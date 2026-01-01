Beste Reisezeit für Kenia: zwei Trockenzeiten, zwei Gesichter

Kenia liegt am Äquator – die Temperaturen bleiben über das Jahr erstaunlich konstant, und statt Sommer und Winter bestimmen zwei Regenzeiten den Kalender: die grosse Regenzeit von etwa April bis Juni und die kleine von November bis Mitte Dezember. Dazwischen liegen die beiden besten Reisefenster: von Mitte Dezember bis März sowie von Juni bis Oktober.

Für Safaris sind die trockenen Monate von Juli bis Oktober besonders lohnend: Die Tiere konzentrieren sich an den Wasserstellen, und in der Masai Mara sind dann die riesigen Gnu- und Zebraherden der grossen Tierwanderung unterwegs. Beachten Sie, dass viele Safari-Gebiete auf über 1500 Metern liegen – die Nächte und frühen Morgenstunden sind entsprechend frisch, eine warme Jacke gehört ins Gepäck.

An der Küste rund um Mombasa und Diani Beach ist es dank des Indischen Ozeans das ganze Jahr über warm; Badeferien in Kenia gelingen besonders gut von Dezember bis März, wenn in der Schweiz Winter herrscht. Wer Safari und Strand kombinieren möchte, findet sowohl im Januar und Februar als auch zwischen Juli und Oktober ideale Bedingungen. Unsere Spezialisten stimmen Route und Reisezeit gerne auf Ihre Wünsche ab.