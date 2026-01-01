Südafrika Rundreisen vom Spezialisten
Vom Krüger Nationalpark bis hin zum Kap
Klassische Routen für Ihre Südafrika Rundreise
Die meisten Südafrika Rundreisen beginnen in Kapstadt: Tafelberg, Kap der Guten Hoffnung und die Weinregionen um Stellenbosch und Franschhoek bilden den Auftakt. Anschliessend führt die Garden Route über Hermanus, Knysna und Plettenberg Bay der Südküste entlang bis in die Ostkap-Region. Der zweite grosse Klassiker verbindet Johannesburg mit der Panorama Route rund um den Blyde River Canyon und dem Krüger Nationalpark. Wer mehr Zeit mitbringt, ergänzt die Reise um KwaZulu-Natal mit den Drakensbergen und den Stränden am Indischen Ozean.
Beste Reisezeit für Südafrika Rundreisen
Südafrika liegt auf der Südhalbkugel, die Jahreszeiten verlaufen also umgekehrt zu Europa. Für Kapstadt und die Garden Route eignen sich die warmen, trockenen Sommermonate von etwa November bis März am besten. Im Krüger Nationalpark ist dagegen der trockene Winter von ungefähr Mai bis Oktober die beste Safarizeit: Die Vegetation ist licht, und die Tiere sammeln sich an den Wasserstellen.
Zwischen Juni und November lassen sich zudem vor der Südküste, etwa bei Hermanus, Wale beobachten. Wer Kapregion und Safari kombinieren möchte, reist ideal in den Übergangsmonaten im Frühling oder Herbst – dann sind beide Landesteile gut bereisbar.
Geführt in der Gruppe oder individuell unterwegs
Ob Sie sich einer geführten Kleingruppe mit höchstens 20 Personen anschliessen oder das Land per Mietwagen auf eigene Faust erkunden, hängt von Ihren Vorlieben ab. Südafrika gilt dank gut ausgebautem Strassennetz und überschaubaren Distanzen als eines der einfachsten Selbstfahrerländer Afrikas; gefahren wird links. Geführte Touren bieten Hintergrundwissen und eine entspannte Organisation, während Sie im Mietwagen Tempo und Route selbst bestimmen. Auch privat geführte Reisen mit eigenem Guide lassen sich individuell zusammenstellen.
Praktische Hinweise für Ihre Reise
Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt höchstens eine Stunde, Jetlag ist damit kein Thema – ein Vorteil auch bei kürzeren Ferien. Die Flüge ab der Schweiz dauern grob elf bis zwölf Stunden und werden meist über Nacht zurückgelegt. Kapstadt, die Winelands und die Garden Route sind malariafrei; für das Tiefland des Krüger Nationalparks empfiehlt sich eine reisemedizinische Beratung. Für Ferien mit Kindern bieten sich zudem malariafreie Reservate im Ostkap an. So passt eine Südafrika Rundreise für Familien ebenso wie für Paare, Erstbesucher Afrikas und erfahrene Safari-Gäste – unsere Spezialisten stellen die passende Route für Sie zusammen.
4 C's (Commerce, Conservation, Community & Culture)
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Maun
Highlights: Übernachtung in einem der artenreichsten Pflanzengebiete, atemberaubende Marine Big Five, bezauberndes...
14 Tage / 13 Nächte
African Dream
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Vilanculos
Highlights: faszinierender Kap der Guten Hoffnung, Übernachtung in der speziellen Babylonstoren Winelands,...
14 Tage / 13 Nächte
Garden Route, Karoo & Addo Elephant Park
Preis auf Anfrage
ab/bis Kapstadt
Highlights: Addo Elephant Park, Cango Caves, Storms River Hängebrücke, Kap Agulhas
9 Tage / 8 Nächte
South Africa Exclusive 17 Tage
Preis auf Anfrage
ab Johannesburg bis Kapstadt
Highlights:
17 Tage / 16 Nächte
Südafrika Klassiker
Preis auf Anfrage
ab Johannesburg bis Kapstadt
Highlights: Safari im Krüger Nationalpark, Panoramaroute mit Blyde River Canyon, Kap der Guten Hoffnung & Boulders...
