Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen die Felsenkirchen von Lalibela, die Stelen von Aksum, die Schlossanlagen von Gondar sowie die eindrückliche Bergwelt des Simien-Nationalparks – mehrere dieser Stätten gehören zum UNESCO-Welterbe. Naturfreunde zieht es zudem in die Danakil-Senke, eine der heissesten Regionen der Erde. Ideen für Ihre Route finden Sie bei unseren Äthiopien-Rundreisen.