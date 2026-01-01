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Kisoro, Uganda

Uganda Ferien vom Spezialisten

Ferien im Herzen Afrikas

Aufgrund spektakulärer Naturkulissen ist ein Besuch in Uganda eine gute Idee. Komfortable Unterkünfte in allen Preisklassen und eine sehr gastfreundliche Bevölkerung machen einen Aufenthalt in Uganda zu einem angenehmen Vergnügen. Freuen Sie sich darauf, schöne Landschaften von luxuriösen Hotels aus zu entdecken, und geniessen Sie die oftmals spektakuläre Lage Ihrer Lodge. Egal, ob Sie in einem Zelt-Camp oder einer Urwald Lodge übernachten, alle Gästezimmer in Uganda zeichnen sich durch ein Höchstmass an Stil und Eleganz aus.

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten um schon bald persönlich durch Uganda in Ostafrika zu reisen.

Hotels nach Regionen

Bwindi Nationalpark
Kibale Nationalpark
Kidepo Nationalpark
Lake Mburo Nationalpark
Lake Victoria
Murchison Falls Nationalpark
Queen Elisabeth Nationalpark

Uganda

Afrika hautnah erleben

Unabhängig davon, in welchem Landesteil von Uganda Sie sich befinden, die örtlichen Lodges werden immer Wert darauf legen, dass Sie sich wohlfühlen und bieten Ihnen deswegen neben komfortablen Zimmern auch authentische und schmackhafte Mahlzeiten. Die meisten Lodges und Hotels in Uganda sind so gelegen, dass Sie die interessanten Orte der jeweiligen Region bequem besuchen können. Wenn Sie im Rahmen von Uganda Rundreisen so interessante Gegenden wie den Bwindi Nationalpark bereisen, können Sie sich sicher sein, dass die nächste Lodge nicht weit entfernt ist.

Gorilla Safaris Uganda

Gehen Sie in Uganda mit den Silberrücken auf Tuchfühlung

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wissenswerten Reisetipps für Uganda

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