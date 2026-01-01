Südafrika Reisen vom Spezialisten
Ferien in Südafrika – eine neue Welt erkunden
Urlaub in Südafrika
Auf den Spuren von Nelson Mandela
Wenn Sie sich zu einer Südafrika Mietwagenrundreisen entschliessen, darf die Weltmetropole Kapstadt nicht fehlen. Kapstadt Reisen gestalten sich facettenreich, denn hier, rund um den Tafelberg, gibt es viel zu erkunden. Hier befindet sich auch die berühmte Strafgefangenen-Insel Robben Island, auf welcher Mandela, der südafrikanische Freiheitskämpfer, inhaftiert war. So ist es kein Wunder, dass Sie hier immer wieder mit dem Spirit des Nobelpreisträgers konfrontiert werden.
Südafrika Reisen mit Kindern – Spass für die ganze Familie
Südafrika, egal ob mit dem Mietwagen oder ohne, ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Exzellente Südafrika Hotels sind bestens auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern und Gästen aller Altersgruppen eingestellt. Entlang der Garten Route präsentiert sich das Land mit einer malerischen Idylle. Die Küstenlandschaft ist einfach atemberaubend. Ein Highlight ist unter anderem der Tsitsikamma Nationalpark. Hier ist eine Wanderung auf dem Otter Trail ein absolutes Must-do. Plettenberg Bay mit dem Robberg-Nature-Reserve ist nahezu unberührt.
Nicht nur Kinder sind vom Monkeyland mit den vielen Affen begeistert. Gemütliche Boutique Hotels an der Lagune von Knysna laden zum Wohlfühlen ein und bieten Entspannung für die gesamte Familie.
Südafrika Safari – ein weiterer Höhepunkt für grosse und kleine Gäste
Was wäre eine Südafrika Reise auf den afrikanischen Kontinent ohne Safari. Hier können Sie die wilden Tiere des Landes hautnah, aber gefahrlos für Mensch und Tier erleben. Absolut unvergesslich gestaltet sich ein Besuch im Addo-Elephant-Park, in der Nähe von Port Elizabeth. Hier tummeln sich an den Wasserlöchern bis zu 600 Elefanten, und Sie können das Spektakel hautnah miterleben. Auf keinen Fall sollten Sie sich eine Südafrika Safari im Krüger Nationalpark entgehen lassen.
Hier erwarten Sie die legendären Big Five des Landes. Hierbei handelt es sich um die berühmtesten und grössten Tiere des Landes: Elefanten, Löwen, Nashörner, Büffel und Leoparden. Diese können Sie von der Sicherheit Ihres Jeeps aus fotografieren. Auch der Hluhluwe-Umfolozi-Nationalpark ist ein Tipp vom Spezialisten. Hier können Sie die imposanten Flusspferde in ihrer natürlichen Umgebung erleben.
Südafrika für Romantiker – perfekt für Liebende und Hochzeitsreisende
Südafrika Hochzeitsreisen werden ebenfalls immer beliebter, da das Land eine enorm romantische Naturkulisse bietet. Hier können Sie unvergessliche gemeinsame Momente kreieren und für die Ewigkeit konservieren. Lassen Sie sich in exquisiten Hotels verwöhnen und erleben Sie den Luxus Südafrikas. Auch viele erstklassige Restaurants sind hier zu finden, um Ihre kulinarischen Bedürfnisse zu stillen. Die Hochzeitsreisen in Südafrika lassen sich abwechslungsreich gestalten. Geführte Reisen in die berüchtigten Townships zeigen den Alltag der Gesellschaft des Landes auf.
Sie erleben hier die vielen Gesichter Südafrikas und erfahren auch viel über die Auswirkungen und Nachwehen der Apartheit. In vielen National Parks erwarten Sie moderne und luxuriöse Lodges mit traditionellem Charme. Lagerfeuerromantik und Pirschfahrten durch das wilde Gelände sind hier weitere Höhepunkte. In Südafrika erleben Sie die ideale Balance zwischen Abenteuer, Romantik, Kultur, Geschichte und Luxus.
Südafrika – das Land der Weinkenner
Eine weitere Möglichkeit, um dieses schöne Land zu erkunden, sind Südafrika Weinreisen. Lassen Sie sich verblüffen und erfahren Sie hier vor Ort, dass sogar in der Wüste des Landes köstlicher Wein angebaut und kultiviert wird. Um sich vor Ort davon zu überzeugen, sollten Sie Upington in der Kalahari besuchen. Zwischen Karoo und Kapstadt erstreckt sich jedoch das berühmteste Weinanbaugebiet des Landes. Das berühmte "Bermudadreieck" erstreckt sich hier zwischen Stellenbosch, Paarl und Franschhoek.
