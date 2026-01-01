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Bwindi, Ruanda

Ruanda Rundreisen vom Spezialisten

Silberrücken bei einer Safari beobachten

Ruanda Reisen sind aufregend und abenteuerlich. Sie wollten schon immer einmal die Berggorillas aus nächster Nähe beobachten? Dann sind Ruanda Rundreisen hierfür bestens geeignet. Die Tiere führen ein Leben in Freiheit und Abgeschiedenheit, allerdings können Sie die beeindruckenden Tiere bei unseren Ruanda Safaris hautnah erleben. Selbstverständlich handelt es sich um geführte Touren und an Ihrer Seite ist stets ein erfahrener Ranger.

Nicht nur die Tierwelt gibt es zu bewundern, denn auch die Landschaft von Ruanda ist beeindruckend. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach Ruanda Rundreisen und begeben Sie sich auf die Suche nach den Silberrücken.

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Gorilla Safaris in Ruanda

Die Silberrücken auf Ihren Ruanda Ferien hautnah erleben

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