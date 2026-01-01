Marokko Wüsten Reisen vom Spezialisten
Unvergessliche Marokko Ferien vom Spezialisten
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Der Wüstenzauber der Sahara
Marokko Wüstentouren – Einzigartige Naturerlebnisse
Das gastfreundliche Land im afrikanischen Norden beeindruckt mit seinen alten Königsstädten und viel Flair. Casablanca, Fes, Meknes, Rabat, Marrakesch – jede einzelne Stadt allein ist eine Reise wert. Wer Marokko richtig lieben lernen will, sollte unbedingt die Wüste und eine Karawanenstation in der Sahara erleben. Hier erwarten Sie weite Ebenen und bizarre Gebirgsformationen von unglaublicher Schönheit. Zagora ist dafür ein idealer Ausgangspunkt. Die Perle der Wüstenstädte liegt am beeindruckenden Hausberg Djebel Zagora und ist das Tor zum grünen Drâa Tal.
"52 Tage bis Timbuktu" steht auf einem rostigen Wegweiser der ehemaligen Karawanenstation, einst ein wichtiger Orientierungspunkt der historischen Karawanenstrasse. Auf Marokko Trekkings können Sie die eindrucksvollsten Wüstenlandschaften der Region erkunden.
Marokko Wüstenresorts und auf Wüstensafari
Im Laufe der Jahrhunderte haben die Nomaden ihre eigenen Gesetze zum Überleben in der Sahara erdacht. Diese waren und sind lebenswichtig, um sich gegen Hitze und Trockenheit sowie gegen Wüstenstürme und die Kälte der Nacht zu schützen. Jahrhundertelang überlieferte Traditionen sind das Geheimnis im Kampf um das Überleben in der Wüste. In den Kasbahs, den alten Festungen des Landes, und in Oasendörfern inmitten der Sahara können Sie die grosse Gastfreundschaft der Marokkaner kennenlernen.
Buttermilch, Tee und Datteln sind vielerorts ein freundlicher Willkommensgruss. Eine Safari im Jeep oder auf dem Kamel und die Marokko Wüstenresorts gehören zu gelungenen Marokko Wüstentouren einfach dazu. Gerne stellen unsere Marokko Spezialisten eine individuelle Rundreise voller wunderbarer Marokko Wüstenerlebnisse für Sie zusammen.
Marokko Wüstentrekkings und der Klang der Trommeln
Schon in den behaglichen Wüstenresorts, jenseits des Hohen Atlas, ist der heisse Atem der Wüste spürbar. Ein besonders eindrucksvolles Erlebnis auf einer Marokko Reise ist der traditionelle "Guedra"-Tanz. Im Schein des Lagerfeuers spielen afrikanische Trommler den Takt für den einzigartigen "Tanz der Wüste". Die Herkunft des Tanzes ist unbekannt und so gehört er zu den vielen Geheimnissen Marokkos. Eine Marokko Rundreise ist ein wahres Fest für alle Sinne und ein unvergessliches Erlebnis für Reisende, die das Aussergewöhnliche suchen.
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