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Botswana

Botswana Campingreisen vom Spezialisten

Afrika erleben und entdecken

Sie suchen bei Ihren Ferien nach einem Abenteuer? Dann sind Safaris in Botswana wie für Sie geschaffen. Bereits beim Aufbau des Lagers müssen Sie selbst anpacken. Während der Rundreise durch das Land werden Sie mit den verschiedensten Tieren konfrontiert. Seien es Affen, Löwen, Elefanten oder Giraffen, Sie werden diesen Tieren sehr nahe kommen. Die Wildnis in Botswana sorgt für unvergessliche Momente. Sie geniessen einen beeindruckenden Sonnenuntergang. Wenn Sie weitere Informationen zu Botswana Safaris benötigen, stehen Ihnen unsere Spezialisten für eine Beratung und Ferienplanung gerne zur Verfügung.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Zeltsafaris in Botswana

Ein einmaliges Erlebnis

Bei Botswana Reisen gibt es jede Menge zu entdecken und zu erleben. Gehen Sie auf Tuchfühlung mit echten Buschmännern und verzichten Sie auf gewohnte Hilfsmittel aus dem Alltag. Sehr zu empfehlen ist ein Besuch im Chobe Nationalpark, der aufgrund der über 40'000 Elefanten eine echte Attraktion darstellt. Zudem werden Sie auch unzählige Löwen und Geparden vor den Fotoapparat bekommen.

Lassen Sie sich von unseren Ferienspezialisten ein individuelles Reiseangebot zusammenstellen. Ferien in Botswana könnten aufregender und spannender nicht sein. Die Sicherheit der Feriengäste hat bei den Safaris natürlich immer höchste Priorität, erfahrene Guides übernehmen die Tourleitung.

Luxus Safaris

Luxuriöse Unterkünfte ergänzen Ihre Botswana Safari perfekt

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps und Länderinformationen für Ihre Ferien in Botswana

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