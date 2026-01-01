Madagaskar ist durch seine lange Isolation ein Naturparadies: Ein Grossteil der Tier- und Pflanzenarten kommt nur hier vor. Berühmt sind vor allem die Lemuren, dazu Chamäleons in allen Grössen und die markanten Baobab-Bäume. Nationalparks wie Andasibe oder die bizarren Kalksteinnadeln der Tsingy de Bemaraha zeigen die Vielfalt der Insel eindrücklich. Viele Parks lassen sich das ganze Jahr über besuchen – wir legen Ihre Route so, dass die Regionen zur Reisezeit passen.