Kapstadt Reisen vom Spezialisten

Beste Reisezeit für Kapstadt

Kapstadt liegt auf der Südhalbkugel – die Jahreszeiten sind der Schweiz also genau entgegengesetzt. Das Klima am Kap ist mediterran geprägt: Der Sommer von November bis März ist warm, sonnig und trocken und gilt als klassische Hauptreisezeit. Jetzt zeigen sich Tafelberg, Strände und Kap-Halbinsel von ihrer schönsten Seite; einzig der kräftige Südostwind, von den Einheimischen «Cape Doctor» genannt, sorgt an manchen Sommertagen für frische Böen. Tagsüber klettern die Temperaturen dann häufig über 25 Grad, während die Nächte angenehm kühl bleiben – das Baden im Atlantik bleibt wegen des kühlen Benguelastroms allerdings erfrischend.

Weil über Weihnachten und Neujahr auch viele Südafrikanerinnen und Südafrikaner ans Kap reisen, lohnt sich für diese Wochen eine frühzeitige Planung.

Besonders angenehm sind die Übergangsmonate: Im März und April herrscht in den Weingebieten Erntestimmung, die Temperaturen sind mild und die Besucherzahlen nehmen ab. September und Oktober bringen den Frühling mit blühender Vegetation ans Westkap. Der Winter von Juni bis August fällt mild, aber regenreicher aus – dafür präsentiert sich die Region herrlich grün, und von etwa Juni bis November ziehen Wale der Küste entlang; besonders gut lassen sie sich in Hermanus beobachten.

Kapstadt ist damit ein Ganzjahresziel. Welche Monate zu Ihren Plänen passen, besprechen Sie am besten mit unseren Spezialisten – weitere praktische Hinweise finden Sie in unseren Südafrika-Reiseinformationen.