Hier können Sie nicht nur köstlichen Wein verkosten, die Städte selbst verzaubern mit ihrem ganz individuellem Charme. Cabernet Sauvignon, Merlot und Pinotage gehören hier zu den beliebtesten Weinsorten, die mittlerweile auf der ganzen Welt beliebt sind. Faszinierend sind auch die alten, traditionellen Häuser, die an die niederländische Vergangenheit erinnern.
Auch das Kap der Guten Hoffnung ist immer einen Besuch wert. Das Kap Agulhas, den südlichsten Punkt des Landes, sollten Sie ebenfalls während dieser Südafrikareise besuchen. Ein Highlight ist hier der kleine Ort Hermanus. Dieser pittoreske Ort hat sich zur Hauptstadt der Wale entwickelt und bietet Ihnen beim Whale-Watching eine fantastische Sicht auf die imposanten, sanften Riesen der Meere.
Südafrikas Regionen im Überblick
Südafrika ist rund 30-mal so gross wie die Schweiz – entsprechend vielfältig präsentieren sich die Regionen des Landes. Im Südwesten empfängt Sie die Kapregion mit Kapstadt, der Kap-Halbinsel und den Weinbergen rund um Stellenbosch, Paarl und Franschhoek. Auf der Kap-Halbinsel begegnen Ihnen die Pinguine am Boulders Beach und das legendäre Kap der Guten Hoffnung. Östlich davon führt die Garden Route der Küste entlang – vorbei an Lagunen, Küstenwäldern und Badeorten wie Knysna und Plettenberg Bay. Am Ostkap schliessen sich malariafreie Safarigebiete an, allen voran der Addo Elephant Nationalpark mit seinen grossen Elefantenherden.
Im Nordosten des Landes liegt der Krüger Nationalpark, das bekannteste Wildschutzgebiet Südafrikas: Hier und in den angrenzenden privaten Reservaten stehen die Chancen gut, die Big Five zu beobachten. Die Provinz KwaZulu-Natal verbindet subtropische Strände rund um Durban mit den über 3000 Meter hohen Drakensbergen, einem Paradies für Wanderer. Wer Weite und Stille sucht, reist ins Nordkap: In der Kalahari ziehen Oryxantilopen durch rote Dünenlandschaften, und im Namaqualand verwandelt die Blumenblüte im südafrikanischen Frühling ganze Landstriche in ein Farbenmeer.
Welche Regionen sich auf Ihrer Route sinnvoll kombinieren lassen, besprechen Sie am besten mit unseren Spezialisten – so wird aus vielen einzelnen Höhepunkten eine stimmige Reise.
Beste Reisezeit für Südafrika
Südafrika liegt auf der Südhalbkugel, die Jahreszeiten verlaufen also umgekehrt zu unseren: Wenn in der Schweiz Winter herrscht, ist am Kap Hochsommer. Grundsätzlich ist Südafrika ein Ganzjahresziel – welche Monate sich am besten eignen, hängt vor allem davon ab, was Sie erleben möchten.
Für die Kapregion und die Garden Route sind die Monate von November bis März eine gute Wahl: Im südafrikanischen Sommer ist es warm und überwiegend sonnig – ideal für Badeferien, Besuche auf den Weingütern und den Ausflug auf den Tafelberg. Die Wintermonate von Juni bis August bringen ans Kap kühlere Temperaturen und häufiger Regen, dafür zeigen sich die Landschaften sattgrün und die Reisemonate sind spürbar ruhiger. Die Garden Route selbst lässt sich dank ihres milden Küstenklimas das ganze Jahr über gut bereisen.
Für Safaris im Krüger Nationalpark und in den privaten Wildreservaten gilt die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober als beste Zeit: Die Vegetation ist dann licht, und die Tiere versammeln sich an den verbliebenen Wasserstellen – beste Voraussetzungen für Ihre Pirschfahrten.
Zwei Naturschauspiele verdienen einen eigenen Eintrag in der Reiseplanung: Zwischen etwa Juni und November ziehen Wale vor die südafrikanische Küste, und besonders in der Region um Hermanus lassen sich die Meeressäuger dann oft schon vom Ufer aus beobachten. Im August und September verwandelt zudem die Blumenblüte das Namaqualand in ein einzigartiges Farbenspiel. So findet sich für nahezu jede Jahreszeit eine passende Region – unsere Spezialisten kennen die klimatischen Unterschiede aus eigener Erfahrung und stimmen Route und Reisezeit auf Ihre Wünsche ab.
