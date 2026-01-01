Marokkos Königsstädte
Königliches Flair während Ihren Marokko-Ferien
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Tauchen Sie ein in ein anderes Zeitalter
Fès
Unter den marokkanischen Königsstädten ist Fès ein einzigartiges Juwel, es war und ist das kulturelle Zentrum des Landes. Mit seiner von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichneten Medina, der Karawijin Moschee und der einzigartigen Architektur ist die Stadt eines der schönsten Zeugnisse der langen und wechselvollen marokkanischen Geschichte. Nur etwa 60 Kilometer von Fès entfernt liegt Meknès, das wegen der Pracht seiner Bauten oft als marokkanisches Versailles bezeichnet wird. Von der Festung von Meknès, um die herum die Stadt einst errichtet wurde, ist leider nicht mehr viel zu sehen.
Herz der Stadt ist heute der quirlige Place el-Hédim, wo sich abends Gaukler, Schlangenbeschwörer, Akrobaten und Märchenerzähler ein Stelldichein geben und Sie sich wie in 1001 Nacht versetzt fühlen.
Marrakesch
Es gibt einige wenige Städte auf der Welt, bei denen schon allein die Erwähnung des Namens traumhafte Bilder vor unserem inneren Auge erstehen lässt. Marrakesch gehört ganz sicher dazu. Vor den schneebedeckten Gipfeln des Atlasgebirges gelegen, bezaubert die Stadt durch ihr einzigartiges Flair und die zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Für die Besichtigung der mittelalterlichen Medina von Marrakesch sollten Sie sich unbedingt einer ortskundigen Reiseleitung anvertrauen, ansonsten könnten Sie sich im Gewirr der verwinkelten Gassen und Gässchen verlieren und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, darunter die Kasba Moschee, das malerische Gerberviertel oder den Platz Djemma el Fna, verpassen. Die Stadt ist auch der ideale Ausgangspunkt, um von hier aus zu Marokko Trekkings im Atlasgebirge aufzubrechen.
Rabat
Wenn unter den marokkanischen Königsstädten Fès die traditionellste ist, kann man die weisse Königsstadt als die modernste bezeichnen. Angesichts der breiten Boulevards, der Prachtbauten und den tollen Shopping- und Ausgehmöglichkeiten könnte man sich fast nach Paris oder in eine andere europäische Metropole versetzt fühlen. Trotzdem hat sich die marokkanische Hauptstadt noch viel von ihrem Charme aus vergangenen Zeiten bewahrt. Die imposante Andalusiermauer, der Hassan Turm und die malerischen Gärten der Chellah sind nur einige der schönsten Highlights der Stadt, die ein Must-See auf Marokko Reisen ist.
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