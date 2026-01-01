Beschreibung

Einleitung Im Herzen des Kaokolands, können Sie die faszinierende Kultur der Himba-Bevölkerung erleben, die beeindruckende Landschaft erkunden und die vielfältige Tierwelt Afrikas hautnah beobachten

Lage Entfliehen Sie dem Alltag und tauchen Sie ein in die unberührte Schönheit Namibias im Omarunga Epupa Falls Camp. Gelegen am Ufer des majestätischen Kunene- Flusses und nur wenige Schritte von den beeindruckenden Epupa-Wasserfällen entfernt, bietet das Camp eine einzigartige Mischung aus Komfort und Abenteuer. Die Epupa-Wasserfälle selbst sind ein beeindruckendes Naturschauspiel, bei dem der Kunene- Fluss über eine Reihe von Felsen stürzt und eine spektakuläre Szenerie schafft.

Angebot Das Camp ist der perfekte Ausgangspunkt für Abenteuerlustige und Naturliebhaber gleichermassen. Zu den Aktivitäten zählen aufregende Flussfahrten, geführte Wanderung zu den Epupa Falls sowie einen Besuch bei den Himbas. Zur Abwechslung können Sie auch einfach nur die Ruhe und die atemberaubende Aussicht am Pool geniessen. Das Restaurant serviert köstliche, hausgemachte Mahlzeiten, die mit frischen, lokalen Zutaten zubereitet werden.