Kenia-Hochzeitsreisen vom Spezialisten
Flitterwochen unter Kenias Palmen
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Abenteuer und Romantik kombiniert in Ihrem Honeymoon
Honeymoon in Kenia – willkommen im Land von Hemingway
Der bekannte Schriftsteller Ernest Hemingway hat in Kenia seine Spuren hinterlassen. Dieses Land sorgte für Inspiration und hier fand er alles, was er sich wünschte und erträumte. Gemeinsam mit seiner Ehefrau bereiste er die Savannen im Land und machte an vielen Stationen Halt. Besonders die vielfältige Tierwelt hat es dem Schriftsteller angetan. Sie können sich bei einer Kenia Safari davon ganz einfach selbst ein Bild machen. Von diesem einzigartigen Zauber werden Sie noch lange sprechen und schwärmen – besonders, wenn Sie sich für unsere Hochzeitssuite entscheiden.
Kenia Flitterwochen in luftiger Höhe erleben
Während Ihrer Ferien werden Sie der Tierwelt sehr nahe sein. Selbstverständlich sind diese Begegnungen ungefährlich, denn an Ihrer Seite befindet sich stets ein erfahrener Ranger. Dieser wird Sie in die Geheimnisse des Landes und der Tierwelt einführen. Ein unvergessliches Erlebnis bietet der Besuch im Tsavo-Nationalpark. Trotzen auch Sie den Gefahren durch Krokodile und Löwen. Nach einer abenteuerlichen Wanderung durch den Busch bietet eine Fahrt mit einem Heissluftballon den perfekten Kontrast und die gewünschte Romantik.
Eine Heissluftballon-Tour ist ein Muss. Diesen Tag können Sie im Anschluss in den exklusiven Lodges des Landes ausklingen lassen. Der Ausblick wird Ihnen den Atem rauben.
Paradies am Indischen Ozean
Besonders für junge Paare bietet sich der Honeymoon in Kenia an. Neben den vielen Safaris, die durchgeführt werden können, gibt es noch viele weitere Unternehmungen im Programm. Entspannung garantieren die vielen Badeorte am Indischen Ozean. Haben Sie schon einmal eine Korallenbank gesehen? In Kenia werden Sie das mehrfach dürfen. Tauchen und Schnorcheln in Kenia ist ein absolutes Muss. Mombasa darf ebenfalls nicht ausgelassen werden, denn die Altstadt ist malerisch und bietet viele Attraktionen und Sehenswürdigkeiten.
Im Lamu-Archipel reisen Sie zum Ursprung des Lebens zurück. Das Land ist zudem auch für seinen sagenhaften Sternenhimmel bekannt. Sie sehen also, dass Sie bei Ferien im wunderschönen und abwechslungsreichen Kenia viele Möglichkeiten zur Auswahl haben. Überzeugen Sie sich von der Schönheit und Einzigartigkeit dieses Landes selbst. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen für weitere Fragen und zur genauen Urlaubsplanung gerne und jederzeit zur Verfügung. Ihre Kenia Flitterwochen werden Ihnen nicht nur aufgrund der reichen Tierwelt ewig in Erinnerung bleiben.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen