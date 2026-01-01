Strandferien auf Madagaskar sind immer eine gute Idee

Auch wenn Madagaskar viele verschiedene Landschaften und Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, sind insbesondere die Strände der Insel bemerkenswert. Diese absoluten Traumstrände mit feinstem Sand, der von dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans umspült wird, zeichnen sich vor allem durch ihre Einsamkeit aus und sind niemals überlaufen. Wenn Sie auf der Suche nach einem tropischen Ferienziel mit einer herausragenden Natur sind, ist Madagaskar genau richtig für Sie.

Eine beliebte Ferienaktivität im Umfeld von Madagaskar sind entspannte Bootsfahrten, auf denen Sie die Strände der Insel aus einer besonderen Perspektive betrachten können und auch abgelegene Traumstrände bequem und sicher erreichen.