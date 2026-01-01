Botswana Flugsafaris vom Spezialisten
Botswana aus der Luft zu erleben ist grandios
Best of Botswana Lodge Safari
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Maun
Highlights: atemberaubende Victoria Falls, spannende Tierbeobachtungen Chobe Nationalpark, faszinierende Landschaften...
11 Tage / 10 Nächte
Botswana Royal
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Maun
Highlights: atemberaubende Victoria Fälle, spektakuläres Zarafa Camp, spannende Tierbeobachtungen Linyanti,...
9 Tage / 8 Nächte
Ein Land mit einer friedvollen Atmosphäre
Botswana aus der Vogelperspektive kennenlernen
Eine Flugsafari über Botswana ist eine Mischung aus Abenteuer und Luxus. Erleben Sie so aufregende Regionen wie den wunderschönen Chobe-Nationalpark, in dem sehr viele Elefanten leben, die aus der Luft einen herrlichen Anblick bieten. Ein weiteres Highlight sind die Raubkatzen des Parks, denen Sie aus Ihrem Kleinflugzeug bei der Jagd zuschauen können. Sehr reizvoll ist auch das Okavango Delta, das sowohl am Boden als auch aus der Luft spektakuläre Anblicke bietet.
Ein weiteres Gebiet, das Sie im Rahmen von Botswana Reisen mit dem Flugzeug erkunden können, ist Chiefs Island, das aus der Luft betrachtet sehr spektakulär aussieht. Wenn Sie Ihre Ferien in Botswana verbringen, können Sie sich auf Hotels und Lodges der Extraklasse freuen, die Sie begeistern werden.
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