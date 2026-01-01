Sambia & Simbabwe Ferien vom Spezialisten
Faszinierende Tierwelt und überwältigende Landschaft
Zwei Länder, ein Fluss: Das zeichnet die Region aus
Sambia und Simbabwe teilen sich mit dem Zambesi einen der grossen Ströme Afrikas und mit den Victoria Falls dessen berühmtestes Naturschauspiel. Beide Seiten des Flusses haben dabei ihren eigenen Charakter: Sambia gilt als Wiege der geführten Walking Safaris – im South Luangwa Nationalpark oder im Lower Zambezi Nationalpark sind Sie zu Fuss und im Kanu unterwegs, stets begleitet von bestens ausgebildeten Guides. Simbabwe überzeugt mit dem elefantenreichen Hwange-Nationalpark, dem ursprünglichen Mana Pools Nationalpark am Ufer des Zambesi und kulturellen Sehenswürdigkeiten wie der UNESCO-Welterbestätte Great Zimbabwe.
Typisch für beide Länder sind kleine, persönlich geführte Camps und Lodges mit wenigen Zelten oder Chalets – das richtige Umfeld für Safaris abseits grosser Fahrzeugkolonnen.
Beste Reisezeit für Sambia und Simbabwe
Für Safaris ist die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober die beste Reisezeit: Die Vegetation ist licht, und die Tiere sammeln sich an Flüssen und Wasserstellen, was die Beobachtungschancen deutlich erhöht. Gegen Ende der Trockenzeit, im September und Oktober, wird es tagsüber heiss, dafür sind die Tiersichtungen dann am ergiebigsten. Die Regenzeit von etwa November bis April taucht die Landschaft in sattes Grün und lockt zahlreiche Zugvögel an – interessant für Vogelfreunde und Fotografen, wobei einzelne abgelegene Camps in Sambia in diesen Monaten schliessen.
Auch die Victoria Falls verändern ihr Gesicht im Jahresverlauf: Nach der Regenzeit führen sie am meisten Wasser und die Gischt ist am eindrücklichsten, gegen Ende der Trockenzeit gibt der tiefere Wasserstand den Blick auf die Felswände der Schlucht frei.
Praktische Hinweise für Ihre Reise
Direktflüge aus der Schweiz gibt es nicht; Sie erreichen Lusaka, Livingstone, Victoria Falls oder Harare mit einmaligem Umsteigen, beispielsweise über Johannesburg oder Addis Abeba. Vor Ort verbinden Kleinflugzeuge die Nationalparks miteinander, sodass sich mehrere Regionen oder auch beide Länder bequem in einer Reise kombinieren lassen. Beliebt ist zudem die Verbindung mit dem benachbarten Botswana, dessen Chobe-Nationalpark nur eine kurze Fahrt von den Victoria Falls entfernt liegt. Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt höchstens eine Stunde, Jetlag ist darum kaum ein Thema. Beide Länder liegen in einem Malariagebiet; lassen Sie sich vor der Abreise reisemedizinisch beraten.
Für wen sich Sambia & Simbabwe Ferien eignen
Sambia und Simbabwe passen zu Reisenden, die Wert auf echte Wildnis, kleine Camps und hervorragende Guides legen – vom Safari-Einsteiger, der die Klassiker rund um die Victoria Falls entdecken möchte, bis zum Afrika-Kenner, der zu Fuss oder im Kanu neue Perspektiven sucht. Auch für Paare und Alleinreisende, die Ruhe und Exklusivität schätzen, sind die beiden Länder eine ausgezeichnete Wahl. Da die Camps klein sind und die Logistik anspruchsvoll ist, lohnt sich eine frühzeitige, sorgfältige Planung – unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre individuelle Route aus erster Hand zusammen.
