Dank des sehr beeindruckenden Okavango-Deltas, welches als grösstes Feuchtgebiet der Welt gilt, ist Botswana mit einer umfangreichen Tierwelt gesegnet und ein Paradies für Naturfreunde. In diesem fast undurchdringlichen Gebiet, in dem es viele Wasserläufe und Seen gibt, können sich zahlreiche Tiere frei bewegen und finden dort beste Voraussetzungen zum Leben. Botswana Safaris sind ein besonderes Erlebnis, während dem Sie so imposante Tiere wie Löwen und Nashörner in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten können.

Lassen Sie sich von den einzigartigen Landschaften Botswanas beeindrucken und geniessen Sie es, eine Region zu erkunden, die nur wenige Menschen jemals sehen werden. Wenn Sie nach Ihrer Ankunft in Botswana einen ersten Blick auf die Natur des Landes geworfen haben, werden Sie sofort verstehen, warum weite Teile des Landes zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Vereinbaren Sie noch heute ein Gespräch mit unseren Spezialisten, um sich zu informieren, welche Arten von Botswana Reisen es gibt.