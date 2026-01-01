Botswana Reisen vom Spezialisten
Abenteuer und spektakuläre Tier- und Naturerlebnisse während Ihrem Botswana Urlaub
Was Botswana Reisen so besonders macht
Botswana setzt seit Jahrzehnten konsequent auf sanften, nachhaltigen Tourismus: wenige Gäste, kleine Camps, weitläufige Schutzgebiete – Wildnisflächen von der Grösse Frankreichs stehen unter Naturschutz. Auf Pirschfahrten begegnen Sie deshalb meist mehr Tieren als anderen Fahrzeugen. Zugleich vereint das Land zwei gegensätzliche Naturräume: im Norden die Wasserwelt des Okavango Deltas mit Lagunen und Papyrusgürteln, wo Sie im Mokoro-Einbaum lautlos durch die Kanäle gleiten, im Zentrum und Süden die endlose Weite der Kalahari mit den Salzpfannen von Makgadikgadi und Nxai Pan.
Die Region um den Chobe ist zudem für ihre riesigen Elefantenherden bekannt – kaum irgendwo in Afrika leben mehr Elefanten als hier.
Beste Reisezeit für Botswana
Als beste Reisezeit für klassische Safaris gilt die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober. Die Vegetation lichtet sich, die Tiere konzentrieren sich an den verbleibenden Wasserstellen, und im Okavango Delta erreicht das Wasser aus dem angolanischen Hochland genau dann seinen höchsten Stand – ideale Bedingungen für Bootsausflüge und Mokoro-Fahrten. Beachten Sie, dass die Nächte in den Wintermonaten Juni bis August empfindlich kalt werden können; warme Kleidung für die frühen Pirschfahrten gehört ins Gepäck.
Die grüne Saison von etwa November bis April bringt kurze Regenschauer, sattgrüne Landschaften und viele Jungtiere. In dieser Zeit ziehen grosse Zebraherden in die Salzpfannenregion, und für Vogelliebhaber und Fotografen ist die Nebensaison besonders reizvoll.
Praktische Hinweise für Ihre Reiseplanung
Drehscheiben für Safaris sind Maun am Rande des Okavango Deltas und Kasane am Chobe; der Chobe-Nationalpark lässt sich zudem bequem über die Flughäfen Victoria Falls und Livingstone erreichen – ein Abstecher zu den Victoriafällen ist deshalb eine naheliegende Ergänzung Ihrer Botswana Reise. Viele Lodges und Camps, etwa im Linyanti- und Savute-Gebiet, werden per Kleinflugzeug angeflogen; dafür gelten strikte Gepäckvorschriften mit weichen Reisetaschen und begrenztem Gewicht. Der Norden Botswanas ist Malariagebiet – lassen Sie sich vor der Abreise medizinisch beraten.
Als Selbstfahrer benötigen Sie ein 4x4-Fahrzeug, Erfahrung auf Sand- und Schotterpisten sowie genügend Zeitreserven; unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine Route mit gut machbaren Etappen zusammen.
Für wen sich Botswana eignet
Botswana richtet sich an Reisende, die intakte Wildnis, Privatsphäre und intensive Tierbeobachtung höher gewichten als Strandtage – an Safari-Einsteiger mit Komfortanspruch ebenso wie an Afrika-Kenner, die Abgeschiedenheit suchen. Paare schätzen die kleinen, persönlich geführten Camps, Familien mit älteren Kindern die abwechslungsreichen Aktivitäten zwischen Wasser und Savanne, Abenteuerlustige die Campingsafaris und Selbstfahrerrouten. Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert Botswana mit den Nachbarländern Namibia, Sambia oder Südafrika. Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihre Reise ganz nach Ihren Wünschen zusammen.
Eine einmalige Naturschönheit
Wunderschöne Wildnis unter besonderem Schutz
Zur Bewahrung der Naturschönheiten, der Tierwelt und des kulturellen Erbes praktiziert Botswana seinen Tourismus auf eine sehr sanfte und nachhaltige Art. Wildschutzgebiete, mit einer Fläche so gross wie Frankreich, stehen unter Naturschutz. So haben Sie die Möglichkeit, eine einzigartige, intakte Natur während Ihren Botswana Ferien kennenzulernen. Die Entscheidung, welche Region Sie besuchen möchten, wird Ihnen nicht leicht fallen im Hinblick auf so viele und interessante Hotspots.
Die bekanntesten und bei den meisten Besuchern die beliebtesten Ziele sind das Okavango-Delta und angrenzend das Moremi-Schutzgebiet, das Linyanti-und Savute Sumpfgebiet und der Chobe-Nationalpark. Der Park hat den Vorteil, dass er einfach über die Flughäfen Victoria Falls und Livingstone zu erreichen ist.
Nicht so bekannt, aber unglaublich eindrucksvoll ist das grösste zusammenhängende Salzpfannengebiet der Welt mit dem Nxai Pan und Makgadikgadi National Park, sowie auch das Central Kalahari Game Reserve, welches zu den fünf grössten Naturreservaten der Erde zählt und mit etwas Glück der schwarzmähnige Kalahari-Löwe entdeckt werden kann.
Botswana Rundreise zu den touristischen Highlights
Während Ihrem Botswana Urlaub erleben Sie eine fast märchenhafte Abgeschiedenheit in Safari Lodges und Camps fernab jeglicher Zivilisation. Für unvergessliche Safaris sind Wilderness Safaris, Desert & Delta, Sanctuary Retreats, Ker & Downey, Kwando Safaris und andBeyond die bekanntesten Anbieter. Je nachdem, welche Variante Sie bevorzugen, können Sie zwischen einer komfortablen Safari mit einem Kleinflugzeug wählen oder einer Campingsafari, bei der die Strecken jeweils auf dem Landweg zurückgelegt werden. Auf dem Landweg sind Sie in offenen Safari-Fahrzeugen oder Overland-Trucks mit anderen Gästen unterwegs. Aufregend wird es, wenn Sie Ihr Iglu-Zelt selbst aufbauen müssen.
