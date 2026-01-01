Luxus-Safaris in Botswana – unsere Spezialisten helfen
Komfortable Lodges in einmaliger Kulisse
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Naturspektakel mit eigenen Augen sehen
Traumhafte Landschaften hautnah erleben – Botswana Reisen
Botswana ist das Land der Elefanten. In keinem anderen Land Afrikas leben so viele dieser faszinierenden Tiere wie in Botswana. So beherbergt der landschaftlich herausragende Chobe Nationalpark nach Schätzungen bis zu 130'000 Dickhäuter, welche Sie dort in einer atemberaubenden Atmosphäre beobachten können. Die Verantwortlichen in Botswana sind sich bewusst, wie einzigartig und schützenswert die Landschaften der Region sind und unternehmen vieles, um die Flora und Fauna nachhaltig zu schützen. Ein wichtiger Faktor dieser Bemühungen ist ein umweltverträglicher Tourismus, der durch etliche Massnahmen gefördert wird.
Die sehr luxuriösen, aber auch naturnahen Lodges in Botswana fügen sich gut in die bestehende Natur ein und überzeugen durch viele Annehmlichkeiten. Neben Lodges sind auch Zeltcamps sehr verbreitet, welche teilweise durch einen hohen Komfort auffallen. So überzeugt das Okavango-Delta Jao Camp genauso wie das Mombo Camp im Moreni Wildreservat durch stilvollen Luxus.
Schwarzer Kontinent ganz nah – Flugsafaris in Botswana
Um die Schönheit der Landschaften in Botswana mit allen Sinnen zu erfassen, ist es eine gute Idee, wenn Sie in die Luft gehen und sich einen Panoramablick aus einem Kleinflugzeug gönnen. Aber auch entspannte Schiffsreisen in Botswana, die Sie auf dem Chobe River unternehmen können, sind eine interessante Art, dieses Land kennenzulernen. Rundreisen in Botswana ermöglichen es Ihnen, ein traumhaftes Land intensiv zu erleben und eine Natur zu geniessen, die nicht alltäglich ist.
Wenn Sie in Botswana an Safaris teilnehmen, können Sie sich sicher sein, viele wilde Tiere zu Gesicht zu bekommen und den ewigen Kreislauf der Natur aus der Nähe beobachten zu können. Freuen Sie sich auf paradiesische Landschaften, romantische Sonnenuntergänge und eine harmonische Atmosphäre, wenn Sie in Botswana unterwegs sind und lassen Sie den Zauber dieser einzigartigen Region an sich heran.
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