Die klassische Namibia-Route: von Windhoek in den Norden

Fast jede Namibia Rundreise beginnt in Windhoek. Von dort führt die bekannteste Route zunächst südwestlich in die Kalahari, weiter zu den Dünen von Sossusvlei, an die Küste nach Swakopmund, ins Damaraland und schliesslich in den Etosha-Nationalpark. Wer die Schleife vollständig fährt, ist zwei bis drei Wochen unterwegs.

Die Reihenfolge ist kein Zufall: Sie führt von der trockenen Halbwüste über die Küste ins Bergland und endet dort, wo die Tierbeobachtung am dichtesten ist. Wer weniger Zeit hat, kürzt meist den Süden ab und fliegt direkt in den Norden.

Namibia lässt sich gut mit den Nachbarländern verbinden. Die Zambezi-Region im Nordosten grenzt an Botswana, von dort sind die Victoriafälle in Reichweite. Eine solche Kombination verlängert die Reise um etwa eine Woche.