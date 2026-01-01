Kenia-Reiseinformation vom Spezialisten
Kenia Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Von der Schweiz aus geht es in rund zehn Stunden nach Nairobi. Diverse Airlines bieten Verbindungen mit Zwischenlandung an.
Ein Visum sowie ein gültiger Reisepass sind die Grundvoraussetzungen für die Einreise nach Kenia. Es ist empfehlenswert, bereits vor Reiseantritt ein E-Visum zu beantragen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 50 US-Dollar. Sollten Sie mit der Familie einreisen wollen, benötigen die Kinder einen eigenen Reisepass.
Das Risiko, an Malaria zu erkranken, ist in vielen Regionen Kenias leider sehr hoch. Deshalb sollte ein ausreichender Schutz vor der Einreise gewährleistet werden. Besonders viele Krankheiten werden auch durch Insekten übertragen.
Ein Impfschutz gegen Hepatitis A und B, Cholera, Polio und Tetanus ist angeraten.
Weit verbreitet hat sich in den letzten Jahren auch das Internet in Kenia. In den grossen Städten und auch in vielen Orten gibt es Internetcafés.
Wer nach Kenia reist, der wird höchstwahrscheinlich auch eine Safari unternehmen. Ein warmer Pullover, eine Ersatzhose und auch ein Regenschutz dürfen bei solchen Ausflügen nicht fehlen. Wichtig ist auch, an die Badebekleidung und an eine Kopfbedeckung zu denken.
Jahreszeiten sind in Kenia unbekannt, allerdings gibt es im Land zwei Regenzeiten. Die kürzeste davon ist von November bis Mitte Dezember und die grosse Regenzeit ist von April bis Juni. Die beste Reisezeit für Kenia ist daher von Mitte Dezember bis März und von Juni bis Oktober.
- 1. Januar: Neujahr
- 1. Mai: Tag der Arbeit
- 1. Juni: Madaraka-Tag
- 18. Juli: Eid al-Fitr (Ende des Ramadan)
- 23. September: Eid al Adha (Opferfest)
- 20. Oktober: Mashujaa-Tag
- 12. Dezember: Unabhängigkeitstag
- 25./26. Dezember: Weihnachten
- Beweglich: Karfreitag, Ostern
In Kenia wird Kisuaheli gesprochen. Mit englischen Vokabeln kommen Reisende in den Touristengebieten jedoch auch gut weiter.
Aufgrund des schlechten Zustands der Strassen wird von einem Mietwagen abgeraten.
Damit die verschiedenen Geräte funktionieren, ist die Mitnahme von einem dreipoligen Adapter notwendig. Die Netzspannung beträgt im gesamten Land 240 Volt und 50 Hertz.
Das Land verfügt überraschenderweise über ein gut ausgebautes Telefonnetz. Gespräche mit dem Smartphone sind in den meisten Regionen des Landes uneingeschränkt möglich.
Ein dankbares Lächeln wird jeder erhalten, der seine Rechnung etwas aufrundet. Das Trinkgeld an sich ist jedoch als obligatorisch zu bezeichnen.
In Kenia wird mit dem Schilling bezahlt. Er unterteilt sich in Cents. Die Mitnahme von Bargeld in US-Dollar ist ebenfalls ratsam.
Zur mitteleuropäischen Zeit beträgt die Differenz zu Kenia plus eine Stunde im Sommer und plus zwei Stunden im Winter.
Die riesigen Gnu- und Zebraherden halten sich in der Regel zwischen Juli und Oktober in der Masai Mara auf; in dieser Zeit stehen die Chancen auf die spektakulären Flussüberquerungen am besten. Der genaue Verlauf hängt allerdings von den Regenfällen ab und variiert von Jahr zu Jahr.
Nach Nairobi dauert die Reise ab der Schweiz rund zehn Stunden, je nach Umsteigeverbindung auch etwas länger. Da die Zeitverschiebung nur ein bis zwei Stunden beträgt, kommen Sie ohne Jetlag an und können direkt in Ihre Safari oder an den Strand starten.
Ja, Kenia ist dafür wie geschaffen: Nach den Pirschfahrten in der Masai Mara oder in den Nationalparks des Landesinneren entspannen Sie an den weissen Sandstränden des Indischen Ozeans. Die Kombination aus Safari und Badeferien gehört zu unseren beliebtesten Kenia-Reisen.
Für Reisen während der Tierwanderung von Juli bis Oktober sowie über die Festtage empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, da die beliebten Camps in der Masai Mara früh ausgebucht sind. Unsere Afrika-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich.
Beste Reisezeit für Kenia: zwei Trockenzeiten, zwei Gesichter
Kenia liegt am Äquator – die Temperaturen bleiben über das Jahr erstaunlich konstant, und statt Sommer und Winter bestimmen zwei Regenzeiten den Kalender: die grosse Regenzeit von etwa April bis Juni und die kleine von November bis Mitte Dezember. Dazwischen liegen die beiden besten Reisefenster: von Mitte Dezember bis März sowie von Juni bis Oktober.
Für Safaris sind die trockenen Monate von Juli bis Oktober besonders lohnend: Die Tiere konzentrieren sich an den Wasserstellen, und in der Masai Mara sind dann die riesigen Gnu- und Zebraherden der grossen Tierwanderung unterwegs. Beachten Sie, dass viele Safari-Gebiete auf über 1500 Metern liegen – die Nächte und frühen Morgenstunden sind entsprechend frisch, eine warme Jacke gehört ins Gepäck.
An der Küste rund um Mombasa und Diani Beach ist es dank des Indischen Ozeans das ganze Jahr über warm; Badeferien in Kenia gelingen besonders gut von Dezember bis März, wenn in der Schweiz Winter herrscht. Wer Safari und Strand kombinieren möchte, findet sowohl im Januar und Februar als auch zwischen Juli und Oktober ideale Bedingungen. Unsere Spezialisten stimmen Route und Reisezeit gerne auf Ihre Wünsche ab.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen