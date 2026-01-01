Kapstadt Reisen vom Spezialisten
Eine Metropole, die bezaubert
One&Only Cape Town
Preis auf Anfrage
Kapstadt
Das Hotel mit seinem frischen Design bietet seinen Gästen ein ultraluxuriöses Resorterlebnis und gilt als wahres...
Tintswalo Atlantic Boutique Hotel
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Hout Bay
Jedem Gast der Tintswalo das erste Mal betritt, stockt angesichts des spektakulären Ausblickes der Atem: Innerhalb...
The Bay Hotel
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Camps Bay
Idyllisch zwischen dem majestätischen Tafelberg und dem azurblauen Atlantik gelegen, bietet das Hotel einen...
Cape Grace
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Kapstadt
An traumhafter Lage an einem eigenen privaten Quai an Kapstadts pulsierender Victoria & Alfred Waterfront gelegen und...
The Silo Hotel
Preis auf Anfrage
Kapstadt
Das The Silo Hotel ist ein architektonisches Meisterwerk, welches das Erbe eines restaurierten Getreidespeichers mit...
Camissa House
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Kapstadt
Am Fusse des berühmten Tafelbergs gelegen bietet das Boutique Hotel einen verlockenden Mix aus moderner...
Steenberg Hotel & Spa
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Constantia
Das 5 Sterne Farmhaus Hotel und Weingut bietet den Gästen eine Oase der Ruhe und Idylle abseits der Hektik der...
The Cellars-Hohenort
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Constantia
Nur gerade 20 Minuten von Kapstadts Innenstadt entfernt, bietet das Hotel Cellars-Hohenort Luxus, Ruhe und Erholung...
Delaire Graff Estate
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Stellenbosch
Ein Luxusstern in den Weinbergen Südafrikas. Das Delaire Graff Estate hat sich als eines der führenden Hotels in der...
Majeka House
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Stellenbosch
Das gemütliche und sehr familiär geführte Majeka House besticht mit einer Kombination aus Tradition und modernem...
Vergenoegd Löw Boutique Hotel & Spa
Preis auf Anfrage
Stellenbosch
Das Boutique Hotel liegt auf einem der ältesten Weingütern der Western Provinz und ist berühmt für seine indischen...
Sea Five Boutique Hotel
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Camps Bay
Das luxuriöse Boutique Hotel liegt nur 300 Meter vom bekannten Strand in Camps Bay entfernt. Die Victoria & Alfred...
Cape Cadogan Boutique Hotel
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Kapstadt
Die luxuriösen und stilvollen Unterkünfte liegen im Zentrum von Kapstadt, nur wenige Meter voneinander entfernt. In...
Southern Sun Waterfront Cape Town
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Kapstadt
Zentrumsnah liegt das Southern Sun Waterfront als idealer Ausgangspunkt zur Waterfront.
More Quarters Hotel
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Kapstadt
Das Schwesternhotel vom Hotel Cape Cadogan liegt nur wenige Meter entfernt. Das hübsche Boutique Hotel mit...
Victoria & Alfred Hotel
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Kapstadt
Das Hotel verfügt über eine äusserst zentrale Lage mitten in der bekannten Victoria & Alfred Waterfront. Die vielen...
The Portswood Hotel
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Kapstadt
Die ideale Lage direkt an der beliebten Waterfront von Kapstadt sowie die klassische Eleganz zeichnen dieses...
Kensington Place
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Kapstadt
Ein Zufluchtsort abseits des Stadtlebens und doch so nah – Kensington Place ist die ideale Kombination aus...
Radisson Red
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Kapstadt
Das moderne und innovative Hotel liegt in bester Lage direkt an der Victoria & Alfred Waterfront.
Old Bank Hotel
Preis auf Anfrage
Kapstadt
Das charmante Hotel liegt im Herzen von Kapstadt, direkt an der St. Georges Mall. Viele Restaurants, Bars und Shops...
The Clarendon Fresnaye Boutique Hotel
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Kapstadt
Das familiengeführte Boutique Hotel liegt an den Hängen des Lion Heads im idyllischen Vorort Fresnaye.