Rundreise, Selbstfahrer oder Zugreise – so entdecken Sie Südafrika
Südafrika gilt als ideales Selbstfahrerland: Das Strassennetz ist gut ausgebaut, die Distanzen zwischen den Etappen sind angenehm, und an den Linksverkehr gewöhnen sich die meisten Gäste rasch. Auf unseren Mietwagenrundreisen folgen Sie einer sorgfältig ausgearbeiteten Route mit vorgebuchten Unterkünften – und bleiben unterwegs trotzdem flexibel. Noch mehr Unabhängigkeit bieten die 4x4-Camper, mit denen Sie auch abgelegenere Regionen des Landes erreichen.
Wer sich lieber chauffieren lässt und unterwegs vom Wissen einer erfahrenen Reiseleitung profitiert, wählt eine geführte Südafrika Rundreise. Ein Erlebnis für Geniesser sind unsere Zugreisen: Gemächlich rollen Sie durch wechselnde Landschaften, während Sie an Bord umsorgt werden.
Im Mittelpunkt vieler Südafrika-Reisen stehen Safaris – von der Pirschfahrt im offenen Geländewagen bis zur geführten Buschwanderung. Übernachtet wird stilecht in einer der Safari-Lodges, oft mitten im Wildreservat. Für die Etappen dazwischen finden Sie in unserer Auswahl an Hotels und Guesthouses Adressen mit Charakter, vom städtischen Boutique-Hotel bis zum Gästehaus am Meer. Golferinnen und Golfer verbinden ihre Reise mit einer Runde auf den Plätzen des Landes – mehr dazu auf unserer Seite zu den Südafrika Golfreisen. Alle Reisearten lassen sich frei kombinieren: Unsere Spezialisten stellen Ihre Route Baustein für Baustein zusammen.
Gut zu wissen für Ihre Südafrika-Ferien
Die Anreise ab der Schweiz ist unkompliziert: Kapstadt und Johannesburg werden ab Zürich angeflogen – je nach Saison und Fluggesellschaft nonstop oder mit einem Zwischenstopp. Direktflüge dauern rund elf Stunden und verkehren meist über Nacht, sodass Sie am Morgen in Südafrika landen und den ersten Ferientag voll nutzen können.
Ein grosser Vorteil gegenüber vielen anderen Fernzielen: Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt höchstens eine Stunde. Jetlag ist damit kein Thema – Sie sind vom ersten Tag an fit für Safari, Stadt und Strand.
Mit Englisch kommen Sie in Südafrika überall gut durch; daneben werden zahlreiche weitere Landessprachen wie Zulu, Xhosa und Afrikaans gesprochen. Bezahlt wird mit dem Südafrikanischen Rand (ZAR); Kreditkarten werden in Städten, Hotels und Lodges weitherum akzeptiert.
Gut zu wissen für die Gesundheit: Weite Teile des Landes, darunter die Kapregion, die Garden Route und die Safarigebiete am Ostkap, sind malariafrei. Für den Krüger Nationalpark und den Nordosten empfiehlt sich vor der Abreise eine reisemedizinische Beratung.
Aktuelle Hinweise zu Einreisebestimmungen, Gesundheit und weiteren praktischen Fragen finden Sie in unseren Südafrika-Reiseinformationen. Und für alles andere ist unser Spezialisten-Team da: Unsere Beraterinnen und Berater kennen Südafrika von eigenen Reisen und begleiten Sie von der ersten Idee bis zur Rückkehr.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Kap oder Krüger, Sommer oder Winter? Auf unserer neuen Seite zur besten Reisezeit für Südafrika finden Sie eine kompakte Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität – von der Safari über Badeferien bis zur Walbeobachtung – sowie Antworten auf die häufigsten Fragen. So legen Sie Ihre Route von Anfang an in die richtige Saison.
Wie viel Zeit einplanen? Reisedauer und Kombinationen
Für eine erste Südafrikareise empfehlen wir mindestens zwei Wochen. So erleben Sie die Kapregion rund um Kapstadt in Ruhe, geniessen die Weingüter von Stellenbosch und Franschhoek und folgen anschliessend der Garden Route bis ans Ostkap – inklusive erster Pirschfahrten in den malariafreien Wildreservaten. Wer zusätzlich den Krüger Nationalpark im Nordosten besuchen möchte, plant besser rund drei Wochen ein oder überbrückt die grossen Distanzen mit einem Inlandflug. Bewährt hat sich ein ruhiges Reisetempo: Mit zwei bis drei Nächten pro Etappe bleibt genug Zeit, jeden Ort wirklich zu erleben, statt nur Kilometer zu sammeln.
Und selbst eine Woche Südafrika lohnt sich – dank Nachtflug und minimaler Zeitverschiebung eignet sich Kapstadt hervorragend für intensive Städteferien mit Ausflügen zum Kap der Guten Hoffnung und in die Winelands.
