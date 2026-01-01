Marokko Wüstenresorts vom Spezialisten
Ferien fernab des Alltags
Dar Ahlam
ab CHF 1095.– / pro Person
Skoura
Mitten im üppigen Palmenhain von Skoura liegt Dar Ahlam, eine traditionelle Kasbah im marokkanischen Design mit...
Bab Rimal
ab CHF 72.– / pro Person
Foum Zguid
Das charmante Hotel bietet ein Restaurant, eine gemütliche Lounge, eine Boutique und eine traumhafte Terrasse mit...
Nächte in der stillen Wüste
Wer einige Tage in der Wüste verbringt, wird schnell die unglaubliche Stille bemerken. Unterbrochen wird sie nur vom Wind, der die Dünen formt. Inmitten dieser Umgebung stehen die festen Wüstencamps mit ihren komfortablen Zeltbauten mit fliessend warmem Wasser und gemütlichen Sitzecken am Lagerfeuer.
Sonnenuntergänge und Sternenhimmel
Ein Tag in der Wüste kann besinnlich sein oder voller spassiger Aktivitäten. Ob Sie eine Wanderung unternehmen, einen Kamelritt oder eine Fahrt mit dem Quad - der Tag wird immer in gemütlicher Runde am Lagerfeuer ausklingen. Freuen Sie sich auf einen beeindruckenden Sonnenuntergang und einen noch viel eindrucksvolleren Sternenhimmel inmitten dieser trockenen und heissen Landschaft.
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