Simbavati Hilltop Lodge
Timbavati Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Die Lodges von Simbavati sind im nördlichen Teil des Timbavati Private Game Reserves gelegen. Simbavati besteht aus der Hilltop Lodge, einer luxuriösen 5 Sterne- Unterkunft und der familiären River Lodge.
Lage
Die Lodges von Simbavati liegen am Ufer des Nhlaralumi Flusses umgeben vom 53 000 ha grossen Timbavati Private Game Reserve. Sie erreichen die Lodges in knapp 7 Fahrstunden ab Johannesburg oder etwa 1 Fahrstunde ab Hoedspruit.
Angebot
Simbavati besteht aus der familienfreundlichen River Lodge und der eleganten Hilltop Lodge. Es werden täglich Pirschfahrten im offenen Safari-Fahrzeug auf der Suche nach den Big 5 und vielen weiteren Tieren des afrikanischen Buschlandes angeboten.
Zimmer
Die Hilltop Lodge besteht aus 8 Luxury-Safari- Zelten, welche alle Annehmlichkeiten bieten.
Es gibt ein herrliches Aussichtsdeck mit Blick auf den nahegelegenen Fluss. Die Bar hat einen 360 Grad Rundumblick, und auch vom Pool kann man die atemberaubende Buschlandschaft bis hin zu den Drakensbergen geniessen. Im Haupthaus gibt es zudem einen kleinen Souvenirshop und eine Lounge mit WIFI. Einige der Suiten sind nur über Treppen erreichbar.
Es gibt ein herrliches Aussichtsdeck mit Blick auf den nahegelegenen Fluss. Die Bar hat einen 360 Grad Rundumblick, und auch vom Pool kann man die atemberaubende Buschlandschaft bis hin zu den Drakensbergen geniessen. Im Haupthaus gibt es zudem einen kleinen Souvenirshop und eine Lounge mit WIFI. Einige der Suiten sind nur über Treppen erreichbar.
Preis auf Anfrage
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