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Ticul Hütten, Lalibela, Äthiopien

Äthiopien Rundreisen vom Spezialisten

Reisen zum Dach Afrikas

Das Hochland von Äthiopien ist das Dach Afrikas und gilt zugleich als Wiege der Menschheit. Das Land kann auf eine Jahrtausende alte Geschichte zurückblicken, die bei Äthiopien Reisen allgegenwärtig ist. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten gehören die Gräber in der historischen Kaiserstadt Aksum und die sehenswerte Felsenkirche von Laibela. Auf Äthiopien Trekkings können Sie die beeindruckende Landschaft des Landes am Horn von Afrika hautnah erleben, die von zahlreichen Vulkanseen, zu den Salzseen in der trockenen Danakil-Wüste bis zum Semien-Gebirge und den grünen Kaffeeplantagen im Hochland um Addis Abeba reicht.

In unserem Angebot finden Sie Expeditionsreisen durch Äthiopien, die von einer fachkundigen Reiseleitung durchgeführt wird, wenn Sie eine geführte Reise bevorzugen. Unsere Afrika Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer Reise nach Äthiopien.

Icon map11 Tage
Best of Äthiopien Rundreise
Preis auf Anfrage
ab/bis Addis Abeba
Highlights: Wasserfall des Blauen Nils, Schöne Landschaft der Tigray Berge, Schlösser von Gondar, Felsenkirchen von...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map14 Tage
Grosse Äthiopien Reise
Preis auf Anfrage
ab/bis Addis Abeba
Highlights: Höhepunkte von Nord bis Süd, Schlösser und Kirchen, Land und Leute, Traditionelle Dörfer
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map7 Tage
Höhepunkte Äthiopiens
Preis auf Anfrage
ab/bis Addis Abeba
Highlights: [color=#b96ad9]Schlösser in Gondar[/color], [color=#b96ad9]Berglandschaft der Simien-Berge[/color],...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map11 Tage
Äthiopien Kulturell
Preis auf Anfrage
ab/bis Addis Abeba
Highlights: Einzigartige Begegnungen, Traditionelle Dörfer, Stamm der Mursi, Bullensprünge in Turmi, Kaffeeanbau in...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte

Kulturreisen nach Äthiopien

Die kulturellen Highlights Äthiopiens erleben

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle interessanten und hilfreichen Reiseinformationen über Äthiopien

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