Familienferien in Tansania & Sansibar – unsere Spezialisten helfen
Safari mit der ganzen Familie
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Auf Entdeckungsreise in Afrika
Die Big Five bei einer Buschwanderung mit Kindern beobachten
Die Big Five, so werden auf dem drittgrössten Erdteil Elefanten, Büffel, Leoparden, Nashörner und Löwen genannt. Diese mächtigen und prächtigen Tiere der Wildnis können Sie auf einer Safari mit Kindern entdecken. Ausser in Tansania leben die Grossen Fünf ebenfalls in Südafrika, Botswana, Kenia, Namibia und Simbabwe in der Savanne. Neben den grossen Säugetieren lassen sich bei einer Safari in Tansania auch riesige Herden von Antilopen und Gnus in der Serengeti beobachten.
Je nach Vorliebe können Sie den schwarzen Kontinent von einem Geländewagen aus erkunden, oder Sie nehmen an einer der abenteuerlichen Buschwanderungen mit Kindern teil. Egal, für welche Option Sie sich entscheiden, ein erfahrener Guide begleitet Sie. Er zeigt den Reisenden, wie sie Spuren der wild lebenden Tiere erkennen und welche Namen die Vögel am blauen Himmel tragen.
Die perfekte Kombination: Sansibar und Tansania am Lagerfeuer geniessen
Abgesehen von den grossen Wilden gibt es in der Serengeti allerhand andere Lebewesen zu bestaunen. Die kunterbunten Schmetterlinge oder die riesigen Termitenhügel hinterlassen bei einem Trip nach Sansibar mit Kindern bleibende Erinnerungen. Auch die Webervögel erhaschen die Aufmerksamkeit von Klein und Gross. Unermüdlich bauen die gelben Vögel an ihren einzigartigen Nisthöhlen. Dabei lassen sie sich in Tansania mit Kindern gut bei ihrer Arbeit beobachten. In Begleitung eines einheimischen Guides werden, zum krönenden Abschluss einer Safari, die Ureinwohner Afrikas besucht. Bei den Massai werden uralte Bräuche vermittelt, während das Feuer knistert.
Sand, so fein wie Puderzucker
Die Ferien in Tansania zu verbringen, ist ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. Nach einer spannenden Safari zieht es viele Reisende an die traumhaften Strände. Ganz feiner Sand und das malerisch blaue Meer runden die Badeferien in Sansibar ab. Ein gelungener Cocktail aus Aufregung und Entspannung wartet auf Sie, wenn Sie Sansibar mit Kindern bereisen.
Wassersport an der Ostküste Afrikas
Für aktive Familien, die mehr vom Urlaub erwarten als am Strand zu liegen, ist der schwarze Kontinent ideal. Hier wird Reisenden eine Vielzahl an Wassersportmöglichkeiten geboten. Schnorcheln, Tauchen, Wasserski und Surfen sind nur einige davon. Übernachtet wird in Sansibar in luxuriösen Lodges, die keine Wünsche offen lassen.
Weitere Ideen für Ferien mit Kindern
Die Kombination aus Safari und Strand ist bei Familien beliebt – Inspiration für weitere Ziele finden Sie auf unserer Übersicht Familienferien, von Afrika über Asien bis in die Karibik. Wenn Sie vor allem Badeferien planen, zeigt Ihnen die Seite Familien-Badeferien geeignete Destinationen am Meer. Unsere Spezialisten kennen die Reiseziele persönlich und beraten Sie, welche Variante für das Alter Ihrer Kinder am besten funktioniert.
Badeferien auf Sansibar eignen sich für Kinder jeden Alters – der feine Sand und das kristallblaue Meer begeistern schon die Kleinsten. Für Safaris in der Serengeti empfiehlt sich ein Mindestalter von etwa sechs Jahren, da Pirschfahrten Geduld erfordern und viele Lodges ein Mindestalter kennen. Für Buschwanderungen gelten meist höhere Altersgrenzen. Unsere Spezialisten stellen ein Programm zusammen, das zum Alter Ihrer Kinder passt.
Ab der Schweiz beträgt die reine Flugzeit rund 10 Stunden. Direktflüge gibt es kaum, meist reisen Sie mit einem Zwischenstopp nach Sansibar oder ins Safarigebiet. Mit einem geschickt gewählten Flugplan lässt sich die Anreise auch mit Kindern angenehm gestalten.
Tansania und Sansibar sind der Schweiz nur wenig voraus: während der europäischen Sommerzeit eine Stunde, im Winter zwei Stunden. Ein Jetlag bleibt damit praktisch aus – gerade mit Kindern ein grosser Vorteil, weil der gewohnte Schlafrhythmus kaum gestört wird.
Die Trockenzeit von Juni bis Oktober gilt als beste Reisezeit für Safari und Badeferien – sie fällt ideal in die Sommer- und Herbstferien. Auch die kurze Trockenzeit im Januar und Februar eignet sich gut und lässt sich mit den Sportferien verbinden. Die grosse Regenzeit im Frühling meiden Familien besser.
Tansania und Sansibar gelten als Malariagebiet, weshalb ein konsequenter Mückenschutz für die ganze Familie wichtig ist. Lassen Sie sich vor der Abreise frühzeitig reisemedizinisch beraten, welche Impfungen und Schutzmassnahmen für Ihre Kinder empfohlen werden. Unsere Spezialisten geben Ihnen zudem gerne praktische Hinweise zur Vorbereitung.
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