Was Safaris in Simbabwe auszeichnet

Simbabwe ist vor allem für geführte Walking Safaris bekannt. Die Guide-Ausbildung des Landes zählt zu den anspruchsvollsten in ganz Afrika, und viele Camps bieten Pirschgänge zu Fuss als festen Bestandteil des Programms an. Auf dem Sambesi kommen Kanusafaris hinzu, bei denen Sie sich Elefanten und Flusspferden vom Wasser aus nähern. Wer Wildbeobachtung nicht nur vom Fahrzeug aus erleben möchte, findet in Simbabwe darum besonders vielseitige Bedingungen.

Dazu kommt die geringe Besucherdichte: Die Nationalparks des Landes sind deutlich weniger frequentiert als die bekannten Safariziele Ost- und Südafrikas. Auf Pirschfahrten sind Sie oft allein mit Ihrem Guide unterwegs – ein wesentlicher Unterschied für alle, die Wert auf ungestörte Tierbeobachtung legen.

Die beste Reisezeit für Ihre Simbabwe-Safari

Wie im gesamten südlichen Afrika gliedert sich das Jahr in eine Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober und eine Regenzeit von etwa November bis April. Für die Tierbeobachtung ist die Trockenzeit am verlässlichsten: Je länger der Regen ausbleibt, desto stärker konzentrieren sich die Tiere an den verbliebenen Wasserstellen, und die lichte Vegetation verbessert die Sicht.

Die Regenmonate zeigen das Land in sattem Grün, mit Jungtieren und einer um Zugvögel erweiterten Vogelwelt. Zu beachten: Einzelne abgelegene Camps, vor allem entlang des Sambesi, bleiben in dieser Zeit geschlossen, und manche Pisten sind schlecht befahrbar. Welche Gebiete in welchen Monaten sinnvoll sind, klären Sie am besten im Beratungsgespräch.

Anreise und Kombinationsmöglichkeiten

Simbabwe ist ein Binnenland; der Sambesi bildet die Grenze zum nördlichen Nachbarn Sambia. Übliche Ausgangspunkte für Safarireisen sind die Stadt Victoria Falls im Nordwesten sowie die Hauptstadt Harare. Abgelegene Camps werden häufig per Kleinflugzeug angeflogen – das spart Fahrzeit, bedeutet aber Gepäcklimiten und weiche Reisetaschen. Anders als etwa Namibia ist Simbabwe kein typisches Selbstfahrerland: Die meisten Reisen kombinieren Transfers, Buschflüge und geführte Aktivitäten.

Bewährte Bausteine für eine Rundreise:

Viktoriafälle als Auftakt oder Abschluss – sie liegen direkt an der Grenze zwischen Simbabwe und Sambia

Hwange, der grösste Nationalpark des Landes, für klassische Pirschfahrten

Mana Pools für Fuss- und Kanusafaris am Sambesi

Chobe-Nationalpark in Botswana, von Victoria Falls aus gut erreichbar

Sambia mit Safarigebieten wie dem South-Luangwa-Nationalpark für eine länderübergreifende Route

Simbabwe eignet sich für Safari-Einsteiger ebenso wie für erfahrene Afrika-Reisende: Erstere finden gut kombinierbare Klassiker rund um Viktoriafälle und Hwange, Letztere aktive Safari-Formen abseits stark bereister Routen. Als Binnenland bietet Simbabwe keine Strandferien – wer Safari und Meer verbinden möchte, plant einen Badeaufenthalt am Indischen Ozean als Anschlussprogramm. Unsere Spezialisten stellen Route, Lodges und Camps nach Ihren Vorstellungen zusammen.