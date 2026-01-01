Klima im Jahresverlauf

Klima im Jahresverlauf

Für das Wetter in Tansania ist weniger der Kalender entscheidend als die Nähe zum Äquator: Statt vier Jahreszeiten wechseln sich trockene und feuchte Phasen ab. Wie warm sich eine Reise anfühlt, bestimmt vor allem die Höhenlage. An der Küste bleibt es durchgehend tropisch, im Hochland der nördlichen Safari-Gebiete kühlen die Nächte spürbar ab.

Januar und Februar: Zwischen den beiden Regenzeiten liegt eine warme, überwiegend trockene Phase. Im Landesinneren wird es tagsüber heiss, an der Küste bleibt die Luft schwül. Kurze Schauer sind möglich, halten aber selten lange an.

März bis Mai: In diesen Wochen fallen die grössten Regenmengen, oft in kräftigen Güssen, dazwischen zeigt sich durchaus die Sonne. Naturpisten weichen auf, die Luftfeuchtigkeit steigt, und einzelne Camps stellen den Betrieb saisonal ein. Das Gras wächst hoch, was Tierbeobachtungen erschwert.

Juni bis Oktober: Die lange Trockenzeit bringt stabile Verhältnisse und wenig Regen. Im Hochland rund um Serengeti und Ngorongoro fallen die Nächte und die frühen Pirschfahrten empfindlich kühl aus, eine warme Jacke gehört deshalb ins Handgepäck. Eine Safari lässt sich in dieser Phase besonders gut planen.

November und Dezember: Die kleine Regenzeit besteht meist aus kurzen, kräftigen Schauern, häufig am späten Nachmittag; dazwischen bleibt es hell und warm. Ganze Regentage sind selten, Reisen daher gut möglich. Gegen Ende Dezember stellt sich die Witterung vielerorts wieder auf trocken um.

Über das Jahr schwanken die Temperaturen weniger stark als in Europa. Ausschlaggebend für die Planung ist deshalb nicht die Wärme, sondern die Frage, wie viel Regen zu erwarten ist und wie gut die Gebiete dann befahrbar sind.