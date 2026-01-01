Wohnen wie ein Pascha bei Marokko Reisen

Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, wie ein Pascha zu wohnen, lassen Sie diesen Traum bei Marokko Ferien wahr werden. Das nordafrikanische Musterland lässt bei den Hotels und Resorts keine Wünsche und Bedürfnisse offen. Selbstverständlich können Sie sich auch auf einen angenehmen und komfortablen Service verlassen. Von Luxusunterkünften bis hin zu Wüstenresorts ist in unserer Hotelauswahl alles dabei.

Übernachten in Marrakesch

Das Hotel La Mamounia in Marrakesch können wir Ihnen bei den Ferien nur empfehlen. Es wurde im Jahr 1923 eröffnet und bietet jeden erdenklichen Luxus und Komfort. Die Zimmer sind landestypisch eingerichtet und der Ausblick über die Stadt wird Sie begeistern. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist die Villa Maroc in Essaouria.

Hotels direkt am Fusse des Atlas

Eine weitere Empfehlung unserer Spezialisten ist das Hotel Kasbah Tamadot, welches Sie im Dorf Asni finden. Das Hotel beeindruckt mit seiner aussergewöhnlichen Geschichte. Eigentümer ist der exzentrische Milliardär Richard Branson. Die Zimmer sind ebenfalls sehr stilvoll eingerichtet. Ferien im Marokko können mit unserer Hotelauswahl und Resorts in der Wüste zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.