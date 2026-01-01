Tauchferien in Mosambik – unsere Spezialisten helfen
Auf der Suche nach Delphinen und Barrakudas
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Entdecken Sie die Unterwasserwelt Mozambiques
Eine Tierwelt, die begeistert – Mozambiques Tauchreviere
Wenn Sie vor Mozambique Tauchgänge unternehmen, erwartet Sie eine faszinierende Naturkulisse, in der Sie vor allem viele Meeresbewohner begrüssen. In diesem Teil des Indischen Ozeans haben Sie gute Chancen, so eindrucksvolle Lebewesen wie Haie und Mantas aus der Nähe zu beobachten. Freuen Sie sich darauf, in den Tauchgründen des Bazaruto Archipel nach Herzenslust eine einzigartige Welt zu entdecken und ein Teil dieser einzigartigen Natur zu werden.
Eine gute Sicht und angenehme Temperaturen von bis zu 28 Grad sorgen für ein uneingeschränktes Tauchvergnügen in dieser Region und sorgen dafür, dass sich Tauchen vor Mozambique immer grösserer Beliebtheit erfreut.
Tauchen in einem angenehmen Umfeld – Tauch-Resorts in Mozambique
Die Riffe von Barra und Tofo, in deren Nähe sich auch das sagenumwobene Manta Reef befindet, sind die Heimat vieler Fische und ein Tauchspot, an dem es sich lohnt, ins angenehm temperierte Wasser einzutauchen. Ein weiteres Highlight, welches Sie in dieser Gegend von Mozambique erleben können, ist die Beobachtung von den hier vorbeischwimmenden Buckelwalen, die Sie im Zeitraum Juli bis November antreffen.
Von den fünf Inseln der Region, die so schöne Namen wie Bangue, Benguerra, Santa Caroline, Bazaruto und Magaruque tragen, werden Sie aufgrund der vielen Fische und einer idyllischen Atmosphäre sehr viele positive Erinnerungen mitnehmen, wenn Sie dort eine schöne Zeit beim intensiven Tauchen hatten.
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