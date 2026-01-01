Madagaskar Hochzeitsreisen
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Eine Insel deren Schönheit für Flitterwochen gemacht ist
Madagaskar Badeferien – traumhafte Strände erwarten Sie
Madagaskars Luxus ist legendär, weswegen die von einer ruhigen Atmosphäre geprägte Insel alles mitbringt, um eine herausragende Destination für Flitterwochen zu sein. Geniessen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner Madagaskars Resorts, die sich sehr gut dafür eignen, dort einen Madagaskar Honeymoon zu zelebrieren. Madagaskars Hotels bestechen meistens durch eine grandiose Lage und sind ein guter Ausgangspunkt für spannende und abwechslungsreiche Touren zu den schönsten Orten der Insel. Wenn Sie die unbeschreiblich schöne Natur Madagaskars mit Ihrem Schatz erkunden, werden Sie viele romantische Plätze finden und können ganz in Ruhe den wundervollen Sternenhimmel über Madagaskar betrachten.
Romantik pur – Madagaskar Flitterwochen
Wenn auf Madagaskar die Sonne im Meer versinkt, ist es Zeit, einen herrlichen Sundowner an der Bar Ihrer Unterkunft zu sich zu nehmen. Leuchtende Farben, angenehme Temperaturen und eine leichte Brise machen Madagaskar Reisen zu etwas Besonderem, an das Sie sich noch Ihr Leben lang erinnern werden. Da eine Hochzeitsreise auch ein unvergessliches Ereignis sein sollte, ist Madagaskar so beliebt als Ferienort für verliebte Paare.
Landschaften, die in dieser Form nur auf Madagaskar zu finden sind und vor allem Strände, die regelmässig genannt werden, wenn es darum geht, wo sich die schönsten Strände der Welt befinden, prägen diese Insel. Falls Sie Ihre Flitterwochen an einem Ort verbringen möchten, der durch seine Schönheit legendär ist, besuchen Sie Madagaskar.
Madagaskar – atemberaubend und wunderschön
Ein Ausflugsziel, welches Sie während Ihres Honeymoons auf Madagaskar besuchen sollten, ist Nosy Be, die Insel der Düfte. Aber auch die ebenfalls vor Madagaskar gelegene Insel Sainte Marie, mit ihren an die Südsee erinnernden Stränden ist ein Ort, an dem Sie romantische Momente verleben können. Wenn Sie auf Madagaskar etwas Besonderes erleben möchten, ist Tauchen in Madagaskar eine gute Idee.
Denn die sagenhafte Unterwasserwelt der Region ermöglicht es Ihnen, herrliche Dinge zu entdecken und Gewässer zu erkunden, die von bunten Fischen bevölkert werden. Falls Sie aber lieber festen Boden unter den Füssen haben möchten, ist ein Abstecher in das Isalo Gebirge angebracht.
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