The Winchester Boutique Hotel
Preis auf Anfrage
Sea Point
Das Hotel im kapholländischen Stil liegt direkt an der berühmten Sea Point Promenade mit Blick auf den Atlantik.
Brenaissance Wine & Stud Estate
Preis auf Anfrage
Stellenbosch
Entspannen Sie sich auf dieser noch aktiven Farm und geniessen Sie die atemberaubende Aussicht auf die umliegenden...
Cape Town Hollow Boutique Hotel
Preis auf Anfrage
Kapstadt
Das Hotel liegt im historischen Teil von Kapstadt mit Sicht auf den Tafelberg. Zur bekannten Long Street sind es nur...
Waterfront Village Apartments
Preis auf Anfrage
Kapstadt
Mit den Appartements im Waterfront Village können Sie sich bei Ihrem Aufenthalt in Kapstadt wie zu Hause fühlen. Die...
SunSquare Hotel Cape Town City Bowl
Preis auf Anfrage
Kapstadt
Das moderne Hotel befindet sich mitten in der Innenstadt. Die bekannte Victoria & Alfred Waterfront und zahlreiche...
Welgelegen House
Preis auf Anfrage
Kapstadt
In einer ruhigen Nebenstrasse der bekannten Kloof Street mit vielen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, liegt das...
Pineapple House Boutique Hotel
Preis auf Anfrage
Kapstadt
Das Boutique Hotel befindet sich in Sea Point, nur wenige Gehminuten von der Promenade entfernt und ist der perfekte...
Protea Hotel Breakwater Lodge
Preis auf Anfrage
Kapstadt
Das Protea Hotel Breakwater Lodge ist im ehemaligen Breakwater-Gefängnis untergebracht. Nur eine Minute Fussweg von...
NOX Rentals
Preis auf Anfrage
Kapstadt
Entdecken Sie das vielseitige und luxuriöse Angebot der Appartements und Villen in Kapstadt und Umgebung. Fühlen Sie...
Boschendal Wine Estate
Preis auf Anfrage
Stellenbosch
In Boschendal steht die Arbeit mit der Natur im Vordergrund. Das Herz schlägt für die Herstellung von biologischen...
Cape Milner
Preis auf Anfrage
Tamboerskloof
Das moderne Boutique Hotel im Zentrum von Kapstadt liegt in der Nähe der bekannten Kloof Street und Bree Street mit...
Beste Reisezeit für Kapstadt
Kapstadt liegt auf der Südhalbkugel – die Jahreszeiten sind der Schweiz also genau entgegengesetzt. Das Klima am Kap ist mediterran geprägt: Der Sommer von November bis März ist warm, sonnig und trocken und gilt als klassische Hauptreisezeit. Jetzt zeigen sich Tafelberg, Strände und Kap-Halbinsel von ihrer schönsten Seite; einzig der kräftige Südostwind, von den Einheimischen «Cape Doctor» genannt, sorgt an manchen Sommertagen für frische Böen. Tagsüber klettern die Temperaturen dann häufig über 25 Grad, während die Nächte angenehm kühl bleiben – das Baden im Atlantik bleibt wegen des kühlen Benguelastroms allerdings erfrischend.
Weil über Weihnachten und Neujahr auch viele Südafrikanerinnen und Südafrikaner ans Kap reisen, lohnt sich für diese Wochen eine frühzeitige Planung.
Besonders angenehm sind die Übergangsmonate: Im März und April herrscht in den Weingebieten Erntestimmung, die Temperaturen sind mild und die Besucherzahlen nehmen ab. September und Oktober bringen den Frühling mit blühender Vegetation ans Westkap. Der Winter von Juni bis August fällt mild, aber regenreicher aus – dafür präsentiert sich die Region herrlich grün, und von etwa Juni bis November ziehen Wale der Küste entlang; besonders gut lassen sie sich in Hermanus beobachten.
Kapstadt ist damit ein Ganzjahresziel. Welche Monate zu Ihren Plänen passen, besprechen Sie am besten mit unseren Spezialisten – weitere praktische Hinweise finden Sie in unseren Südafrika-Reiseinformationen.