13 Tage / 12 Nächte
Südafrika mit dem Bike entdecken
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Gqeberha
Highlights:
13 Tage / 12 Nächte
Rundreisen in Afrika – Garden Route und Küstenstädte
Langeweile kommt bei unseren Rundreisen mit Sicherheit nicht auf. Wir bieten Safaris mit einem guten Mix an Sehenswürdigkeiten, Erholung und Natur an. Die besten Wild Life Reservate warten nur darauf, von Ihnen höchstpersönlich besichtigt und erkundet zu werden. Unvergessliche Momente, auch mit der gesamten Familie, sind Ihnen mit unseren Angeboten garantiert. Südafrika mit Kindern ist ein ganz spezielles und besonderes Erlebnis. Lassen Sie sich auch die Küstenstädte nicht entgehen.
Geführte Rundreise durch Afrika
Geführte Rundreisen erfreuen sich einer regen Nachfrage. In einer Gruppe von höchstens 20 Personen werden Sie die Schönheit des Landes mit einem erfahrenen Guide an Ihrer Seite erleben können und dürfen. Auf Sie warten spannende Hintergrundinformationen über Land und Leute. Unsere Ferienspezialisten stehen Ihnen für weitere oder genauere Auskünfte gerne zur Verfügung.
Alternativen zu Südafrika Reisen
In den meisten Fällen ist die Millionenstadt Kapstadt der Ausgangspunkt einer Rundreise. Die Wildtiere in den Parks sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen. Jedoch haben Sie in Südafrika auch die Möglichkeit sich an palmengesäumten Stränden zu erholen und zu entspannen. Wenn Sie keine Rundreise in einer Gruppe durchführen möchten, können wir Ihnen auch Mietwagenrundreisen anbieten. Mit dem Mietauto können Sie Südafrika auf eigene Faust erkunden.
Das hängt von der Region ab: Für Kapstadt und die Garden Route eignen sich die warmen, trockenen Sommermonate von November bis März. Im Krüger Nationalpark ist der trockene Winter von Mai bis Oktober ideal, weil sich die Tiere an den Wasserstellen sammeln. Wer beides kombinieren möchte, reist am besten in den Übergangsmonaten im Frühling oder Herbst.
Die meisten Rundreisen starten in Kapstadt mit Tafelberg, Kap der Guten Hoffnung und den Weinregionen Stellenbosch und Franschhoek, danach folgt die Garden Route über Hermanus, Knysna und Plettenberg Bay. Der zweite Klassiker verbindet Johannesburg mit der Panorama Route am Blyde River Canyon und dem Krüger Nationalpark. Mit mehr Zeit lohnt sich zudem KwaZulu-Natal mit Drakensbergen und Indischem Ozean.
Geführte Kleingruppen mit höchstens 20 Personen bieten einen erfahrenen Guide, Hintergrundwissen und entspannte Organisation. Mit dem Mietwagen bestimmen Sie Tempo und Route selbst – Südafrika gilt dank gut ausgebautem Strassennetz und überschaubaren Distanzen als eines der einfachsten Selbstfahrerländer Afrikas; gefahren wird links. Alternativ lassen sich auch privat geführte Reisen mit eigenem Guide zusammenstellen.
Die Flüge ab der Schweiz dauern grob elf bis zwölf Stunden und werden meist über Nacht zurückgelegt. Da die Zeitverschiebung zur Schweiz höchstens eine Stunde beträgt, ist Jetlag kein Thema – ein Vorteil gerade bei kürzeren Ferien, denn Sie kommen ausgeruht an und können die Reise sofort geniessen.
Ja. Kapstadt, die Winelands und die Garden Route sind malariafrei, und für Familien bieten sich zusätzlich malariafreie Reservate im Ostkap an. Nur für das Tiefland des Krüger Nationalparks empfiehlt sich eine reisemedizinische Beratung. So eignet sich Südafrika für Familien ebenso wie für Paare, Afrika-Erstbesucher und erfahrene Safari-Gäste.
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