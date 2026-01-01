Beste Reisezeit für Botswana: Trockenzeit und grüne Monate

Als beste Reisezeit für Botswana gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober. In diesen Monaten fällt kaum Regen, die Vegetation ist licht, und die Tiere konzentrieren sich an Flüssen und Wasserstellen – am Chobe versammeln sich dann eindrückliche Elefantenherden. Die Tage sind angenehm warm, die Nächte hingegen können in der Kalahari empfindlich kalt werden; warme Kleidung für die morgendlichen Pirschfahrten gehört deshalb ins Gepäck.

Eine Besonderheit ist das Okavango-Delta: Das Wasser aus den Regenfällen im angolanischen Hochland erreicht das Delta erst Monate später, weshalb die Wasserstände gerade in der Trockenzeit um die Jahresmitte am höchsten sind. Dann gleiten Sie mit dem Mokoro, dem traditionellen Einbaum, durch die Kanäle und erleben die Lagunenlandschaft von ihrer schönsten Seite.

Die Regenzeit von etwa November bis April zeigt Botswana in sattem Grün: Kurze Gewitterschauer, viele Jungtiere und eine reiche Vogelwelt prägen diese Monate, und es sind deutlich weniger Reisende unterwegs. Vor und zu Beginn der Regenzeit kann es allerdings sehr heiss werden. Für die erste Safari empfehlen wir die Trockenzeit; Vogelliebhaber und erfahrene Afrika-Reisende schätzen die grüne Saison. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zur passenden Route.