Äthiopien Ferien vom Spezialisten
Expeditionen nach Äthiopien
Einmalige Berglandschaften und eindrückliche Kulturdenkmäler
Mosaik der Gegensätze
Äthiopien besteht aus Völkern und Ethnien, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die bekanntesten sind die Mursi, die für ihre grossen Lippenscheiben bekannt sind. Eine andere Gruppe sind die Erbore, die Hamar, welche sich mit roter Tonerde einreiben und deren Kopfbedeckungen aus ausgehöhlten Kürbissen bestehen. Dann gibt es noch die Konso, deren Hütten wie Elefantenköpfe gestaltet sind. Andere Gruppen sind die Turmi, die Bena und die Karo, die sich durch ihren Schmuck aus Blumen, Tierzähnen und Kronkorken auszeichnen und ihre Körper mit heller Farbe bemalen. Diese Stämme können Sie bei einer Fahrt zum Omo Fluss bestaunen.
Zuvor kommen Sie aber an den Rift Valley Seen vorbei. Beim Lake Chamo gibt es sogar einen „Krokodilsmarkt“, wo sich zahlreiche riesige Nilkrokodile sammeln. Baden können Sie während Ihrer Äthiopien Reise jedoch nur im Langano See, wo wegen des hohen Sodagehalts keine Biharziose entstehen kann. Unterwegs nach Süden, sollten sie auf jeden Fall einen der Märkte besuchen, wie den in Key Afar oder den in Turmi.
Kultur und Religion im Norden
Aksum, auch Axum geschrieben, gilt als Ursprung der äthiopischen Kultur. Hierhin soll die Bundeslade mit den Gesetzestafeln des Mose gebracht worden sein. Die Stadt besticht durch ihre bis zu 30 Meter hohen Monolithen. Gonder, oder auf amharisch die Königsstadt Gondar, gleicht einer Ritterburg aus dem Mittelalter. Äthiopien Reisen sollten nicht ohne die Felsenkirchen in Lalibela stattfinden. Die Bauwerke entstanden gegen Ende des zwölften Jahrhunderts. Ihre Erbauung erfolgte, indem der Stein rund um die entstehende Kirche aus dem Fels gehauen wurde.
Am Schluss blieb lediglich noch der Kubus in der Mitte übrig, der anschliessend ausgehöhlt und mit kunstvoll verzierten Fenstern und Türen versehen wurde.
Unendliche Vielfalt
Äthiopien bietet unzählige verschiedene Landschaften. Im Osten befindet sich die Denakilwüste mit ihren Lagunen und Salzseen. Noch heute sind Menschen mit Kamelkarawanen unterwegs, um das Salz der Seen an ihren Rändern abzuschlagen. Im Westen befindet sich ein Hochland, auf dem Kaffee angebaut wird. Im Süden grenzen die fruchtbaren Riftvalley-Ebenen an die afrikanischen Akazienbaum-Savannen, während sich im Norden die Tafelberge der Simien Mountains befinden. Hier liegt auch das höchste Hotel des afrikanischen Kontinents. Berühmt wurden die Berge jedoch durch ihre Tierwelt, wie den abessinischen Steinbock, den Gela-da-Pavian mit seinem typischen Roten Fleck und den Simienfuchs.
In den Bale-Mountains finden sich unzählige Vogelarten, aber auch einzelne Mähnenwölfe, Berg-Nyalas, verschiedene Affenarten und sogar noch Leoparden und Wildhunde. Hier liegt auch die Quelle des „blauen Nils“. Bei einer Tour werden auf jeden Fall die Tisissat Wasserfälle besucht – so werden Ihre Äthiopien Ferien zum Erlebnis.
Geheimtipp Äthiopien
Äthiopien Rundreisen sind aufgrund der grossen Fläche des Landes sehr beliebt. Das Land ist sehr bergig. Diese Berglandschaft wird nur ab und an durch Flüsse wie zum Beispiel den Nil durchbrochen. Bei einer Gruppenreise mit fachkundiger Leitung können die zahlreichen Sehenswürdigkeiten am besten besichtigt werden. Egal ob Äthiopien Kulturreisen oder Trekkingtouren: Sie können sicher sein, sich in eine der am wenigsten erforschten Landschaften Afrikas zu begeben. Am besten erleben Sie das Land mit einer Reisegruppe.
Sie können aber auch eine private Reise machen, bei der Sie sich mit einem ausgebildeten Fahrer und Leiter in einen Geländewagen setzen – Ihr Äthiopien Urlaub wird auf jeden Fall zu einem Erlebnis. Fragen Sie Ihren Schweizer Spezialisten.
