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Sahara, Marokko

Marokko Wüstenresorts vom Spezialisten

Ferien fernab des Alltags

Die Wüste übt seit jeher eine Faszination auf Menschen aus. In der lebensfeindlichen Umgebung verändert sich das Landschaftsbild aus Sand und Gestein ständig allein durch die Kraft des Windes. Eine Wanderung durch die Sahara ist eine inspirierende Erfahrung, bei welcher der Trubel der Städte und des Alltags hinter sich gelassen werden kann. Unsere Marokko Wüstenresorts sind die idealen Ausgangspunkte für Unternehmungen wie Kameltouren oder Entdeckungsfahrten mit dem Geländewagen. Dort können Sie den gastfreundlichen Service in Anspruch nehmen und die köstliche marokkanische Küche geniessen.

Sie möchten auf Ihrer Marokko Rundreise einige Tage in der Wüste verbringen und mit Ausflügen in die Königsstädte oder nach Essouira kombinieren? In unserem Angebot finden auch Sie Ihre passende Unterkunft mit dem gewünschten Komfort. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer Reise in die marokkanische Wüste.

Dar AhlamHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 1095.– / pro Person
Skoura
Mitten im üppigen Palmenhain von Skoura liegt Dar Ahlam, eine traditionelle Kasbah im marokkanischen Design mit...
Azalai Desert LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 121.– / pro Person
Zagora
Bab RimalHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 72.– / pro Person
Foum Zguid
Das charmante Hotel bietet ein Restaurant, eine gemütliche Lounge, eine Boutique und eine traumhafte Terrasse mit...
The White Camel Lodge
ab CHF 203.– / pro Person
Agafay

Nächte in der stillen Wüste

Wer einige Tage in der Wüste verbringt, wird schnell die unglaubliche Stille bemerken. Unterbrochen wird sie nur vom Wind, der die Dünen formt. Inmitten dieser Umgebung stehen die festen Wüstencamps mit ihren komfortablen Zeltbauten mit fliessend warmem Wasser und gemütlichen Sitzecken am Lagerfeuer.

Sonnenuntergänge und Sternenhimmel

Ein Tag in der Wüste kann besinnlich sein oder voller spassiger Aktivitäten. Ob Sie eine Wanderung unternehmen, einen Kamelritt oder eine Fahrt mit dem Quad - der Tag wird immer in gemütlicher Runde am Lagerfeuer ausklingen. Freuen Sie sich auf einen beeindruckenden Sonnenuntergang und einen noch viel eindrucksvolleren Sternenhimmel inmitten dieser trockenen und heissen Landschaft.

Golfreisen

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Königsstädte

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Reiseinformationen

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Wüstenerlebnisse

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