Komfortabler geht es zu, wenn ein Einheimischen-Team bereits im Voraus das Zelt-Camp aufbaut. Dazu gehört dann ein separates Sanitärzelt mit eigener Toilettenschüssel. Für die staatlichen Campingplätze gilt eine Rotation, sodass das Camp jeweils nach drei bis vier Tagen wieder abgebaut werden muss um die Natur zu schützen.
Als Selbstfahrer Botswana individuell erleben
Sie möchten gern Ihre Botswana Safari in Eigenregie durchführen? Neben einem ausgesprochenen Abenteuergeist sollten Sie unbedingt auch 4x4 Erfahrung haben und Kenntnisse, wie Sie sich bei auftretenden Autopannen helfen können. Das bedeutet, dass Sie keine Schwierigkeiten haben gelegentlich Ihr Fahrzeug wieder auszugraben, wenn es sich in zu tiefem Strassensand verfahren hat. Sicherer und hilfreich ist es daher, nicht ganz allein mit einem Fahrzeug die Botswana Safari zu unternehmen, sondern sich möglichst mit anderen Reisenden und einem zweiten Fahrzeug zusammenzuschliessen.
Diamanten sind neben der Natur der Reichtum Botswanas
Nahe der Hauptstadt Gaborone liegen die Diamantenminen, denen Botswana einen grossen Teil seines Reichtums verdankt. Der eigentliche Magnet des Landes sind aber trotzdem die riesigen Schutzgebiete und Nationalparks. Sumpfantilopen, Zebras, Büffel und kaum überschaubare Elefantenherden. Unvergesslich wird Ihr Botswana Urlaub für Sie bleiben, wenn sich die Melancholie des Abends über dem Busch oder der Savanne ausbreitet und Sie den Komfort Ihres Luxus-Camps geniessen und tausend Stimmen des Busches zu einem einmaligen Konzert erwachen.
Ein Naturparadies aus der Vogelperspektive bewundern
Botswana Flugsafaris bieten einmalige Möglichkeiten
Um die Schönheit der Landschaften in Botswana mit allen Sinnen zu erfassen, ist es eine gute Idee, wenn Sie in die Luft gehen und sich einen Panoramablick aus einem Kleinflugzeug gönnen. Aber auch entspannte Schiffsreisen in Botswana, die Sie auf dem Chobe River unternehmen können, sind eine interessante Art, dieses Land kennenzulernen. Rundreisen in Botswana ermöglichen es Ihnen, ein traumhaftes Land intensiv zu erleben und eine Natur zu geniessen, die nicht alltäglich ist.
Wenn Sie in Botswana an Safaris teilnehmen, können Sie sich sicher sein, viele wilde Tiere zu Gesicht zu bekommen und den ewigen Kreislauf der Natur aus der Nähe beobachten zu können.
Für klassische Safaris gilt die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober als beste Reisezeit: Die Tiere sammeln sich an den Wasserstellen, und im Okavango Delta erreicht das Wasser seinen Höchststand. Die Nächte von Juni bis August können empfindlich kalt sein. Die grüne Saison von November bis April lockt mit sattgrünen Landschaften, Jungtieren und grossen Zebraherden – ideal für Vogelliebhaber und Fotografen.
Die beliebtesten Ziele sind das Okavango Delta mit dem angrenzenden Moremi-Wildreservat, das Linyanti- und Savute-Sumpfgebiet sowie der Chobe-Nationalpark mit seinen riesigen Elefantenherden. Weniger bekannt, aber eindrucksvoll sind die Salzpfannen von Makgadikgadi und Nxai Pan sowie das Central Kalahari Game Reserve, eines der fünf grössten Naturreservate der Erde – Heimat des schwarzmähnigen Kalahari-Löwen.
Drehscheiben für Safaris sind Maun am Rande des Okavango Deltas und Kasane am Chobe. Der Chobe-Nationalpark ist zudem bequem über die Flughäfen Victoria Falls und Livingstone erreichbar – ein Abstecher zu den Victoriafällen bietet sich deshalb an. Viele abgelegene Lodges und Camps werden per Kleinflugzeug angeflogen; dafür gelten strikte Gepäckvorschriften mit weichen Reisetaschen und begrenztem Gewicht.
Botswana eignet sich für Reisende, die intakte Wildnis, Privatsphäre und intensive Tierbeobachtung höher gewichten als Strandtage – vom Safari-Einsteiger mit Komfortanspruch bis zum Afrika-Kenner. Paare schätzen die kleinen, persönlich geführten Camps, Familien mit älteren Kindern die Aktivitäten zwischen Wasser und Savanne, Abenteuerlustige Campingsafaris und Selbstfahrerrouten. Kombinationen mit Namibia, Sambia oder Südafrika sind möglich.
Ja, mit der richtigen Vorbereitung: Sie benötigen ein 4x4-Fahrzeug, Erfahrung auf Sand- und Schotterpisten sowie genügend Zeitreserven. Kenntnisse für Pannenhilfe und das Ausgraben festgefahrener Fahrzeuge sind wichtig; sicherer ist es, sich mit einem zweiten Fahrzeug zusammenzuschliessen. Die Spezialisten von Knecht Reisen stellen Ihnen gerne eine Route mit gut machbaren Etappen zusammen.
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