Eine einmalige Naturschönheit

Wunderschöne Wildnis unter besonderem Schutz

Zur Bewahrung der Naturschönheiten, der Tierwelt und des kulturellen Erbes praktiziert Botswana seinen Tourismus auf eine sehr sanfte und nachhaltige Art. Wildschutzgebiete, mit einer Fläche so gross wie Frankreich, stehen unter Naturschutz. So haben Sie die Möglichkeit, eine einzigartige, intakte Natur während Ihren Botswana Ferien kennenzulernen. Die Entscheidung, welche Region Sie besuchen möchten, wird Ihnen nicht leicht fallen im Hinblick auf so viele und interessante Hotspots.

Die bekanntesten und bei den meisten Besuchern die beliebtesten Ziele sind das Okavango-Delta und angrenzend das Moremi-Schutzgebiet, das Linyanti-und Savute Sumpfgebiet und der Chobe-Nationalpark. Der Park hat den Vorteil, dass er einfach über die Flughäfen Victoria Falls und Livingstone zu erreichen ist.

Nicht so bekannt, aber unglaublich eindrucksvoll ist das grösste zusammenhängende Salzpfannengebiet der Welt mit dem Nxai Pan und Makgadikgadi National Park, sowie auch das Central Kalahari Game Reserve, welches zu den fünf grössten Naturreservaten der Erde zählt und mit etwas Glück der schwarzmähnige Kalahari-Löwe entdeckt werden kann.

Botswana Rundreise zu den touristischen Highlights

Während Ihrem Botswana Urlaub erleben Sie eine fast märchenhafte Abgeschiedenheit in Safari Lodges und Camps fernab jeglicher Zivilisation. Für unvergessliche Safaris sind Wilderness Safaris, Desert & Delta, Sanctuary Retreats, Ker & Downey, Kwando Safaris und andBeyond die bekanntesten Anbieter. Je nachdem, welche Variante Sie bevorzugen, können Sie zwischen einer komfortablen Safari mit einem Kleinflugzeug wählen oder einer Campingsafari, bei der die Strecken jeweils auf dem Landweg zurückgelegt werden. Auf dem Landweg sind Sie in offenen Safari-Fahrzeugen oder Overland-Trucks mit anderen Gästen unterwegs. Aufregend wird es, wenn Sie Ihr Iglu-Zelt selbst aufbauen müssen.

Komfortabler geht es zu, wenn ein Einheimischen-Team bereits im Voraus das Zelt-Camp aufbaut. Dazu gehört dann ein separates Sanitärzelt mit eigener Toilettenschüssel. Für die staatlichen Campingplätze gilt eine Rotation, sodass das Camp jeweils nach drei bis vier Tagen wieder abgebaut werden muss um die Natur zu schützen.

Als Selbstfahrer Botswana individuell erleben

Sie möchten gern Ihre Botswana Safari in Eigenregie durchführen? Neben einem ausgesprochenen Abenteuergeist sollten Sie unbedingt auch 4x4 Erfahrung haben und Kenntnisse, wie Sie sich bei auftretenden Autopannen helfen können. Das bedeutet, dass Sie keine Schwierigkeiten haben gelegentlich Ihr Fahrzeug wieder auszugraben, wenn es sich in zu tiefem Strassensand verfahren hat. Sicherer und hilfreich ist es daher, nicht ganz allein mit einem Fahrzeug die Botswana Safari zu unternehmen, sondern sich möglichst mit anderen Reisenden und einem zweiten Fahrzeug zusammenzuschliessen.

Diamanten sind neben der Natur der Reichtum Botswanas

Nahe der Hauptstadt Gaborone liegen die Diamantenminen, denen Botswana einen grossen Teil seines Reichtums verdankt. Der eigentliche Magnet des Landes sind aber trotzdem die riesigen Schutzgebiete und Nationalparks. Sumpfantilopen, Zebras, Büffel und kaum überschaubare Elefantenherden. Unvergesslich wird Ihr Botswana Urlaub für Sie bleiben, wenn sich die Melancholie des Abends über dem Busch oder der Savanne ausbreitet und Sie den Komfort Ihres Luxus-Camps geniessen und tausend Stimmen des Busches zu einem einmaligen Konzert erwachen.