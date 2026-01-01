Northern Circuit: Serengeti und Ngorongoro

Der Norden Tansanias ist das klassische Safari-Revier, und die Serengeti ist sein Herzstück: endlose Grasebenen, über die je nach Jahreszeit die grosse Tierwanderung zieht. Weil die Herden unterwegs sind, lohnt es sich, die Lage der Lodge nach dem Reisemonat zu wählen – im Süden der Serengeti zur Kalbungszeit zu Jahresbeginn, im Norden während der Flussquerungen zwischen Juli und Oktober. Gleich nebenan liegt der Ngorongoro-Krater, ein gewaltiger Vulkankessel mit aussergewöhnlicher Tierdichte – kaum irgendwo stehen die Chancen besser, die Big Five an einem einzigen Tag zu beobachten.

Tarangire, Lake Manyara und Arusha

Der Tarangire-Nationalpark ist bekannt für seine uralten Baobabs und die grossen Elefantenherden, die sich in der Trockenzeit entlang des Flusses sammeln. Der Lake Manyara überrascht auf kleinem Raum mit dichtem Grundwasserwald, Flamingos am Sodasee und mit etwas Glück baumkletternden Löwen – ideal als Auftakt der Safari. Arusha schliesslich ist das Tor zum Northern Circuit: Hier beginnen und enden die meisten Safaris, und Lodges am Fusse des Mount Meru bieten sich zum Ankommen und Eingewöhnen an.

Süden und Westen: Nyerere, Ruaha und Katavi

Abseits der bekannten Routen zeigt sich Tansania wild und weit. Im Nyerere-Nationalpark (Selous) erleben Sie die Safari auch vom Wasser aus: Bootsfahrten auf dem Rufiji gehören hier ebenso dazu wie Pirschfahrten und geführte Fusspirschen. Der Ruaha-Nationalpark ist rau und ursprünglich – eine Landschaft aus Baobabs und Felshügeln mit starker Raubtierpräsenz und erfreulich wenigen Fahrzeugen. Der Katavi-Nationalpark im Westen ist eine Adresse für Kenner: kaum besucht, mit dramatischen Szenen an den schrumpfenden Wasserstellen der Trockenzeit. Ausgangspunkt für diese Region ist meist Dar es Salaam, wo sich vor dem Weiterflug eine Übernachtung anbietet.

Die richtige Reiselogik: fahren oder fliegen

Im Northern Circuit reisen Sie klassisch im Safarifahrzeug mit Guide von Park zu Park – die Distanzen sind gut machbar, und schon die Fahrten sind Teil des Erlebnisses. Für den Süden und Westen sowie für alle, die Fahrzeit sparen möchten, sind Flugsafaris die elegante Lösung: Kleinflugzeuge verbinden die Airstrips der Parks, und oft holt Sie die Lodge direkt an der Piste ab. Zum Ausklang kombinieren viele Gäste die Safari mit Badeferien am Indischen Ozean. Unsere Spezialisten kennen die Häuser aus eigener Anschauung und stellen Ihnen aus der untenstehenden, handverlesenen Auswahl die passende Kombination zusammen.