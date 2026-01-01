Rundreisen vom Spezialisten
Reisen durch Afrika – spannend und unvergesslich
Beste Reisezeit für Rundreisen im südlichen Afrika
In den meisten Safarigebieten des südlichen Afrikas gilt die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober als beste Reisezeit: Die Vegetation ist licht, und die Tiere sammeln sich an den Wasserstellen, was die Beobachtungschancen deutlich erhöht. Die Kapregion folgt einem umgekehrten Rhythmus – dort sind die Sommermonate November bis März am angenehmsten. In Ostafrika bieten sich die Trockenphasen von Januar bis Februar sowie von Juni bis Oktober an. Auch die grüne Regenzeit hat ihren Reiz: sattgrüne Landschaften, viele Jungtiere und eine reiche Vogelwelt bei geringerem Reiseaufkommen.
Selbstfahrer, Kleingruppe oder Privatreise
Südafrika und Namibia eignen sich dank gut ausgebauter Strassen hervorragend für Selbstfahrer-Rundreisen im Mietwagen – an den Linksverkehr gewöhnen sich die meisten rasch. Botswana, Sambia und Simbabwe erleben Sie komfortabler auf geführten Touren oder per Fly-in-Safari, bei der Kleinflugzeuge die Distanzen zwischen den Camps überbrücken. Kleingruppenreisen verbinden fixe Termine und lokale Reiseleitung mit dem Austausch unter Gleichgesinnten; individuelle Privatreisen lassen sich Etappe für Etappe nach Ihren Wünschen zusammenstellen – vom Reisetempo über die Unterkunftskategorie bis zu Verlängerungstagen am Meer, etwa in Kapstadt, auf Sansibar oder Mauritius.
Praktische Hinweise für Ihre Afrika-Rundreise
Für einige Safariregionen wird eine Malariaprophylaxe empfohlen; Südafrika bietet mit malariafreien Wildreservaten eine gute Alternative für Familien mit kleineren Kindern. Klären Sie Impfungen und Einreisebestimmungen frühzeitig ab und planen Sie für eine Rundreise mit Safari mindestens zwei Wochen ein – wer mehrere Länder kombiniert, ist mit drei Wochen entspannter unterwegs. Auf Pirschfahrten sind die frühen Morgen- und die späten Nachmittagsstunden am ergiebigsten; dazwischen bleibt Zeit für Lodge, Pool oder eine geführte Buschwanderung. Ein Fernglas und gedeckte, helle Kleidung gehören ins Gepäck.
Für wen sich eine Rundreise durch Afrika eignet
Erstbesucher finden in Südafrika einen idealen Einstieg mit grosser landschaftlicher Bandbreite auf kompaktem Raum. Naturfotografinnen und -fotografen sowie erfahrene Safarireisende zieht es in abgelegenere Gebiete wie das Okavango-Delta oder den South-Luangwa-Nationalpark in Sambia. Familien profitieren von malariafreien Regionen und kindgerechten Lodges, während Paare Safari und Badeferien elegant verbinden können. Unsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten kennen die Reisegebiete aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Route so zusammen, dass Reisezeit, Interessen und Budget zusammenpassen.
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Eine Rundreise durch das südliche Afrika bietet eine Vielzahl von Vorteilen und sind damit eine attraktive Wahl für Reisende.
Vielfalt der Landschaften und Kulturen: Das südliche Afrika ist unglaublich vielfältig, sowohl landschaftlich als auch kulturell. Auf einer Rundreise haben Reisende die Möglichkeit, eine breite Palette von Landschaften zu erkunden, von Wüsten und Savannen über Regenwälder und Küstenregionen bis hin zu Gebirgen und Flusslandschaften. Ebenso vielfältig sind die Kulturen und Traditionen der Menschen, die in dieser Region leben, und eine Rundreise ermöglicht den Reisenden, diese Vielfalt aus erster Hand zu erleben.
