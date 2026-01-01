Botswana-Reiseinformationen vom Spezialisten
Botswana Ferien geniessen
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Botswana ist ab Zürich am besten mit einem Flug via Südafrika erreichbar.
Schweizer Bürger benötigen für die Einreise nach Botswana einen gültigen Reisepass, der mindestens sechs Monate über das Rückreisedatum gültig ist. Im Pass müssen mindestens zwei freie Seiten vorhanden sein. Bis zu einem Aufenthalt von max. 90 Tagen wird kein Visum benötigt. Ein Rückflugticket ist notwendig.
Kinder unter 18 Jahren benötigen eine beglaubigte und ins englische übersetzte Geburtsurkunde, in der beide Elternteile erwähnt sind.
Eine Malariaprophylaxe ist in allen Gebieten empfohlen. Konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
Folgende Impfungen sind empfohlen: Hepatitis A, Diphterie, Typhus und Hepatitis B. Bei der Einreise aus einem Gelbfieber-Infektionsgebiet ist eine Gelbfieber-Impfung notwendig. Konsultieren Sie frühzeitig Ihren Arzt oder das Tropeninstitut. Aktuelle Informationen erhalten Sie auch unter: healthytravel.ch
Internetanschlüsse sind in einigen Hotels und Lodges vorhanden.
Botswana kann das ganze Jahr über bereist werden, es gilt aber zu beachten, dass vom November bis April Regenzeit herrscht. Dementsprechend ist die beste Reisezeit für Botswana generell von Mai bis Oktober.
Für Tierbeobachtungen eignet sich die Zeit von April bis Oktober am besten. Die heissesten Monate sind November bis März.
Englisch ist die offizielle Amtssprache. Die Umgangssprachen in der Bevölkerung ist Setswana, diese gehört zur Bantusprache.
Wie in Afrika zumeist üblich, wird auch in Botswana auf der linken Strassenseite gefahren. Der Grossteil der Hauptstrassen befindet sich in einem guten Zustand.
In Botswana ist Wechselstrom von 230V / 50Hz üblich. Die Lodges sind mit europäischen und südafrikanischen Steckdosen ausgestattet. Falls notwendig, erhalten Sie an der Rezeption in den meisten Unterkünften einen Adapter.
Trinkgelder sind im Südlichen Afrika nicht obligatorisch, jedoch sind die Löhne oft niedrig und die Angestellten somit auf Trinkgelder angewiesen.
Die Währung in Botswana ist Pula. Wir empfehlen Ihnen US Dollar mitzuführen, da diese fast überall akzeptiert werden. Die gängigsten Kreditkarten (Master- und Visa Card) werden in den meisten Geschäften und Restaurants akzeptiert.
Während der Schweizer Winterzeit beträgt die Zeitdifferenz +1 Stunde, während der Sommerzeit gibt es keine Zeitverschiebung.
Direktflüge nach Botswana gibt es ab der Schweiz nicht. Üblich ist die Anreise über Johannesburg – der Flug ab Zürich dauert rund zehn Stunden – mit anschliessendem Weiterflug nach Maun oder Kasane. Insgesamt sollten Sie je nach Verbindung mit einem knappen Reisetag rechnen.
Die Camps in Botswana sind bewusst klein gehalten und verfügen nur über wenige Zimmer und Zelte. Für die beliebte Trockenzeit von Juli bis Oktober empfehlen wir deshalb, mehrere Monate bis ein Jahr im Voraus zu buchen. Unsere Afrika-Spezialisten helfen Ihnen bei der Planung.
Die Wasserstände im Okavango-Delta sind in der Regel um die Jahresmitte am höchsten, da das Wasser aus Angola erst Monate nach den dortigen Regenfällen eintrifft. Wer Bootsausflüge und Mokoro-Fahrten erleben möchte, reist idealerweise in der Trockenzeit.
Botswana gilt als eines der politisch stabilsten Länder Afrikas und ist bei Reisenden entsprechend beliebt. Informieren Sie sich vor der Abreise dennoch über die aktuellen Reisehinweise des EDA und beachten Sie die Anweisungen Ihrer Guides in den Wildgebieten.
Bewährt haben sich bequeme Kleidung in gedeckten Farben, ein warmer Pullover oder eine Jacke für kühle Morgen- und Abendstunden sowie Sonnenschutz und eine gute Sonnenbrille. In der Regenzeit ergänzt eine leichte Regenjacke das Gepäck.
Beste Reisezeit für Botswana: Trockenzeit und grüne Monate
Als beste Reisezeit für Botswana gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober. In diesen Monaten fällt kaum Regen, die Vegetation ist licht, und die Tiere konzentrieren sich an Flüssen und Wasserstellen – am Chobe versammeln sich dann eindrückliche Elefantenherden. Die Tage sind angenehm warm, die Nächte hingegen können in der Kalahari empfindlich kalt werden; warme Kleidung für die morgendlichen Pirschfahrten gehört deshalb ins Gepäck.
Eine Besonderheit ist das Okavango-Delta: Das Wasser aus den Regenfällen im angolanischen Hochland erreicht das Delta erst Monate später, weshalb die Wasserstände gerade in der Trockenzeit um die Jahresmitte am höchsten sind. Dann gleiten Sie mit dem Mokoro, dem traditionellen Einbaum, durch die Kanäle und erleben die Lagunenlandschaft von ihrer schönsten Seite.
Die Regenzeit von etwa November bis April zeigt Botswana in sattem Grün: Kurze Gewitterschauer, viele Jungtiere und eine reiche Vogelwelt prägen diese Monate, und es sind deutlich weniger Reisende unterwegs. Vor und zu Beginn der Regenzeit kann es allerdings sehr heiss werden. Für die erste Safari empfehlen wir die Trockenzeit; Vogelliebhaber und erfahrene Afrika-Reisende schätzen die grüne Saison. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zur passenden Route.
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