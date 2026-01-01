Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen
Tauchen, Mosambik

Tauchferien in Mosambik – unsere Spezialisten helfen

Auf der Suche nach Delphinen und Barrakudas

Tauchferien in Mozambique sind aufgrund der herrlichen Bedingungen für Taucher in dieser Region sehr empfehlenswert. Vor Mozambique können Sie eine grandiose Unterwasserwelt mit vielen Korallen und einer verblüffenden Artenvielfalt erkunden. Aber nicht nur unter Wasser bietet Mozambique eine herrliche Natur, auch an Land hat der Staat so einiges zu bieten. Vor allem der malerische Gorongosa Nationalpark mit seinen sehr dichten Palmenwäldern, in denen viele exotische Tiere leben, ist ein Erlebnis, welches Sie sich bei einer Tauch-Reise nach Mozambique nicht entgehen lassen sollten.

Wenn Sie auf der Suche nach einem wunderschönen Ferienziel sind, an dem Sie nach Herzenslust tauchen und schnorcheln können, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, die Sie gerne über Tauchferien in Mozambique informieren.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Entdecken Sie die Unterwasserwelt Mozambiques

Eine Tierwelt, die begeistert – Mozambiques Tauchreviere

Wenn Sie vor Mozambique Tauchgänge unternehmen, erwartet Sie eine faszinierende Naturkulisse, in der Sie vor allem viele Meeresbewohner begrüssen. In diesem Teil des Indischen Ozeans haben Sie gute Chancen, so eindrucksvolle Lebewesen wie Haie und Mantas aus der Nähe zu beobachten. Freuen Sie sich darauf, in den Tauchgründen des Bazaruto Archipel nach Herzenslust eine einzigartige Welt zu entdecken und ein Teil dieser einzigartigen Natur zu werden.

Eine gute Sicht und angenehme Temperaturen von bis zu 28 Grad sorgen für ein uneingeschränktes Tauchvergnügen in dieser Region und sorgen dafür, dass sich Tauchen vor Mozambique immer grösserer Beliebtheit erfreut.

Tauchen in einem angenehmen Umfeld – Tauch-Resorts in Mozambique

Die Riffe von Barra und Tofo, in deren Nähe sich auch das sagenumwobene Manta Reef befindet, sind die Heimat vieler Fische und ein Tauchspot, an dem es sich lohnt, ins angenehm temperierte Wasser einzutauchen. Ein weiteres Highlight, welches Sie in dieser Gegend von Mozambique erleben können, ist die Beobachtung von den hier vorbeischwimmenden Buckelwalen, die Sie im Zeitraum Juli bis November antreffen.

Von den fünf Inseln der Region, die so schöne Namen wie Bangue, Benguerra, Santa Caroline, Bazaruto und Magaruque tragen, werden Sie aufgrund der vielen Fische und einer idyllischen Atmosphäre sehr viele positive Erinnerungen mitnehmen, wenn Sie dort eine schöne Zeit beim intensiven Tauchen hatten.

Badeferien in Mozambique

Komfortable Hotels direkt am Sandstrand für erholsame Badeferien

Tauchen in Mozambique

Erkunden Sie die bunte Unterwasserwelt von Mosambik

Reiseinformationen

Länderinformationen, Einreise, Klima und zahlreiche Tipps

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren