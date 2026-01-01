Nützliche Marokko Reisetipps
Marokko vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Der Reisepass muss noch mindestens ein halbes Jahr gültig sein, um nach Marokko einreisen zu dürfen. Da sich die Einreisebestimmungen jederzeit ändern können, sind alle Reisenden für die Vollständigkeit der notwendigen Reiseunterlagen selbst verantwortlich.
Marokko ist bekanntlich ein muslimisches Land und somit auch sehr familienfreundlich. Vergnügungsparks gibt es im Land dennoch nicht. Jedoch finden Sie einige Aquaparks mit lustigen Wasserrutschen.
Die beste Zeit für eine Reise nach Marokko ist in den Monaten im Frühling von März bis Mai und im Herbst von September bis November. Marokko befindet sich an der Atlantikküste und kann mit einem maritimen Klima überzeugen. Besonders in den Sommermonaten ist Marokko ein beliebtes Reiseland.
Der Islam ist die Staatsreligion in Marokko. Zu dieser Religion bekennen sich rund 99 Prozent der Einwohner. Der Verzehr von Schweinefleisch ist im gesamten Land untersagt.
Marokko ist eigentlich ein sehr sicheres Reiseland. In abgelegene Regionen sollten Feriengäste allerdings nicht reisen. Die Grenzgebiete zu Algerien und Mauretanien gelten als Gefahrengebiet. Um Darminfektionen zu vermeiden, sollten Sie auch auf das Trinkwasser aus der Wasserleitung verzichten.
Die Amtssprache im Land ist Arabisch. Aufgrund der Vergangenheit des Landes wird auch häufig Französisch gesprochen. In den touristischen Regionen kommen Reisende allerdings auch mit Englisch sehr weit.
Die Strassen in Marokko sind in der Regel sehr gut zu befahren. In den Gebirgen sollten Sie allerdings etwas vorsichtig sein. Taxis finden Sie selbstverständlich in allen grösseren Städten. Sollten Sie über die Anmietung eines Autos nachdenken, müssen Sie hierfür einen internationalen Führerschein besitzen.
Die Netzspannung beträgt je nach Region 220 bis 240 Volt. In Zukunft ist geplant, dass verstärkt die Wind- und Solarenergie genutzt wird.
Die Telefonie aus dem Hotelzimmer ist in der Regel als sehr teuer zu bezeichnen. Günstige Telefonkarten sind jedoch problemlos zu bekommen. Besprechen Sie auch mit Ihrem Mobilfunkanbieter in der Schweiz die anfallenden Kosten für Roaming.
In nahezu allen Bereichen des Landes erwarten sich die Servicekräfte ein Trinkgeld. Dieses sollte etwa zehn Prozent des Rechnungspreises ausmachen. Selbst für kleine Gefälligkeiten erwarten sich viele in Marokko ein Trinkgeld.
Die Landeswährung ist der Dirham. Die Ein- und Ausfuhr der Landeswährung ist nicht gestattet. In den Hotels und auch in vielen Restaurants können Sie ausserdem mit den gängigen Kreditkarten bezahlen. Geldautomaten sind ebenfalls in vielen Regionen zu finden. Beachten Sie jedoch, dass Bargeldabhebungen eventuell mit Kosten und Gebühren in Verbindung stehen können.
Die Zeitdifferenz zur Schweiz beträgt minus eine Stunde. Mittlerweile hat Marokko auch die Sommerzeit eingeführt.
Marokko hat vier Königsstädte: Marrakesch, Fès, Meknès und Rabat. Jede hat ihren eigenen Charakter – vom quirligen Gauklerplatz Djemaa el Fna in Marrakesch bis zur mittelalterlich anmutenden Medina von Fès. Wer zwei oder mehrere Städte verbinden möchte, findet Anregungen auf unserer Seite zu den Königsstädten Marokkos.
Die bekannten Sanddünen von Erg Chebbi und Erg Chigaga liegen im Südosten des Landes; die Anfahrt führt in mehreren Etappen über den Hohen Atlas. Rechnen Sie in der Wüste mit grossen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Eine Übernachtung im Wüstencamp unter dem Sternenhimmel gehört zu den eindrücklichsten Erlebnissen – mehr dazu unter Wüstenerlebnisse in Marokko.
Marokko ist ein muslimisch geprägtes Land: Ausserhalb der Hotelanlagen und Badeorte empfiehlt sich Kleidung, die Schultern und Knie bedeckt – das gilt für Damen wie Herren. Leichte, luftige Stoffe sind im Sommer angenehm; für Abende im Atlasgebirge oder in der Wüste gehört eine warme Schicht ins Gepäck.
Ja, Marokko lässt sich dank des gut ausgebauten Strassennetzes sehr gut individuell erkunden – etwa auf einer Route von den Königsstädten über den Hohen Atlas bis an die Atlantikküste. Wer lieber entspannt reist, wählt eine Variante mit privatem Fahrer. Vorschläge finden Sie bei unseren Mietwagenrundreisen in Marokko.
Für die beliebten Reisemonate im Frühling und Herbst empfehlen wir eine frühzeitige Buchung: Stilvolle Riads in den Altstädten verfügen oft nur über wenige Zimmer und sind entsprechend schnell belegt. Kurzfristigere Reisen sind dank der kurzen Anreise aber ebenfalls gut möglich. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne persönlich.
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