Der Norden: Serengeti, Ngorongoro und die klassische Safari-Route

Die meisten Reisenden starten ihre Safari in Tansania im Norden. Ausgangspunkt ist Arusha am Fuss des Mount Meru, erreichbar über den Kilimanjaro International Airport. Von dort führt die Route in vier Schutzgebiete, die sich gut an einem Stück verbinden lassen: Tarangire, Lake Manyara, das Ngorongoro-Schutzgebiet und die Serengeti. Die Fahrzeiten zwischen den Etappen liegen meist zwischen zwei und sechs Stunden, ein Teil davon auf Naturpisten.

Tarangire ist für seine Baobabs und für grosse Elefantenherden bekannt, die sich in der Trockenzeit am Tarangire-Fluss sammeln. Der Lake Manyara liegt am Fuss des Ostafrikanischen Grabenbruchs und ist eher ein Halbtagesziel: Grundwasserwald, Flamingos am Sodasee, Paviane am Wegrand. Beide Parks sind kompakt und eignen sich als Einstieg, bevor die Weite der Savanne beginnt.

Der Ngorongoro-Krater ist eine eingebrochene Vulkancaldera von rund zwanzig Kilometern Durchmesser. Auf dem Kraterboden leben Löwen, Nashörner, Büffel und Flusspferde ganzjährig auf engem Raum, weshalb hier auch in wenigen Stunden viel zu sehen ist. Der Kraterrand liegt auf gut zweitausend Metern Höhe: Nehmen Sie eine warme Jacke mit, die Morgen sind kühl und oft neblig.

Die Serengeti ist mit rund fünfzehntausend Quadratkilometern das Herzstück jeder Tansania Safari. Sie zerfällt in Teilgebiete mit ganz eigenem Charakter: die zentrale Seronera-Ebene mit ganzjährig guter Raubtierdichte, der Süden um Ndutu als Kalbungsgebiet, der Westkorridor am Grumeti und der abgelegene Norden am Mara-Fluss. Welches Gebiet für Sie passt, hängt vor allem vom Reisemonat ab.

Das Ngorongoro-Gebiet ist kein reiner Nationalpark, sondern ein Schutzgebiet, in dem die Massai – häufig auch Masai geschrieben – weiterhin ihr Vieh weiden. Auf der Fahrt begegnen Ihnen deshalb Hirten und Bomas neben Zebraherden. In der Nähe liegt die Olduvai-Schlucht, eine der wichtigen Fundstätten der Menschheitsgeschichte, die sich gut als Zwischenhalt auf dem Weg in die Serengeti einbauen lässt.