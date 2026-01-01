Beste Reisezeit für Rundreisen im südlichen Afrika

In den meisten Safarigebieten des südlichen Afrikas gilt die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober als beste Reisezeit: Die Vegetation ist licht, und die Tiere sammeln sich an den Wasserstellen, was die Beobachtungschancen deutlich erhöht. Die Kapregion folgt einem umgekehrten Rhythmus – dort sind die Sommermonate November bis März am angenehmsten. In Ostafrika bieten sich die Trockenphasen von Januar bis Februar sowie von Juni bis Oktober an. Auch die grüne Regenzeit hat ihren Reiz: sattgrüne Landschaften, viele Jungtiere und eine reiche Vogelwelt bei geringerem Reiseaufkommen.

Selbstfahrer, Kleingruppe oder Privatreise

Südafrika und Namibia eignen sich dank gut ausgebauter Strassen hervorragend für Selbstfahrer-Rundreisen im Mietwagen – an den Linksverkehr gewöhnen sich die meisten rasch. Botswana, Sambia und Simbabwe erleben Sie komfortabler auf geführten Touren oder per Fly-in-Safari, bei der Kleinflugzeuge die Distanzen zwischen den Camps überbrücken. Kleingruppenreisen verbinden fixe Termine und lokale Reiseleitung mit dem Austausch unter Gleichgesinnten; individuelle Privatreisen lassen sich Etappe für Etappe nach Ihren Wünschen zusammenstellen – vom Reisetempo über die Unterkunftskategorie bis zu Verlängerungstagen am Meer, etwa in Kapstadt, auf Sansibar oder Mauritius.

Praktische Hinweise für Ihre Afrika-Rundreise

Für einige Safariregionen wird eine Malariaprophylaxe empfohlen; Südafrika bietet mit malariafreien Wildreservaten eine gute Alternative für Familien mit kleineren Kindern. Klären Sie Impfungen und Einreisebestimmungen frühzeitig ab und planen Sie für eine Rundreise mit Safari mindestens zwei Wochen ein – wer mehrere Länder kombiniert, ist mit drei Wochen entspannter unterwegs. Auf Pirschfahrten sind die frühen Morgen- und die späten Nachmittagsstunden am ergiebigsten; dazwischen bleibt Zeit für Lodge, Pool oder eine geführte Buschwanderung. Ein Fernglas und gedeckte, helle Kleidung gehören ins Gepäck.

Für wen sich eine Rundreise durch Afrika eignet

Erstbesucher finden in Südafrika einen idealen Einstieg mit grosser landschaftlicher Bandbreite auf kompaktem Raum. Naturfotografinnen und -fotografen sowie erfahrene Safarireisende zieht es in abgelegenere Gebiete wie das Okavango-Delta oder den South-Luangwa-Nationalpark in Sambia. Familien profitieren von malariafreien Regionen und kindgerechten Lodges, während Paare Safari und Badeferien elegant verbinden können. Unsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten kennen die Reisegebiete aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Route so zusammen, dass Reisezeit, Interessen und Budget zusammenpassen.