Naturwunder und Wildnis
Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum erleben
Bei Sambia & Simbabwe Reisen erleben Sie eine Tierwelt, wie Sie sie sonst nur aus dem Fernsehen oder dem Zoo kennen. Wenn mächtige Elefanten majestätisch an Ihnen vorüberziehen oder träge Hippos verschlafen aus dem Fluss hervorblinzeln, ist das ein unvergessliches Erlebnis, das Sie Ihr Leben lang begleiten und bereichern wird. Ihre exklusiven Lodges in Sambia & Simbabawe bieten Ihnen die Gelegenheit zu tollen Tierbeobachtungen. Sie befinden sich inmitten eines Nationalparks an einer bevorzugten Lage. In der Kombination aus Naturnähe, Luxus und Entspannung fällt der Stress des Alltags von Ihnen ab.
Ein atemberaubendes Naturschauspiel
Der schottische Afrikaforscher David Livingstone war der erste Europäer, der die Victoria Falls mit eigenen Augen sah, und er beschrieb sie als das Schönste, das er je in Afrika zu Gesicht bekommen hat. Er verlieh dem einzigartigen Naturwunder den Namen zu Ehren der damaligen britischen Königin. Wenn die Wassermassen des Zambesi mit einem Riesengetöse über die Felsen stürzen, spritzt die Gischt bis zu 300 Meter hoch und ist noch in 30 Kilometern Entfernung zu sehen.
Kein Wunder also, dass die Einheimischen das Naturwunder «Mosi-oa-Tunya» nennen was «donnernder Rauch» bedeutet. Der Besuch der Batoka Schlucht und der Victoria Falls ist ganz sicher einer der Höhepunkte Ihrer an Attraktionen so reichen Zambia / Zimbabwe Rundreise.
Ursprüngliches Afrika
Bei Zambia & Zimbabwe Reisen erleben Sie Afrika in seiner ganzen Ursprünglichkeit. Zimbabwe Safaris sind vielleicht die schönste Möglichkeit, den ganzen Artenreichtum und die Vielfalt der afrikanischen Tierwelt kennenzulernen. Auch Kulturinteressierte kommen bei Reisen nach Zimbabwe voll und ganz auf ihre Kosten. Die heutige verfallene Ruinenstadt Great Zimbabwe war vom 11. bis zum 15. Jahrhundert florierender Mittelpunkt des Munhumutapa-Reichs und zeugt von dessen einstiger Grösse. Heute gehört die archäologische Stätte zum UNESCO-Weltrerbe und ist eine faszinierende Sehenswürdigkeit, die ihresgleichen sucht.
Auge in Auge mit Elefanten und Löwen
Wenn riesige Elefantenherden an Ihnen vorüberziehen und ein Löwenrudel im Schatten einer Akazie in der Savanne Siesta hält, ist das ein unvergleichliches Naturerlebnis, wie Sie es auf erlebnisreichen Zimbabwe Safaris geniessen können. Der Hwange-Nationalpark ist das grösste Wildschutzgebiet des Landes und für seine riesigen Elefantenherden berühmt. Die Chance ist also gross, dass Sie bei einer Safari einige der sympathischen Dickhäuter vor die Kamera bekommen. Neben Elefanten leben hier auch Giraffen, Zebras, Löwen, Leoparden und viele andere exotische Tiere.
Die Chance ein Gepard zu beobachten ist im Hwange Nationalpark ebenfalls sehr gross. Von den Ranger erfahren Sie viel Wissenswertes über die Tiere und lokale Flora und Fauna.
Zambia Safaris für Naturliebhaber
Der South Luangwa Nationalpark ist das berühmteste Tierschutzgebiet von Zambia und auf Rundreisen durch das Land ein absolutes Must-see. Aufgrund seiner artenreichen Tierwelt und abwechslungsreichen Landschaftsformationen ist der Park für Fotosafaris eine der beliebtesten Locations des ganzen Kontinents. Mit über 22'400 Quadratkilometern ist der Kafue Nationalpark das grösste Tierschutzgebiet des Landes. Er ist die Heimat der seltenen Löwenart, welche oft auf Bäumen zu beobachten ist. Entdecken Sie auf Zambia Safaris die Vielfalt der afrikanischen Tierwelt und geniessen Sie ein unvergessliches Naturerlebnis.
Die elegant möblierten Camps und Lodges sind der perfekte Rahmen, um in luxuriösem Ambiente die zahlreichen Eindrücke zu verarbeiten oder um einfach nur die Seele baumeln zu lassen.
