Klassische Routen für Ihre Südafrika Rundreise

Die meisten Südafrika Rundreisen beginnen in Kapstadt: Tafelberg, Kap der Guten Hoffnung und die Weinregionen um Stellenbosch und Franschhoek bilden den Auftakt. Anschliessend führt die Garden Route über Hermanus, Knysna und Plettenberg Bay der Südküste entlang bis in die Ostkap-Region. Der zweite grosse Klassiker verbindet Johannesburg mit der Panorama Route rund um den Blyde River Canyon und dem Krüger Nationalpark. Wer mehr Zeit mitbringt, ergänzt die Reise um KwaZulu-Natal mit den Drakensbergen und den Stränden am Indischen Ozean.

Beste Reisezeit für Südafrika Rundreisen

Südafrika liegt auf der Südhalbkugel, die Jahreszeiten verlaufen also umgekehrt zu Europa. Für Kapstadt und die Garden Route eignen sich die warmen, trockenen Sommermonate von etwa November bis März am besten. Im Krüger Nationalpark ist dagegen der trockene Winter von ungefähr Mai bis Oktober die beste Safarizeit: Die Vegetation ist licht, und die Tiere sammeln sich an den Wasserstellen.

Zwischen Juni und November lassen sich zudem vor der Südküste, etwa bei Hermanus, Wale beobachten. Wer Kapregion und Safari kombinieren möchte, reist ideal in den Übergangsmonaten im Frühling oder Herbst – dann sind beide Landesteile gut bereisbar.

Geführt in der Gruppe oder individuell unterwegs

Ob Sie sich einer geführten Kleingruppe mit höchstens 20 Personen anschliessen oder das Land per Mietwagen auf eigene Faust erkunden, hängt von Ihren Vorlieben ab. Südafrika gilt dank gut ausgebautem Strassennetz und überschaubaren Distanzen als eines der einfachsten Selbstfahrerländer Afrikas; gefahren wird links. Geführte Touren bieten Hintergrundwissen und eine entspannte Organisation, während Sie im Mietwagen Tempo und Route selbst bestimmen. Auch privat geführte Reisen mit eigenem Guide lassen sich individuell zusammenstellen.

Praktische Hinweise für Ihre Reise

Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt höchstens eine Stunde, Jetlag ist damit kein Thema – ein Vorteil auch bei kürzeren Ferien. Die Flüge ab der Schweiz dauern grob elf bis zwölf Stunden und werden meist über Nacht zurückgelegt. Kapstadt, die Winelands und die Garden Route sind malariafrei; für das Tiefland des Krüger Nationalparks empfiehlt sich eine reisemedizinische Beratung. Für Ferien mit Kindern bieten sich zudem malariafreie Reservate im Ostkap an. So passt eine Südafrika Rundreise für Familien ebenso wie für Paare, Erstbesucher Afrikas und erfahrene Safari-Gäste – unsere Spezialisten stellen die passende Route für Sie zusammen.