Wo übernachten in Kapstadt? Die Quartiere im Überblick
Die Wahl des Quartiers prägt Ihre Kapstadt-Ferien massgeblich. Rund um die V&A Waterfront logieren Sie mitten im Geschehen: Läden, Restaurants und der Hafen liegen direkt vor der Tür, und viele Ausflüge starten gleich um die Ecke. Wer es persönlicher mag, wählt die Wohnquartiere der City Bowl – Gardens, Tamboerskloof oder Oranjezicht schmiegen sich an den Fuss des Tafelbergs und bieten stilvolle Guesthouses mit kurzen Wegen zu Cafés und Restaurants.
Entlang der Atlantikküste lockt Sea Point mit seiner langen Uferpromenade, während Camps Bay mit breitem Sandstrand vor der Kulisse der Zwölf Apostel für Ferienstimmung sorgt. Deutlich ruhiger wohnen Sie im grünen Constantia zwischen historischen Weingütern – ideal für alle, die mit dem Mietwagen unterwegs sind und abends die Stille suchen. Das Fischerdorf Hout Bay schliesslich verbindet Küstencharme mit einer praktischen Lage für Ausflüge auf die Kap-Halbinsel.
Die Distanzen zwischen den Quartieren sind kurz, sodass Sie in wenigen Minuten vom Strand in die Stadt wechseln. Unsere Spezialisten kennen die Häuser aus eigener Anschauung und finden das Quartier, das zu Ihnen passt.
Ausflüge rund um Kapstadt
Kaum eine Stadt bietet so lohnende Tagesausflüge wie Kapstadt. Klassiker Nummer eins ist die Kap-Halbinsel: Über die spektakuläre Panoramastrasse Chapman's Peak Drive geht es der Küste entlang Richtung Kap der Guten Hoffnung, unterwegs watscheln am Boulders Beach die Brillenpinguine über den Sand. Ebenfalls fest ins Programm gehören eine Fahrt auf den Tafelberg und die Überfahrt zur ehemaligen Gefängnisinsel Robben Island – für beide empfiehlt sich eine frühzeitige Reservation.
Vor den Toren der Stadt beginnen die Cape Winelands: In Stellenbosch treffen kapholländische Architektur und Weinkultur aufeinander, Franschhoek und Paarl locken mit Gourmetadressen zwischen Rebbergen. Wer tiefer in die Welt der Kapweine eintauchen möchte, findet Anregungen bei unseren Südafrika-Weinreisen. Und wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert Kapstadt mit der Garden Route – die Küstenstrasse Richtung Osten zählt zu den schönsten Selbstfahrerstrecken Afrikas und lässt sich ideal als Mietwagenrundreise ab Kapstadt planen. Gerne stellen unsere Spezialisten Stadt, Winelands und Küste zu Ihrer persönlichen Route zusammen.
Häufige Fragen zu Kapstadt-Reisen
Als klassische Hauptreisezeit gilt der südafrikanische Sommer von November bis März – dann ist es am Kap warm, sonnig und trocken. Sehr angenehm sind auch die Übergangsmonate März/April und September/Oktober, und zwischen Juni und November lassen sich Wale vor der Küste beobachten. Eine Übersicht mit Klimatabelle finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Südafrika.
Nonstopflüge ab Zürich nach Kapstadt dauern rund elf Stunden und werden saisonal angeboten; daneben stehen ganzjährig Verbindungen mit einem Zwischenstopp zur Verfügung, etwa über Johannesburg oder die Golfstaaten. Da die Zeitverschiebung zur Schweiz höchstens eine Stunde beträgt, reisen Sie praktisch ohne Jetlag.
Schweizer Bürgerinnen und Bürger benötigen für touristische Aufenthalte in Südafrika bis 90 Tage kein Visum, ein gültiger Reisepass ist erforderlich. Die aktuellen Einreisebestimmungen und weitere praktische Hinweise finden Sie in unseren Südafrika-Reiseinformationen.
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