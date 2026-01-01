Ruanda-Reiseinformation vom Spezialisten
Ruanda Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Direktflüge werden von der Schweiz aus nicht angeboten. Bei der Anreise müssen Sie einen oder mehrere Zwischenlandungen in Kauf nehmen. Flüge werden von Basel, Zürich oder Genf angeboten.
Der Reisepass muss eine Gültigkeit von mindestens sechs Monaten haben, um nach Ruanda einreisen zu dürfen. Ein Visum muss ebenfalls beantragt werden. Dieses berechtigt zu einem Aufenthalt von bis zu drei Monaten. Erkundigen Sie sich bei den jeweiligen Behörden bezüglich eines Einreisevisums.
Vor der Einreise sollte eine Malaria-Prophylaxe verabreicht werden. Die medizinische Versorgung in Ruanda ist mit der aus der Schweiz keinesfalls zu vergleichen. Die Einhaltung von Hygienevorschriften ist enorm wichtig.
Über einen Impfschutz bezüglich Diphtherie, Tetanus und Polio sollte nachgedacht werden. Eine Impfung gegen Hepatitis A und B sollte ebenfalls durchgeführt werden.
In vielen Städten gibt es Internet-Cafés.
Die beste Reisezeit für Ruanda ist zwischen Juni bis September, während der Trockenzeit. Das Klima in Ruanda ist sehr mild. Die Temperaturen sinken kaum unter 19 Grad Celsius. Die Regenzeit ist von Februar bis Mai. Reisen nach Ruanda sind jedoch ganzjährig möglich.
- 1. Januar: Neujahr
- 1. Februar: Tag der nationalen Helden
- 7. April: Tutsi-Genozid-Gedenktag
- 1. Mai: Tag der Arbeit
- 1. Juli: Unabhängigkeitstag
- 4. Juli: Jahrestag der Befreiung
- 18. Juli: Eid-ul-Fitre – Islamisches Fest des Fastenbrechens
- 15. August: Maria Himmelfahrt
- 25./26. Dezember: Weihnachten
- Beweglich: Karfreitag, Ostern
In Ruanda herrschen die wohl strengsten Recycling-Gesetze der Welt. Plastikflaschen dürfen nicht eingeführt werden.
Ruanda hat mehrere Amtssprachen. Dazu gehören Französisch, Kinyrawanda und Englisch. Die Einheimischen gelten als überaus freundlich und hilfsbereit.
Das Netz ist relativ gut ausgebaut. Fahrten mit dem Mietwagen in den Abend- und Nachtstunden sollten vermieden werden. Das Land kann mit einem Mietwagen sehr gut auf eigene Faust erkundet werden.
Die Netzspannung beträgt 220 Volt. Im Land werden Steckdosen aus Belgien oder Frankreich verwendet. Die Mitnahme eines Adapters ist deshalb zu empfehlen.
In den letzten Jahren hat sich in Bezug auf die Telefonverbindung vieles im Land zum Vorteil entwickelt. Das Mobilfunknetz ist mittlerweile gut ausgebaut.
In vielen Servicebereichen wird ein Trinkgeld erwartet. Dazu gehören Kellner und Guides.
Die offizielle Währung ist der Ruanda Franc. Die Währung ist in 100 Centimes unterteilt. In vielen Städten können Sie jedoch auch mit dem US-Dollar problemlos bezahlen. Fremdwährungen können in unbegrenzter Höhe in das Land eingeführt werden. Die Akzeptanz von Kreditkarten in Restaurants und Hotels ist sehr gut.
Die Uhr wird in Ruanda in der Winterzeit eine Stunde vorgestellt. Winter- und Sommerzeit gibt es nicht. Somit werden Sie bei Ihren Ferien in Ruanda mit der Zeitverschiebung sicherlich keine grossen Schwierigkeiten haben.
Direktflüge von Zürich nach Kigali gibt es nicht. Mit einmaligem Umsteigen, beispielsweise über Brüssel, Istanbul, Addis Abeba oder Nairobi, beträgt die Gesamtreisezeit je nach Verbindung meist zwischen 10 und 14 Stunden. Kigali ist international gut angebunden, sodass sich die Anreise bequem in eine individuelle Route einplanen lässt. Unsere Spezialisten finden für Sie die Verbindung, die am besten zu Ihrer Reiseroute passt.
Gorilla-Trekkings im Volcanoes-Nationalpark sind grundsätzlich das ganze Jahr über möglich. Am angenehmsten sind die Bedingungen in den Trockenzeiten von Juni bis September sowie von Dezember bis Februar, wenn die Pfade im Bergregenwald weniger schlammig sind. Mehr zu diesem einmaligen Erlebnis erfahren Sie auf unserer Seite zu den Gorilla-Safaris in Ruanda.
Die Anzahl der täglich verfügbaren Trekking-Permits ist streng limitiert, da pro Gorillafamilie nur eine kleine Besuchergruppe zugelassen wird. Für Reisen in der Hochsaison empfehlen wir deshalb, mehrere Monate im Voraus zu buchen. Auch ausserhalb der Hochsaison lohnt sich eine frühzeitige Anfrage, besonders wenn Sie das Trekking mit weiteren Reisebausteinen kombinieren möchten. Unsere Spezialisten kümmern sich um die rechtzeitige Reservation der Permits für Ihre Wunschdaten.
Informieren Sie sich vor der Abreise in den offiziellen Reisehinweisen des EDA (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten) über die aktuelle Lage. Unsere Spezialisten kennen die Zielgebiete aus eigener Erfahrung und beraten Sie gerne zu den Regionen und Routen Ihrer Reise.
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