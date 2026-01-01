Ruanda Reisen sind aufregend und abenteuerlich. Sie wollten schon immer einmal die Berggorillas aus nächster Nähe beobachten? Dann sind Ruanda Rundreisen hierfür bestens geeignet. Die Tiere führen ein Leben in Freiheit und Abgeschiedenheit, allerdings können Sie die beeindruckenden Tiere bei unseren Ruanda Safaris hautnah erleben. Selbstverständlich handelt es sich um geführte Touren und an Ihrer Seite ist stets ein erfahrener Ranger.

Nicht nur die Tierwelt gibt es zu bewundern, denn auch die Landschaft von Ruanda ist beeindruckend. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach Ruanda Rundreisen und begeben Sie sich auf die Suche nach den Silberrücken.