Einmalige Tierwelt und stilvolle Lodges
Exotische Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum und eine intakte Natur sowie Landschaften von atemberaubender Schönheit können Sie auf Zambia Reisen und Zimbabwe Reisen geniessen. Gekrönt wird das aussergewöhnliche Ferienerlebnis von einem Aufenthalt in einer der stilvollen Lodges. Wenn Sie mit einem kühlen Drink auf Ihrer Terrasse sitzen, liegt die Wildnis nur ein paar Schritte entfernt. Wenn Sie dann noch die Sonne blutrot über der Savanne untergehen sehen und die Stimmen der Tiere aus der Ferne zu Ihnen herüberwehen, wird Ihr Traum von Afrika wahr.
Naturspektakel Victoria Falls
Geniessen Sie Ihren Aufenthalt in luxuriösen Lodges
Die Victoriafälle befinden sich im Staatsgebiet von Simbabwe. Von Sambia aus sind sie ebenfalls nur wenige Kilometer entfernt. Recht eindrucksvoll ist die Sesheke-Brücke, welche seit 2004 die beiden Grenzstädte miteinander verbindet. Zeitraubende Fährverbindungen werden somit vermieden. Seit mehr als 100 Jahren gibt es die Stadt Livingstone-Sambia bereits, nachdem die Victoria-Falls-Bridge fertiggestellt wurde. Sie war einst die Hauptstadt von Nord-Rhodesien. Reisende finden hier erstklassige Hotels und Unterkünfte in traumhafter Lage am Fluss.
Hier werden die Gäste luxuriös verwöhnt und können auch gleich eine spannende Flussfahrt unternehmen oder die Wasserfälle besuchen. Ein Geheimtipp für Nervenstarke ist der Bungeesprung von der stählernen Eisenbahnbrücke. Zudem lohnen sich ein Besuch des Livingstone-Museums sowie das kleine Eisenbahnmuseum.
Für Safaris eignet sich die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober am besten: Die Vegetation ist licht und die Tiere sammeln sich an Flüssen und Wasserstellen. Im September und Oktober sind die Sichtungen am ergiebigsten, allerdings wird es tagsüber heiss. Die grüne Regenzeit von November bis April lockt Zugvögel an und ist für Vogelfreunde und Fotografen interessant.
Nach der Regenzeit, also ab etwa April, führen die Victoria Falls am meisten Wasser – die Gischt spritzt dann bis zu 300 Meter hoch und ist noch in 30 Kilometern Entfernung sichtbar. Gegen Ende der Trockenzeit gibt der tiefere Wasserstand dafür den Blick auf die Felswände der Batoka-Schlucht frei. Beide Phasen haben ihren eigenen Reiz.
Direktflüge aus der Schweiz gibt es nicht. Sie erreichen Lusaka, Livingstone, Victoria Falls oder Harare mit einmaligem Umsteigen, beispielsweise über Johannesburg oder Addis Abeba. Vor Ort verbinden Kleinflugzeuge die Nationalparks, sodass sich mehrere Regionen oder beide Länder in einer Reise kombinieren lassen. Die Zeitverschiebung beträgt höchstens eine Stunde – Jetlag ist kaum ein Thema.
Sambia und Simbabwe passen zu Reisenden, die echte Wildnis, kleine persönlich geführte Camps und hervorragende Guides schätzen – vom Safari-Einsteiger rund um die Victoria Falls bis zum Afrika-Kenner, der zu Fuss oder im Kanu unterwegs sein möchte. Auch Paare und Alleinreisende, die Ruhe und Exklusivität suchen, sind hier richtig. Massentourismus gibt es in beiden Ländern nicht.
Sambia gilt als Wiege der geführten Walking Safaris: Im South Luangwa und Lower Zambezi Nationalpark sind Sie zu Fuss und im Kanu mit bestens ausgebildeten Guides unterwegs. Simbabwe punktet mit dem elefantenreichen Hwange-Nationalpark, dem ursprünglichen Mana Pools Nationalpark am Zambesi und der UNESCO-Welterbestätte Great Zimbabwe. Beide Länder lassen sich gut in einer Reise kombinieren.
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