Die Landeswährung ist der Dirham. Die Ein- und Ausfuhr der Landeswährung ist nicht gestattet. In den Hotels und auch in vielen Restaurants können Sie ausserdem mit den gängigen Kreditkarten bezahlen. Geldautomaten sind ebenfalls in vielen Regionen zu finden. Beachten Sie jedoch, dass Bargeldabhebungen eventuell mit Kosten und Gebühren in Verbindung stehen können.