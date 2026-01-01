Botswana Campingreisen vom Spezialisten

Zeltsafaris in Botswana

Ein einmaliges Erlebnis

Bei Botswana Reisen gibt es jede Menge zu entdecken und zu erleben. Gehen Sie auf Tuchfühlung mit echten Buschmännern und verzichten Sie auf gewohnte Hilfsmittel aus dem Alltag. Sehr zu empfehlen ist ein Besuch im Chobe Nationalpark, der aufgrund der über 40'000 Elefanten eine echte Attraktion darstellt. Zudem werden Sie auch unzählige Löwen und Geparden vor den Fotoapparat bekommen.

Lassen Sie sich von unseren Ferienspezialisten ein individuelles Reiseangebot zusammenstellen. Ferien in Botswana könnten aufregender und spannender nicht sein. Die Sicherheit der Feriengäste hat bei den Safaris natürlich immer höchste Priorität, erfahrene Guides übernehmen die Tourleitung.