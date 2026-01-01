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Kubu Insel, Botswana

Botswana Flugsafaris vom Spezialisten

Botswana aus der Luft zu erleben ist grandios

Safaris mit dem Flugzeug ermöglichen es Ihnen, die Wildnis Botswanas aus einer besonderen Perspektive zu bestaunen. Geniessen Sie luxuriöse Flüge in komfortablen Kleinflugzeugen, die Sie schnell und sicher an Ihr Ziel bringen. Im Gegensatz zu einer Safari am Boden können Sie bei einer Flugsafari riesige Gebiete überblicken und bekommen so einen Eindruck davon, nach welchem Muster sich die oftmals sehr grossen Herden der Region fortbewegen. An den einzelnen Stationen Ihrer Flugsafari erwarten Sie sehr ansprechende Lodges, in denen Sie sich perfekt vom Trubel des Alltags erholen können.

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald an einer Flugsafari in Botswana teilnehmen zu können.

Icon map11 Tage
Best of Botswana Lodge Safari
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Maun
Highlights: atemberaubende Victoria Falls, spannende Tierbeobachtungen Chobe Nationalpark, faszinierende Landschaften...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map9 Tage
Botswana Royal
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Maun
Highlights: atemberaubende Victoria Fälle, spektakuläres Zarafa Camp, spannende Tierbeobachtungen Linyanti,...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte

Ein Land mit einer friedvollen Atmosphäre

Botswana aus der Vogelperspektive kennenlernen

Eine Flugsafari über Botswana ist eine Mischung aus Abenteuer und Luxus. Erleben Sie so aufregende Regionen wie den wunderschönen Chobe-Nationalpark, in dem sehr viele Elefanten leben, die aus der Luft einen herrlichen Anblick bieten. Ein weiteres Highlight sind die Raubkatzen des Parks, denen Sie aus Ihrem Kleinflugzeug bei der Jagd zuschauen können. Sehr reizvoll ist auch das Okavango Delta, das sowohl am Boden als auch aus der Luft spektakuläre Anblicke bietet.

Ein weiteres Gebiet, das Sie im Rahmen von Botswana Reisen mit dem Flugzeug erkunden können, ist Chiefs Island, das aus der Luft betrachtet sehr spektakulär aussieht. Wenn Sie Ihre Ferien in Botswana verbringen, können Sie sich auf Hotels und Lodges der Extraklasse freuen, die Sie begeistern werden.

Luxus Safaris

Luxuriöse Unterkünfte ergänzen Ihre Botswana Safari perfekt

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps und Länderinformationen für Ihre Ferien in Botswana

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