Äthiopien Rundreisen vom Spezialisten
Reisen zum Dach Afrikas
Best of Äthiopien Rundreise
Preis auf Anfrage
ab/bis Addis Abeba
Highlights: Wasserfall des Blauen Nils, Schöne Landschaft der Tigray Berge, Schlösser von Gondar, Felsenkirchen von...
11 Tage / 10 Nächte
Grosse Äthiopien Reise
Preis auf Anfrage
ab/bis Addis Abeba
Highlights: Höhepunkte von Nord bis Süd, Schlösser und Kirchen, Land und Leute, Traditionelle Dörfer
14 Tage / 13 Nächte
Höhepunkte Äthiopiens
Preis auf Anfrage
ab/bis Addis Abeba
Highlights: [color=#b96ad9]Schlösser in Gondar[/color], [color=#b96ad9]Berglandschaft der Simien-Berge[/color],...
7 Tage / 6 Nächte
Äthiopien Kulturell
Preis auf Anfrage
ab/bis Addis Abeba
Highlights: Einzigartige Begegnungen, Traditionelle Dörfer, Stamm der Mursi, Bullensprünge in Turmi, Kaffeeanbau in...
11 Tage / 10 Nächte
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