Durch die unaufdringliche Gastfreundschaft der Mosambikaner sind Ferien mit der Familie in diesem Land ein wahres Vergnügen. Lassen Sie sich einfach treiben, wenn Sie an den traumhaften Stränden des Landes eine unvergessliche Zeit mit Ihrer Familie verbringen und die Schönheit einer intakten Natur geniessen. Egal, ob Sie in erster Linie das kristallklare Wasser des Indischen Ozeans auf Ihrer Haut spüren möchten oder doch lieber den direkt hinter den Stränden gelegenen Urwald mit seinen vielen Tieren erkunden, Familie und Ferien in Mozambique passen gut zusammen.

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