Tauchferien in Mozambique sind aufgrund der herrlichen Bedingungen für Taucher in dieser Region sehr empfehlenswert. Vor Mozambique können Sie eine grandiose Unterwasserwelt mit vielen Korallen und einer verblüffenden Artenvielfalt erkunden. Aber nicht nur unter Wasser bietet Mozambique eine herrliche Natur, auch an Land hat der Staat so einiges zu bieten. Vor allem der malerische Gorongosa Nationalpark mit seinen sehr dichten Palmenwäldern, in denen viele exotische Tiere leben, ist ein Erlebnis, welches Sie sich bei einer Tauch-Reise nach Mozambique nicht entgehen lassen sollten.

Wenn Sie auf der Suche nach einem wunderschönen Ferienziel sind, an dem Sie nach Herzenslust tauchen und schnorcheln können, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, die Sie gerne über Tauchferien in Mozambique informieren.