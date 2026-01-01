Beschreibung

Einleitung Die Lodges von Simbavati sind im nördlichen Teil des Timbavati Private Game Reserves gelegen. Simbavati besteht aus der Hilltop Lodge, einer luxuriösen 5 Sterne- Unterkunft und der familiären River Lodge.

Lage Die Lodges von Simbavati liegen am Ufer des Nhlaralumi Flusses umgeben vom 53 000 ha grossen Timbavati Private Game Reserve. Sie erreichen die Lodges in knapp 7 Fahrstunden ab Johannesburg oder etwa 1 Fahrstunde ab Hoedspruit.

Angebot Simbavati besteht aus der familienfreundlichen River Lodge und der eleganten Hilltop Lodge. Es werden täglich Pirschfahrten im offenen Safari-Fahrzeug auf der Suche nach den Big 5 und vielen weiteren Tieren des afrikanischen Buschlandes angeboten.