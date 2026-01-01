Die Anzahl der täglich verfügbaren Trekking-Permits ist streng limitiert, da pro Gorillafamilie nur eine kleine Besuchergruppe zugelassen wird. Für Reisen in der Hochsaison empfehlen wir deshalb, mehrere Monate im Voraus zu buchen. Auch ausserhalb der Hochsaison lohnt sich eine frühzeitige Anfrage, besonders wenn Sie das Trekking mit weiteren Reisebausteinen kombinieren möchten. Unsere Spezialisten kümmern sich um die rechtzeitige Reservation der Permits für Ihre Wunschdaten.