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Muizenberg, Südafrika

Südafrika Hotels vom Spezialisten

Ein Land mit Unterkünften der Extraklasse

Um schöne und vor allem entspannte Ferien in Südafrika zu verbringen, ist die Wahl des richtigen Hotels entscheidend. Südafrika Hotels bieten eine grosse Vielfalt – von charmanten Guesthouses bis hin zu exklusiven Luxushotels ist für jeden Geschmack und jedes Budget etwas dabei. Ob Sie am Meer, in einer Safari-Lodge oder inmitten einer pulsierenden Metropole wohnen möchten – Hotels in Südafrika überzeugen mit herzlicher Gastfreundschaft und einzigartigem Flair. Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Hotel für Ihre Südafrika Ferien sind, helfen Ihnen unsere Spezialisten gerne weiter. Zögern Sie also nicht, diese zu kontaktieren.

Hotels nach Regionen

Addo Elephant NP & Umgebung
Clanwilliam
Drakensberge
Durban, Umhlanga & Ballito
Franschhoek & Paarl
George, Wilderness & Mossel Bay
Hazyview
Hermanus, Gansbaai & Arniston
Johannesburg
Kapstadt
Knysna, Plettenberg & Nature's Valley
Lesotho
Oudtshoorn & Calitzdorp
Paternoster & Langebaan
Port Elizabeth & St. Francis Bay
Port St. John's & Chintsa
Pretoria & Sun City
St. Lucia, Mabibi & Hluhluwe
Stellenbosch
Swaziland
Swellendam & Montagu

Südafrika Reisen

Ein luxuriöses Vergnügen

Aufgrund einer sehr umfangreichen Auswahl verschiedenster Hotels und Resorts werden Sie in Südafrika schnell ein Traumhotel finden. Insbesondere wenn Sie mit dem Mietwagen unvergessliche Touren zu den Nationalparks Südafrikas machen, können Sie sich auf sehr ansprechende Lodges und Hotels freuen. Gastfreundlich, stilvoll und elegant, so präsentieren sich Südafrikas Hotels, in denen Sie immer eine schöne Zeit verbringen können.

Ferien mit Kindern

Hier erfahren Sie, welche Angebote sich für Familienreisen am besten eignen

Garden Route

Mit dem Mietauto die berühmte Garden Route erleben

Südafrika und Mauritius

Kombinieren Sie aufregende Safaris mit Badeferien auf Mauritius

Südafrika Golf

Individuelle Golfreisen nach Südafrika

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Südafrika Safaris

Auf Tuchfühlung mit der Tierwelt Südafrikas bei einer Safari

Südafrika Weinreisen

Südafrika ist das Land der Weine, überzeugen Sie sich selbst

Reiseinformationen

Alles über Land und Leute für die perfekte Reisevorbereitung

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