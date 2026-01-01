Knecht Reisen bietet gemeinsam mit seinen Partnern einen neuen Superflex-Tarif für maximale Flexibilität bei der Ferienplanung.

Flexibilität wird für Reisende im heutigen unsicheren Umfeld immer wichtiger. Mit dem neuen Superflex-Tarif reagiert Knecht Reisen auf dieses Bedürfnis und bietet Kundinnen und Kunden ab sofort noch mehr Freiheit bei der Planung ihrer Ferien.

Der Schweizer Ferien-Spezialist ermöglicht es, Badeferien bereits heute zu buchen und dennoch flexibel zu bleiben: Dank der optionalen Flex-Lösung können Reisen bis zu 15 Tage vor Abreise kostenlos storniert werden. Die Option ist bereits ab CHF 59.– pro Buchung erhältlich und sorgt für ein Höchstmass an Planungssicherheit – ganz ohne Verzicht auf Spontanität.

Mit diesem Angebot unterstreicht Knecht Reisen seinen Anspruch, qualitativ hochwertige Ferienerlebnisse mit persönlicher Beratung und zeitgemässen Lösungen zu verbinden. Der Superflex-Tarif richtet sich an alle, die ihre Auszeit frühzeitig sichern möchten, dabei jedoch auf maximale Entscheidungsfreiheit Wert legen.

Als etablierter Schweizer Anbieter steht Knecht Reisen seit jeher für Kompetenz, Vertrauen und individuelle Betreuung. Mit dem neuen Tarif erweitert das Unternehmen sein Angebot um eine attraktive Option für moderne Reisende, die Flexibilität und Komfort gleichermassen schätzen.

Weitere Informationen zum Superflex-Tarif für Badeferien, die genauen Bedingungen sowie aktuellen Angebote sind online und in den Filialen von Knecht Reisen erhältlich.