Regionen im Überblick: So planen Sie Ihre Äthiopien-Reise
Für die erste Orientierung lässt sich Äthiopien grob in vier Reiseregionen gliedern. Der Norden ist das Herzstück der klassischen historischen Route: Hier reihen sich die Stelen von Aksum, die Schlossanlagen von Gondar, der Tanasee mit seinen Inselklöstern und die weltberühmten Felsenkirchen von Lalibela aneinander. Der Süden führt entlang der Rift-Valley-Seen ins Omo-Tal, wo traditionelle Volksgruppen bis heute ihre eigene Lebensweise pflegen. Im Osten liegen die Danakil-Senke mit ihren Salzseen und Vulkanlandschaften sowie die alte Handelsstadt Harar. Und im Südosten warten die Bale-Berge mit ihrer aussergewöhnlichen Tierwelt auf Naturliebhaber.
Wie viel Zeit sollten Sie einplanen?
Äthiopien ist rund doppelt so gross wie Frankreich, die Distanzen zwischen den Höhepunkten sind entsprechend weit, und viele Strecken führen durch bergiges Gelände. Für die historische Route im Norden empfehlen unsere Spezialisten mindestens eine gute Woche, für die Kombination von Norden und Süden zwei bis drei Wochen. Wer weniger Zeit mitbringt, konzentriert sich am besten auf eine Region – zum Beispiel auf eine kompakte Kulturreise zu den Stätten des UNESCO-Weltkulturerbes. Inlandflüge verkürzen die langen Überlandetappen und lassen sich gut in eine massgeschneiderte Rundreise einbauen.
Höhepunkte für Wanderer und Naturfreunde
Die Simien-Berge im Norden gehören zu den eindrücklichsten Trekkinggebieten Afrikas: Tafelberge, tiefe Schluchten und Grasplateaus, auf denen sich Gelada-Paviane in grossen Gruppen beobachten lassen. In den Bale-Bergen im Südosten leben seltene Arten wie der Äthiopische Wolf und der Berg-Nyala. Beide Gebirge lassen sich als Wanderetappe in eine Rundreise integrieren – von der Tageswanderung bis zum mehrtägigen Trekking mit lokaler Begleitmannschaft.
Beste Reisezeit für Äthiopien
Als beste Reisezeit für Äthiopien gelten die trockenen Monate von Oktober bis März. Im Hochland fällt der meiste Regen während der grossen Regenzeit von Juni bis September; wer in dieser Zeit auf der historischen Route unterwegs ist, muss mit häufigen Niederschlägen und schlechter erreichbaren Pisten rechnen. Direkt nach der Regenzeit, im Oktober und November, zeigt sich das Hochland dafür sattgrün und die Sicht auf die Bergpanoramen ist besonders klar – eine ideale Zeit für Trekkings in den Simien-Bergen.
Klima nach Regionen
Wegen der grossen Höhenunterschiede hat Äthiopien mehrere Klimazonen. Im Hochland sind die Tage dank der Höhenlage angenehm mild, die Nächte können jedoch empfindlich kühl werden – warme Kleidung gehört auch in den Trockenmonaten ins Gepäck. Ganz anders die Danakil-Senke im Osten: Sie zählt zu den heissesten Regionen der Erde und wird am besten in den kühleren Monaten zwischen November und Februar besucht. Der tiefer gelegene Süden mit dem Omo-Tal ist ganzjährig wärmer als das Hochland.
Reisen zu den grossen Festen
Ein besonderes Erlebnis sind die Feste der äthiopisch-orthodoxen Kirche. Zum Timkat-Fest im Januar ziehen farbenprächtige Prozessionen durch Städte wie Gondar und Lalibela, Ende September wird mit dem Meskel-Fest die Kreuzauffindung gefeiert. Wer seine Reise auf eines dieser Feste ausrichten möchte, sollte frühzeitig planen – die Nachfrage nach Unterkünften ist in dieser Zeit hoch. Unsere Spezialisten stimmen die Route gerne auf die Festtermine ab.
Rundreisen: geführt in der Gruppe oder privat
Äthiopien ist kein Land für Ferien auf eigene Faust – die Distanzen, der Strassenzustand und die Vielfalt der Sehenswürdigkeiten sprechen klar für eine gut organisierte Rundreise. Sie haben die Wahl zwischen geführten Gruppenreisen mit fachkundiger Reiseleitung und privaten Touren, bei denen Sie mit eigenem Fahrer und Guide im Geländewagen unterwegs sind. Privatreisen bieten maximale Flexibilität: Route, Reisetempo und Schwerpunkte werden ganz auf Ihre Wünsche zugeschnitten.
Kulturreisen: die Königsdisziplin in Äthiopien
Kaum ein anderes Land Afrikas besitzt eine derart reiche christliche Kulturgeschichte. Kulturreisen durch Äthiopien führen zu Felsenkirchen, Klöstern und Kaiserstädten, die zum Teil seit Jahrhunderten ununterbrochen genutzt werden – keine Museumskulisse, sondern gelebter Glaube. Höhepunkt ist Lalibela mit seinen elf aus dem Fels gehauenen Kirchen, dazu kommen Aksum, Gondar und die Klöster am Tanasee. Wer möchte, verbindet die Kulturroute mit Wanderungen in den Simien-Bergen oder einem Abstecher in den Süden – unsere Spezialisten stellen die Bausteine individuell zusammen.
