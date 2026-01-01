Mozambique Familienferien
Baden, tauchen und auf Safari gehen
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Viel Abwechslung während Familienferien in Mozambique
Ein Spass für die ganze Familie – Mozambique Rundreisen
Wenn Sie gemeinsam mit Ihrer Familie in Mozambique unterwegs sind, ist ein Stopp im wunderschönen Gorongosa-Nationalpark sehr empfehlenswert. Denn dieser Nationalpark, in dem unter anderem Büffel und Gnus leben, beeindruckt durch eine vielfältige Flora und Fauna, die Sie aufgrund der einladenden Landschaften in Ruhe entdecken können. Geprägt wird der Park von vielen kleinen Wasserläufen, die alle in dem schönen See Urema münden.
Auch wenn Sie hoch hinaus wollen, ist ein Ausflug in diesen Nationalpark eine gute Idee, denn von dem zentral im Park gelegenen Berg Mount Bengo, der auch von Kindern gut bestiegen werden kann, haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Landschaften.
Strandferien in Mozambique – ein unvergessliches Erlebnis
Auch wenn Mozambique viele verschiedene Naturräume zu bieten hat, die alle ihren Reiz haben, sind die traumhaften Strände des Landes ein absolutes Highlight. Feinsandig, weitläufig und wunderschön, so präsentieren sich eigentlich alle Strände in Mozambique , weswegen dieses Land ein perfektes Ferienziel ist, wenn Sie Familienferien der Extraklasse machen möchten. Mit der Familie die Ferien in Mozambique zu verbringen, bedeutet solch schöne Inselwelten wie die von Bazaruto oder Quirimbas zu erleben oder in aufregenden Städten wie Maputo oder Inhambane eine schöne Zeit zu verbringen.
Aber auch das Örtchen Vilanculos und die Ilha de Mosambik, auf der die portugiesische Kolonialzeit lebendig wird und die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, sind Ausflugsziele, die Sie auf Ihren nächsten Mozambique Reisen nicht verpassen sollten.
Tauchen in Mozambique – ein Vergnügen für Gross und Klein
Falls Sie während Ihrer Ferien ein unvergessliches Unterwasser-Abenteuer erleben möchten, sind Sie in Mozambique genau richtig. Denn eines der schönsten Familienerlebnisse auf Mozambique Reisen sind gemeinsame Tauchgänge, die Sie und Ihre Familie in eine von Fischreichtum geprägte Unterwasserwelt führen. Aber nicht nur unter Wasser können Sie in Mozambique während Ihrer Familienferien interessante Tiere beobachten, auch am Strand erwarten Sie so sehenswerte Lebewesen wie die faszinierenden Meeresschildkröten, die an den verträumten Stränden Mozambiques ihre Eier ablegen.
Familienferien: von Afrika bis in die Südsee
Mozambique kombiniert Strand und Safari – doch vielleicht möchten Sie vergleichen: Unsere Übersicht Familienferien zeigt Ihnen weitere Destinationen, die sich gut mit Kindern bereisen lassen. Für reine Strandferien lohnt sich ein Blick auf die Badeferien für Familien mit kinderfreundlichen Zielen am Meer. Gerne beraten Sie unsere Spezialisten persönlich und planen eine Route, die Flugzeiten, Reisezeit und das Alter Ihrer Kinder berücksichtigt.
Strandferien in Mosambik eignen sich grundsätzlich für Familien mit Kindern jeden Alters, denn die feinsandigen, weitläufigen Strände bieten viel Platz zum Spielen und Entdecken. Für Ausflüge in den Gorongosa-Nationalpark oder die Besteigung des Mount Bengo, der auch von Kindern gut bestiegen werden kann, sind Kinder im Schulalter ideal. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne ein auf das Alter Ihrer Kinder abgestimmtes Programm zusammen.
Für den Flug von der Schweiz nach Mosambik sollten Sie rund 14 Stunden einplanen, da es keine Direktflüge gibt und mindestens einmal umgestiegen wird. Mit Kindern lohnt es sich, Verbindungen mit möglichst kurzen Umsteigezeiten zu wählen – unsere Spezialisten beraten Sie gerne bei der Flugwahl.
Die Zeitverschiebung ist minimal: Während der europäischen Sommerzeit gibt es keinen Zeitunterschied, im Winter beträgt er lediglich eine Stunde. Für Familien ist das ideal, denn ohne Jetlag bleibt der gewohnte Schlafrhythmus der Kinder erhalten und die Ferien beginnen entspannt.
Die trockenen, angenehm warmen Monate von Mai bis Oktober gelten als beste Reisezeit für Mosambik. Damit fallen die Schweizer Sommer- und Herbstferien in die ideale Saison für Strandferien am Indischen Ozean und Ausflüge in den Gorongosa-Nationalpark. In den Sportferien herrscht dagegen Regenzeit, weshalb sich diese Wochen weniger gut eignen.
Mosambik gilt als Malariagebiet, weshalb ein zuverlässiger Mückenschutz für die ganze Familie wichtig ist. Lassen Sie sich vor der Abreise frühzeitig reisemedizinisch beraten, welche Impfungen und Schutzmassnahmen für Ihre Kinder empfohlen werden. Unsere Spezialisten geben Ihnen zudem gerne praktische Hinweise zur Vorbereitung.
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