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Nosy Iranja, Madagaskar

Madagaskar Badeferien vom Spezialisten

Unvergessliche Ferien erleben

Wenn Sie Afrika von einer seiner schönsten Seiten kennenlernen möchten, sind Madagaskar Ferien eine gute Wahl. Diese mit einer traumhaften Natur gesegnete Insel vor der Küste Afrikas ist nicht nur für Naturfans ein herrliches Urlaubsziel, sondern eignet sich auch sehr gut dafür, dort aufregende Aktivferien zu verbringen. Lassen Sie sich von der Gastfreundschaft der Bewohner begeistern und geniessen Sie auf ausgedehnten Madagaskar Reisen eine Region, die auf dieser Erde einmalig ist. Zögern Sie nicht und buchen Sie noch heute mithilfe unserer Spezialisten Ihre individuellen Madagaskar Badeferien.

Icon map4 Tage
Anakao
ab CHF 1560.– / pro Person
ab/bis Tulear
Highlights: Weisse Sandstrände, Ganztagesausflug zum Tsimanampetsotsa Nationalpark, Flamingos
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map15 Tage
Den Süden entdecken
ab CHF 6359.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Fahrt der Westküste entlang von Morondava bis nach Salary, Kirindy Reservat und Baobab Allee, Ifaty,...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map9 Tage
Der Westen – Tsiribihina und Tsingy
ab CHF 4815.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Bootsfahrt auf dem Tsiribiina Fluss, Übernachtungen auf einer Sandbank, Besuch von lokalen Dörfern, 4x4...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map9 Tage
Diego Suarez & Nosy Be
ab CHF 4160.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Ganztagesausflug zur Bucht von Sakalava, Nationalpark Montagne d'Ambre, Nosy Be, Ausflug zu den Inseln...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map5 Tage
Entdeckungsreise Masoala
ab CHF 4720.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Üppige Regenwälder, Bootsfahrt quer durch die Antongil Bucht, Geführte Wanderungen im primären Regenwald,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map9 Tage
Faszination Madagaskar
ab CHF 4350.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Fort Dauphin, Traditionelle Grabstätte und Dörfer, Berenty Reservat, Bootsausflug nach Lokaro, Perinet,...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map16 Tage
Grosse Madagaskar Rundreise
ab CHF 7230.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Perinet, Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri, Bootsfahrt auf dem Canal des Pangalanes,...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map8 Tage
Madagaskar Safari Style
Preis auf Anfrage
ab/bis Antananarivo
Highlights: Aufenthalt im Mandrare River Camp sowie Manafiafy Beach & Rainforest Lodge, Fussmarsch zum heiligen Wald,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map12 Tage
Madagaskar zum Kennenlernen
ab CHF 4165.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights: Fahrt durch Merinadörfer, Perinet, Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri, Wanderung im Nationalpark...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map4 Tage
Morondava – Die Baobab Allee
ab CHF 3480.– / pro Person
ab/bis Antananarivo/Tulear
Highlights: Wanderung im Kirindy Reservat, Lemuren, Chamäleons, Baobab Allee bei Sonnenuntergang
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map6 Tage
Morondava – Kleine und grosse Tsingys
ab CHF 4595.– / pro Person
ab/bis Antananarivo/Tulear
Highlights: Kleine und grosse Tsingys, Kanufahrt auf dem Manambolo Fluss, Schluchten, Höhlen, Baobab Allee bei...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map6 Tage
Verlängerung Famata Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Tulear
Highlights: Unter Schweizer/Malgache Leitung, Rückzugsort nach einer Rundreise, Ausgangspunkt für viele Ausflüge, Off...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte

Einsame Strände auf Madagaskar

Strandferien auf Madagaskar sind immer eine gute Idee

Auch wenn Madagaskar viele verschiedene Landschaften und Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, sind insbesondere die Strände der Insel bemerkenswert. Diese absoluten Traumstrände mit feinstem Sand, der von dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans umspült wird, zeichnen sich vor allem durch ihre Einsamkeit aus und sind niemals überlaufen. Wenn Sie auf der Suche nach einem tropischen Ferienziel mit einer herausragenden Natur sind, ist Madagaskar genau richtig für Sie.

Eine beliebte Ferienaktivität im Umfeld von Madagaskar sind entspannte Bootsfahrten, auf denen Sie die Strände der Insel aus einer besonderen Perspektive betrachten können und auch abgelegene Traumstrände bequem und sicher erreichen.

Madagaskar – Öko-Tourismus auf hohem Niveau

Aufgrund seiner an vielen Stellen unberührten Natur ist der Inselstaat Madagaskar ein Paradies für viele Tiere. Aus diesem Grund ist die Region ein beliebtes Ziel bei Naturfreunden, die in ihren Ferien gerne exotische Tiere beobachten. Neben Walen und Delphinen, die vor den Küsten Madagaskars ihre Kreise ziehen, wird die Insel auch von so seltenen Tieren wie den schön anzuschauenden Rotschwanz-Tropikvögeln bevölkert. Wenn Sie sich auf Ihren nächsten Madagaskar Reisen von einer Natur für Geniesser betören lassen möchten, ist ein Abstecher auf die kleine Insel Sainte Marie sehr empfehlenswert.

Neben Stränden, die zu den schönsten der Welt gehören, ist vor allem der alte Piratenfriedhof der Insel interessant, da dort einige der bekanntesten Freibeuter der Geschichte ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.

Luxus und Komfort – Madagaskars Hotels

Das im Nordwesten von Madagaskar gelegene Naturreservat Anjajary ist neben der malerischen kleinen Insel Nosy Be einer der beliebtesten Orte von Besuchern Madagaskars. Dies liegt in erster Linie an der sehr schönen Natur der Region, die dazu einlädt, sich dort aufzuhalten. Aber auch der im Südwesten von Madagaskar zu findende Ort Ifaty ist aufgrund seiner lockeren Atmosphäre und einer guten Stimmung sehr gefragt. Wenn Sie Madagaskars Resorts besuchen, können Sie sich auf ein Land freuen, welches Ihnen gelungene Ferien bietet.

Insbesondere durch ihre einzigartige Natur, welche Sie auf vielfältige Art und Weise für sich entdecken können, wird diese traumhafte Insel zu einem Ferienziel voller herrlicher Wunder.

Badeferien in Madagaskar

Traumhafte Strände und Unterkünfte für Badeferien

Honeymoon in Madagaskar

Romantische Flitterwochen in Madagaskar

Tauchen in Madagaskar

Erleben Sie die bunte Unterwasserwelt

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Informationen für gelungene Ferien

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