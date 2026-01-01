Botswana Campingreisen vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Zeltsafaris in Botswana
Ein einmaliges Erlebnis
Bei Botswana Reisen gibt es jede Menge zu entdecken und zu erleben. Gehen Sie auf Tuchfühlung mit echten Buschmännern und verzichten Sie auf gewohnte Hilfsmittel aus dem Alltag. Sehr zu empfehlen ist ein Besuch im Chobe Nationalpark, der aufgrund der über 40'000 Elefanten eine echte Attraktion darstellt. Zudem werden Sie auch unzählige Löwen und Geparden vor den Fotoapparat bekommen.
Lassen Sie sich von unseren Ferienspezialisten ein individuelles Reiseangebot zusammenstellen. Ferien in Botswana könnten aufregender und spannender nicht sein. Die Sicherheit der Feriengäste hat bei den Safaris natürlich immer höchste Priorität, erfahrene Guides übernehmen die Tourleitung.
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