Südafrika ist zudem das ideale Einstiegstor ins südliche Afrika. Ein Klassiker ist die Kombination mit Namibia: Die roten Dünen und endlosen Wüstenlandschaften bilden einen faszinierenden Kontrast zur grünen Garden Route. Tierliebhaber verbinden ihre Südafrika-Ferien mit Botswana, wo das Okavango-Delta zu Safaris per Boot und Geländewagen einlädt. Und wer die Reise entspannt ausklingen lassen möchte, hängt einige Badetage auf Mauritius an – die Insel im Indischen Ozean ist ein beliebter Abschluss nach einer erlebnisreichen Rundreise. Unsere Spezialisten stimmen Etappen, Flüge und Unterkünfte so aufeinander ab, dass aus mehreren Bausteinen eine runde Reise wird.
Warum Südafrika Ferien mit dem Spezialisten planen?
Südafrika bietet schier unendliche Möglichkeiten – genau das macht die Planung anspruchsvoll. Welche Region passt zu welcher Reisezeit? Welche Wildreservate sind malariafrei und damit ideal für Reisen mit Kindern? Und welche der unzähligen Unterkünfte passt zu Ihrem Stil und Ihrem Budget? Unsere Beraterinnen und Berater kennen Südafrika von eigenen Reisen: Sie empfehlen Ihnen Routen und Häuser nicht aus dem Katalog, sondern aus eigener Anschauung – vom charmanten Guesthouse am Meer bis zur Safari-Lodge mitten im Wildreservat.
Massgeschneidert heisst bei uns: Ihre Reise entsteht im Gespräch. Ob Selbstfahrerroute der Küste entlang, geführte Rundreise oder eine Lodge-Kombination mit Inlandflügen – wir planen Etappen mit realistischen Fahrzeiten, wählen Unterkünfte aus, die zu Ihnen passen, und bauen genau die Erlebnisse ein, die Ihnen wichtig sind: Weindegustationen, Walbeobachtung, kulturelle Begegnungen oder stille Tage in den Bergen. So entsteht eine Route, die es so kein zweites Mal gibt.
Dazu kommt die Sicherheit, vor und während der Reise eine persönliche Ansprechperson in der Schweiz zu haben – von der ersten Idee über die Offerte bis zur Rückkehr. Lernen Sie unser Spezialisten-Team kennen und lassen Sie sich unverbindlich für Ihre Südafrika Ferien inspirieren.
Traumhafte Flitterwochen
Abwechslungsreich und spektakulär
Die Hochzeitsreisen in Südafrika lassen sich abwechslungsreich gestalten. Geführte Reisen in die berüchtigten Townships zeigen den Alltag der Gesellschaft des Landes auf. Sie erleben hier die vielen Gesichter Südafrikas und erfahren auch viel über die Auswirkungen und Nachwehen der Apartheit. In vielen National Parks erwarten Sie moderne und luxuriöse Lodges mit traditionellem Charme. Lagerfeuerromantik und Pirschfahrten durch das wilde Gelände sind hier weitere Höhepunkte. In Südafrika erleben Sie die ideale Balance zwischen Abenteuer, Romantik, Kultur, Geschichte und Luxus.
Häufige Fragen zu Südafrika Reisen
Für die Kapregion und die Garden Route empfehlen wir mindestens zwei Wochen. Wer zusätzlich den Krüger Nationalpark besuchen möchte, plant rund drei Wochen ein oder verkürzt die Distanzen mit einem Inlandflug. Dank Nachtflug und minimaler Zeitverschiebung lohnen sich aber auch kürzere Reisen – etwa eine Woche Städteferien in Kapstadt mit Ausflügen in die Umgebung.
Ja – Südafrika gilt als eines der besten Selbstfahrerländer überhaupt: Das Strassennetz ist gut ausgebaut, die Etappen sind angenehm, und an den Linksverkehr gewöhnen sich die meisten Gäste rasch. Auf unseren Mietwagenrundreisen sind Route und Unterkünfte bereits vorgebucht. Wer lieber nicht selbst fährt, wählt eine geführte Rundreise oder eine Zugreise.
Sehr gut sogar: Beliebt sind Kombinationen mit Namibia und Botswana sowie eine Badeverlängerung auf Mauritius. In den Übergangsmonaten harmonieren die Saisonzeiten vieler Ziele im südlichen Afrika besonders gut – Anregungen finden Sie in unserer Übersicht der Reiseziele im Oktober. Unsere Spezialisten stimmen die Bausteine Ihrer Reise optimal aufeinander ab.
Für Safaris im Krüger-Park von Mai bis September, wenn die Vegetation niedrig ist und sich die Tiere an den Wasserstellen sammeln. Für Kapstadt und die Garden Route ist der Südsommer von November bis März am angenehmsten.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage kein Visum. Der Pass muss noch mindestens 30 Tage über die Ausreise hinaus gültig sein und zwei freie Seiten aufweisen.
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