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Casablanca, Marokko

Marokko Hotels vom Spezialisten

Zeltcamps und Luxusresorts in Marokko

Unser Angebot für Marokko Hotels ist umfangreich und bietet für jeden Geldbeutel die passende Unterkunft. Sie möchten in einem Palast residieren oder lieber in den Zeltcamps übernachten? Marokko Ferien sind abwechslungsreich und werden Ihren hohen Anforderungen gerecht. Direkt am Meer stehen Ihnen moderne Resorts zur Auswahl. Fragen Sie unsere Spezialisten und lassen Sie sich ausführlich beraten.

Hotels nach Regionen

Agadir & Taghazout
Akchour
Casablanca
Chefchaouen
Dakhla
El Jadida
Essaouira
Fès
Ifrane
Marrakesch
Meknès
Oualidia
Ouarzazate, Skoura & Dadès-Tal
Ourika-Tal, Ouirgane & Asni
Rabat
Tanger & Tamouda Bay
Taroudant
Zagora, Foum Zguid & Agdz

Wohnen wie ein Pascha bei Marokko Reisen

Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, wie ein Pascha zu wohnen, lassen Sie diesen Traum bei Marokko Ferien wahr werden. Das nordafrikanische Musterland lässt bei den Hotels und Resorts keine Wünsche und Bedürfnisse offen. Selbstverständlich können Sie sich auch auf einen angenehmen und komfortablen Service verlassen. Von Luxusunterkünften bis hin zu Wüstenresorts ist in unserer Hotelauswahl alles dabei.

Übernachten in Marrakesch

Das Hotel La Mamounia in Marrakesch können wir Ihnen bei den Ferien nur empfehlen. Es wurde im Jahr 1923 eröffnet und bietet jeden erdenklichen Luxus und Komfort. Die Zimmer sind landestypisch eingerichtet und der Ausblick über die Stadt wird Sie begeistern. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist die Villa Maroc in Essaouria.

Hotels direkt am Fusse des Atlas

Eine weitere Empfehlung unserer Spezialisten ist das Hotel Kasbah Tamadot, welches Sie im Dorf Asni finden. Das Hotel beeindruckt mit seiner aussergewöhnlichen Geschichte. Eigentümer ist der exzentrische Milliardär Richard Branson. Die Zimmer sind ebenfalls sehr stilvoll eingerichtet. Ferien im Marokko können mit unserer Hotelauswahl und Resorts in der Wüste zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Golfreisen

Das Handicap mit unseren Marokko Golfreisen verbessern

Königsstädte

Erleben Sie die eindrucksvollen Königsstädte und die Kultur Marokkos

Marokko Honeymoon

Hier finden Sie alle Informationen für romantische Flitterwochen

Mietwagen

Das Morgenland auf eigene Faust mit dem Mietwagen erkunden

Reiseinformationen

Nützliche Tipps und Tricks für gelungene und unvergessliche Marokko Reisen

Urlaub in Marokko

Ausgewählte Reiseziele für Ihre schönsten Ferien in Marokko

Yoga und Surfen

Entspannung und Action in Ihren Marokko Ferien kombinieren

Wüstenerlebnisse

Die Schönheit der marokkanischen Wüste bei einer Safari entdecken

Kataloge

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