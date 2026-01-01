Tauchen Sie auf Ihrer Marokko Rundreise in die Welt der Schlangenbeschwörer, geschmeidigen Akrobaten, eifrigen Schuhputzer und Wasserverkäufer ein. Szenen wie aus 1001 Nacht erleben Sie nicht nur auf dem berühmten Platz Djemaa el Fna in Marrakesch. Auch die Plätze der Städte und Dörfer im Landesinneren sind angefüllt mit magischen Geheimnissen und exotischen Genüssen. In der Kühle des Abends schwebt der Duft der Garküchen über Gassen und Plätze. Es gehört zum Kulturgut des Landes und ist gleichermassen Lebenselixier der arabischen Bevölkerung.

Lernen Sie auf Ihren Marokko Reisen mit unserer fachkundigen Reiseleitung interessante Menschen kennen und besuchen erstaunlich gut erhaltene Zeugnisse der Geschichte. Die überwältigenden Eindrücke Ihrer Reise durch ein Wunderland zwischen Atlantik und Wüste werden noch lange in Ihnen nachhallen. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten eine unvergessliche Rundreise durch Marokko zusammenstellen.