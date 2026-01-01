Wichtige Äthiopien Reiseinformationen
Äthiopien Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Emirates fliegt Äthiopien mehrmals in der Woche mit einem Zwischenstopp in Dubai an. Je nach Anzahl der Zwischenstopps beträgt die Anreise rund 10 bis 12 Stunden.
Bei der Ausreise muss der Reisepass noch mindestens sechs Monate gültig sein. Einige Wochen vor dem Reiseantritt kann ein Touristenvisum beantragt werden. Dieses berechtigt dann für einen Aufenthalt von bis zu 30 Tagen.
Im gesamten Land besteht ein erhöhtes Risiko, an Malaria zu erkranken. Aus diesem Grund sollten diverse Schutzvorkehrungen vor der Abreise getroffen werden. Gelbfieber ist in Äthiopien ebenfalls ein grosses Problem. Zudem sollte eine Schutzimpfung gegen Polio, Tetanus, Masern und Hepatitis A und B durchgeführt werden.
Im Land gibt es strenge Regeln und die komplette Kommunikation wird überwacht. Verbindungen mit dem Internet sind überaus langsam. Schneller geht es natürlich über das mobile Netz.
Im Land gibt es insgesamt drei Klimazonen. Im Tiefland herrscht ein tropisches Klima, welches Temperaturen von durchschnittlich 27 Grad garantiert. In den höheren Regionen nimmt in Äthiopien der Regen zu. Die Regenzeit dauert von Juni bis September. Daher ist die beste Reisezeit für Äthiopien von Oktober bis Mai.
- 3. Januar: Geburtstag des Propheten Mohammed
- 7. Januar: Weihnachten
- 2. März: Tag des Sieges bei der Schlacht von Adua
- 1. Mai: Tag der Arbeit
- 28. Mai: Ende des Derg-Regimes – Nationalfeiertag
- 18. Juli: Tag des Fastenbrechens
- 12. September: Äthiopisches Neujahresfest
- 24. September: Islamisches Opferfest
- Beweglich: Karfreitag und Ostern – der äthiopische Kalender hat 13 Monate.
Amharisch ist die Amtssprache im Land. Englisch wird in Äthiopien als Bildungssprache angesehen und somit sollte es eigentlich zu keinen Verständigungsschwierigkeiten während den Ferien kommen. Speziell nicht in den touristischen Regionen und Gebieten.
Die bekannten und grossen Überlandstrassen sind im Land eigentlich gut ausgebaut und zu befahren. Schotterpisten sind jedoch auch keine Seltenheit in Äthiopien.
In den ländlichen Regionen kann es immer wieder zu Stromausfällen kommen. Die Netzspannung beträgt im Land 220 Volt.
Es gibt Unternehmen aus der Schweiz, welche mit Äthiopien Verträge bezüglich Roaming abgeschlossen haben. Gespräche mit dem Smartphone sind jedoch teuer. Weitaus günstiger ist es, wenn Sie sich eine nationale SIM-Karte zulegen.
Bei allen Dienstleistungen wird ein Trinkgeld erwartet. Dieses sollte rund zehn Prozent des offenen Rechnungsbetrages ausmachen.
Im Land wird mit dem Birr bezahlt. Aufgrund des sehr geringen Wertes erhalten Touristen kein Wechselgeld. Fremdwährungen, wie etwa der US-Dollar, werden in Äthiopien nicht akzeptiert. Zudem kann es auch bei der Nutzung einer Kreditkarte zu erheblichen Einschränkungen kommen.
In Äthiopien werden die Uhren im direkten Vergleich zur Schweiz um zwei Stunden vorgestellt. Eine Sommerzeit gibt es im Land nicht.
Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen die Felsenkirchen von Lalibela, die Stelen von Aksum, die Schlossanlagen von Gondar sowie die eindrückliche Bergwelt des Simien-Nationalparks – mehrere dieser Stätten gehören zum UNESCO-Welterbe. Naturfreunde zieht es zudem in die Danakil-Senke, eine der heissesten Regionen der Erde. Ideen für Ihre Route finden Sie bei unseren Äthiopien-Rundreisen.
Für die Hauptreisezeit von Oktober bis Mai empfehlen wir eine frühzeitige Buchung, da gute Unterkünfte in den klassischen Etappenorten des Nordens begrenzt sind. Da viele Äthiopien-Reisen individuell zusammengestellt werden, lohnt sich zudem genügend Vorlauf für die Planung. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne persönlich.
Äthiopien folgt einem eigenen Kalender mit 13 Monaten, der dem gregorianischen Kalender um rund sieben bis acht Jahre nachgeht – das äthiopische Neujahr fällt auf den September. Auch die Tageszeit wird traditionell ab Sonnenaufgang gezählt. Für Reisende ist das eine charmante Besonderheit; Flug- und Programmzeiten werden selbstverständlich nach internationaler Zeit angegeben.
Äthiopien ist ein Ziel für Entdecker: Kulturinteressierte erleben jahrtausendealte Geschichte und lebendige christlich-orthodoxe Traditionen, Wanderer finden im äthiopischen Hochland eindrückliche Landschaften, und Kaffeeliebhaber besuchen das Ursprungsland des Kaffees. Komfort und Infrastruktur sind einfacher als in klassischen Feriendestinationen – dafür sind die Begegnungen umso authentischer.
Die Lage kann sich in einzelnen Regionen Äthiopiens unterscheiden und verändern. Bitte informieren Sie sich deshalb vor der Buchung und erneut vor der Abreise in den offiziellen Reisehinweisen des EDA (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten). Unsere Spezialisten besprechen mit Ihnen gerne, welche Regionen und Routen für Ihre Reise infrage kommen.
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