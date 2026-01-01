Endlose Ebenen – das Herz Tansanias

Der Name Serengeti stammt aus der Sprache der Massai und bedeutet sinngemäss «endloses Land» – treffender lässt sich diese Landschaft kaum beschreiben. Goldgelbe Grassavannen dehnen sich bis zum Horizont, unterbrochen von Schirmakazien und markanten Granitfelsen, den sogenannten Kopjes, auf denen gerne Löwen ruhen. Im Süden dominieren offene Kurzgrasebenen, die Zentralserengeti rund um Seronera ist von Flussläufen durchzogen, und der Norden zeigt sich hügelig und grün. Diese Vielfalt macht die Serengeti zum idealen Kernstück einer Rundreise durch Tansania.

Die Grosse Migration im Jahreslauf

Die Grosse Migration ist eines der eindrücklichsten Naturschauspiele Afrikas: In einem ewigen Kreislauf ziehen gewaltige Gnu- und Zebraherden dem Regen und dem frischen Gras hinterher. Von Januar bis März versammeln sich die Herden zur Kalbungszeit auf den Kurzgrasebenen der südlichen Serengeti, wo innert weniger Wochen unzählige Jungtiere zur Welt kommen – und die Raubkatzen nie weit sind. Anschliessend wandern die Tiere über die westlichen Korridore nordwärts, bis von Juli bis Oktober im Norden die dramatischen Querungen des Mara-Flusses stattfinden.

Mit dem Einsetzen der Regenfälle kehren die Herden in den Süden zurück, und der Kreislauf beginnt von Neuem. Welche Monate sich für welche Region eignen, zeigt Ihnen unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Tansania.

Big Five auf Ihrer Serengeti Safari

Löwe, Leopard, Elefant, Büffel und Nashorn – die Big Five sind in der Serengeti zu Hause. Löwenrudel lassen sich besonders gut rund um die Kopjes und in der Zentralserengeti beobachten, Leoparden ruhen in den Bäumen entlang der Flussläufe, während Geparden auf den offenen Ebenen jagen. Das seltene Spitzmaulnashorn ist am ehesten im Gebiet der Moru Kopjes anzutreffen. Dazu kommen Elefanten, Giraffen, Hyänen und eine reiche Vogelwelt. Auf unseren Safaris in Tansania begleiten Sie erfahrene Guides, die Fährten lesen und Sie zur richtigen Zeit an die richtigen Orte bringen.

Zentral, Nord oder Süd – die richtige Lodge-Lage

Die Lage Ihrer Unterkunft entscheidet massgeblich darüber, was Sie erleben: Die Zentralserengeti um Seronera bietet das ganze Jahr über hervorragende Tierbeobachtungen und eignet sich ideal für Einsteiger sowie für die Kombination mit dem Ngorongoro-Krater. Der Norden ist von Juli bis Oktober die erste Wahl für die Flussquerungen, der Süden von Januar bis März für die Kalbungszeit.

Unsere handverlesene Auswahl an Serengeti-Lodges und Camps – von der komfortablen Lodge bis zum mobilen Zeltcamp, das mit der Migration weiterzieht – finden Sie direkt unter diesem Text. Besonders bequem erreichen Sie die abgelegenen Regionen auf einer Flugsafari mit dem Buschflugzeug.