Die richtige Route auf den Kilimandscharo

Für die Kilimandscharo-Besteigung stehen mehrere Wege zur Auswahl – und die Routenwahl entscheidet massgeblich über Ihren Gipfelerfolg. Als Faustregel gilt: Je länger die Route, desto besser die Akklimatisierung und desto höher die Wahrscheinlichkeit, den Uhuru Peak tatsächlich zu erreichen. Besonders beliebt sind die Machame-Route, die landschaftlich eindrücklich durch Regenwald-, Heide- und Steinwüstenzonen führt, und die Lemosho-Route, die mit sanftem Anstieg und ruhigen ersten Etappen überzeugt.

Planen Sie sechs bis neun Tage am Berg ein: Die zusätzlichen Akklimatisationstage machen oft den Unterschied zwischen einem zähen Aufstieg und einem Erlebnis, das Sie geniessen können. Unsere Spezialisten empfehlen Ihnen die Route, die zu Ihrer Bergerfahrung und Kondition passt.

Mount Meru: die ideale Vorbereitung

Wer seine Gipfelchancen erhöhen möchte, besteigt vorab den Mount Meru. Der 4'562 Meter hohe Vulkan im Arusha-Nationalpark ist die perfekte Akklimatisationstour: In drei bis vier Tagen gewöhnt sich Ihr Körper an die Höhe, während Sie durch Bergwald wandern, in dem Ihnen durchaus Giraffen und Büffel begegnen können. Vom Gipfelgrat geniessen Sie bei klarem Wetter einen grandiosen Blick auf den Kilimandscharo – die schönste Einstimmung auf das grosse Ziel. Auch als eigenständiges Trekking ist der Mount Meru ein Geheimtipp für alle, die es etwas ruhiger mögen.

Die besten Monate für Ihr Trekking

Die zuverlässigsten Trekking-Fenster liegen in den Trockenzeiten: von Januar bis März sowie von Juni bis Oktober. Zu Jahresbeginn ist es am Berg tendenziell wärmer und die Sicht oft glasklar, zwischen Juni und Oktober profitieren Sie von stabilen, trockenen Bedingungen während der Hauptsaison. In der grossen Regenzeit im April und Mai sind die Pfade rutschig und die Wolken hängen tief – davon raten wir eher ab. Einen ausführlichen Überblick über Klima und Saisons finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.

Nach dem Gipfel: Safari und Sansibar

Kaum ein Reiseland belohnt Gipfelstürmer so schön wie Tansania: Serengeti, Ngorongoro-Krater und Tarangire liegen quasi vor der Haustür des Kilimandscharo. Viele unserer Gäste hängen an ihr Trekking eine mehrtägige Safari an – nach der Anstrengung am Berg gibt es kaum etwas Schöneres, als die Tierwelt bequem vom Fahrzeug aus zu erleben. Eine handverlesene Auswahl an geprüften Hotels und Safari-Lodges finden Sie direkt unten auf dieser Seite. Und wer die müden Beine im Indischen Ozean ausstrecken möchte, lässt die Reise mit Badeferien auf Sansibar ausklingen. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre persönliche Kombination zusammen.