Tierbeobachtungen und Safari-Erlebnisse: Das südliche Afrika ist weltweit bekannt für seine beeindruckende Tierwelt und seine erstklassigen Safari-Erlebnisse. Auf einer Rundreise können Reisende verschiedene Nationalparks und Wildreservate besuchen und eine Vielzahl von Tieren in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, darunter die berühmten «Big Five» (Löwe, Leopard, Elefant, Büffel, Nashorn). Durch die Kombination mehrerer Safari-Ziele können Reisende auch verschiedene Ökosysteme und Tierarten erleben.
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Eine Rundreise ermöglicht es Reisenden, flexibel zu sein und ihr Reiseerlebnis an ihre Vorlieben und Interessen anzupassen. Sie können verschiedene Orte und Aktivitäten in ihr Reiseprogramm aufnehmen und die Reiseroute je nach Bedarf anpassen. Dies ermöglicht es den Reisenden, das Beste aus ihrer Reise herauszuholen und ihre Zeit optimal zu nutzen.
Erlebnisreiche Aktivitäten und Abenteuer: Das südliche Afrika bietet eine Fülle von erlebnisreichen Aktivitäten und Abenteuern für alle Altersgruppen. Aufregende Pirsch- und Bootsfahrten sowie Adrenalinsportarten wie Bungee-Jumping und White-Water-Rafting garantieren für jeden Geschmack und jedes Interesse spannungsreiche Erlebnisse. ((«Etwas» ist generell kein gutes Wort …))
Kulturelle Einblicke und Begegnungen: Eine Rundreise durch das südliche Afrika ermöglicht es den Reisenden, verschiedene Kulturen und Lebensweisen kennenzulernen und mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Durch den Besuch von lokalen Märkten, traditionellen Dörfern und kulturellen Stätten können Reisende ein tieferes Verständnis für die Region und ihre Menschen entwickeln.
Insgesamt bietet eine Rundreise durch das südliche Afrika eine einzigartige Möglichkeit, die Schönheit, Vielfalt und Faszination dieser eindrucksvollen Länder zu erleben und unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause zu nehmen.
Die Trockenzeit von Mai bis Oktober gilt in den meisten Safarigebieten als beste Reisezeit: Die Vegetation ist licht und die Tiere sammeln sich an den Wasserstellen. Die Kapregion ist umgekehrt von November bis März am angenehmsten, Ostafrika von Januar bis Februar sowie Juni bis Oktober. Auch die grüne Regenzeit lockt mit Jungtieren, Vogelreichtum und weniger Reisenden.
Ja, Südafrika und Namibia eignen sich dank gut ausgebauter Strassen hervorragend für Selbstfahrer-Rundreisen im Mietwagen; an den Linksverkehr gewöhnen sich die meisten rasch. Botswana, Sambia und Simbabwe bereisen Sie komfortabler auf geführten Touren oder per Fly-in-Safari, bei der Kleinflugzeuge die Distanzen zwischen den Camps überbrücken.
Planen Sie für eine Rundreise mit Safari mindestens zwei Wochen ein. Wer mehrere Länder kombiniert, ist mit drei Wochen deutlich entspannter unterwegs. So bleibt zwischen den ergiebigsten Pirschfahrten am frühen Morgen und späten Nachmittag genügend Zeit für Lodge, Pool oder eine geführte Buschwanderung – und allenfalls Verlängerungstage am Meer.
Für fast alle Reisetypen: Erstbesucher starten ideal in Südafrika mit grosser landschaftlicher Bandbreite auf kompaktem Raum. Familien profitieren von malariafreien Wildreservaten und kindgerechten Lodges, Paare kombinieren Safari mit Badeferien auf Sansibar oder Mauritius, und erfahrene Safarireisende sowie Naturfotografen zieht es ins Okavango-Delta oder den South-Luangwa-Nationalpark.
Nein, praktisch nicht: Die Zeitverschiebung zwischen der Schweiz und dem südlichen Afrika beträgt höchstens ein bis zwei Stunden. Sie starten also ohne Jetlag in die ersten Safaritage – ein grosser Vorteil, da die Pirschfahrten am frühen Morgen und am späten Nachmittag am ergiebigsten sind.
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