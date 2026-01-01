Uganda Ferien vom Spezialisten
Ferien im Herzen Afrikas
Uganda
Afrika hautnah erleben
Unabhängig davon, in welchem Landesteil von Uganda Sie sich befinden, die örtlichen Lodges werden immer Wert darauf legen, dass Sie sich wohlfühlen und bieten Ihnen deswegen neben komfortablen Zimmern auch authentische und schmackhafte Mahlzeiten. Die meisten Lodges und Hotels in Uganda sind so gelegen, dass Sie die interessanten Orte der jeweiligen Region bequem besuchen können. Wenn Sie im Rahmen von Uganda Rundreisen so interessante Gegenden wie den Bwindi Nationalpark bereisen, können Sie sich sicher sein, dass die nächste Lodge nicht weit entfernt ist.
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