Einreise und Gesundheit
Schweizer Staatsangehörige benötigen für Äthiopien ein Visum. Da sich Einreisebestimmungen ändern können, informieren Sie sich vor der Abreise über den aktuellen Stand – die wichtigsten Angaben finden Sie in unseren Reiseinformationen, und Ihr Spezialist unterstützt Sie bei allen Formalitäten. Empfehlenswert ist zudem eine reisemedizinische Beratung einige Wochen vor der Abreise. Beachten Sie die Höhenlage: Grosse Teile des Landes liegen über 2'000 Metern. Planen Sie die ersten Tage ruhig, trinken Sie viel und gönnen Sie Ihrem Körper Zeit, sich an die Höhe zu gewöhnen.
Sicherheit und aktuelle Lage
Die Sicherheitslage in Äthiopien kann sich je nach Landesteil unterscheiden und verändern. Konsultieren Sie deshalb vor der Buchung und erneut vor der Abreise die aktuellen Reisehinweise des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) für Äthiopien. Unsere Spezialisten verfolgen die Entwicklung laufend und beraten Sie, welche Regionen und Routen sich für Ihre Reise aktuell eignen.
Gut zu wissen
Äthiopien tickt in mancher Hinsicht anders: Das Land verwendet einen eigenen Kalender und eine eigene Tageszeitrechnung – lassen Sie sich Termine deshalb immer nach europäischer Zeit bestätigen. Amtssprache ist Amharisch, in Hotels und im Tourismus kommen Sie mit Englisch gut zurecht, die Landeswährung ist der Äthiopische Birr. Und nehmen Sie sich Zeit für eine traditionelle Kaffeezeremonie: Äthiopien gilt als Ursprungsland des Kaffees, und die Zubereitung über der Holzkohle ist ein Stück gelebter Gastfreundschaft.
Klimatabelle Äthiopien
Die Werte beziehen sich auf das zentrale Hochland rund um Addis Abeba (rund 2'400 Meter über Meer). In der Danakil-Senke im Osten ist es ganzjährig deutlich heisser, und auch der tiefer gelegene Süden mit dem Omo-Tal ist spürbar wärmer.
|Monat
|Tagestemperatur (°C)
|Nachttemperatur (°C)
|Regentage
|Januar
|23
|8
|3
|Februar
|24
|9
|4
|März
|25
|10
|7
|April
|24
|11
|9
|Mai
|25
|11
|10
|Juni
|23
|10
|18
|Juli
|20
|10
|25
|August
|20
|10
|24
|September
|21
|10
|15
|Oktober
|22
|9
|4
|November
|22
|7
|3
|Dezember
|22
|7
|2
Die Temperaturen bleiben im Hochland dank der Höhenlage das ganze Jahr über mild, die Nächte sind durchwegs kühl. Massgebend für die Reiseplanung ist die grosse Regenzeit von Juni bis September – die trockenen Monate von Oktober bis März gelten als beste Reisezeit für Rund- und Kulturreisen.
UNESCO-Weltkulturerbe
Kulturelle Schätze in Äthiopien
Von der UNESCO wurden in Äthiopien neben den Lalibela-Kirchen die Kaiserstadt Aksum, Gonder und die Stadt Harar zum Weltkulturerbe erklärt. In der Kapelle Maria Zion neben der Kathedrale von Aksum soll sich die Bundeslade mit den Gesetzestafeln der Zehn Gebote des Mose befinden.
Oktober bis März, nach dem Ende der grossen Regenzeit. Die Landschaft ist dann grün und die Strassen sind gut befahrbar. Die Hauptregenzeit dauert von Juni bis September und erschwert Reisen im Hochland erheblich.
Die klassische Rundreise durch den Norden: Bahir Dar am Tanasee mit seinen Inselklöstern, Gondar mit den Burgen der Kaiser, die Simien-Berge, Axum als frühchristliches Zentrum und Lalibela mit den Felsenkirchen.
Elf monolithische Kirchen, die im 12. und 13. Jahrhundert von oben nach unten aus dem Fels geschlagen wurden. Sie sind bis heute lebendige Gotteshäuser der äthiopisch-orthodoxen Kirche und stehen als Unesco-Welterbe unter Schutz.
Ja. Schweizer Staatsangehörige beantragen das Visum vor der Reise online als eVisa. Der Pass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein. Für einzelne Regionen bestehen zusätzliche Auflagen, die wir bei der Planung berücksichtigen.
Fordernder als klassische Safariziele. Das Hochland liegt auf 2000 bis 3000 Metern, die Strassen sind teils rau, und die Infrastruktur ist einfacher. Dafür ist die kulturelle Dichte in Afrika kaum zu übertreffen.
Ein Unesco-Nationalpark im Norden mit Gipfeln über 4000 Metern und tief eingeschnittenen Schluchten. Hier leben Dscheladas, endemische Blutbrustpaviane, sowie der seltene Äthiopische Wolf. Mehrtägige Wanderungen sind gut organisierbar.
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