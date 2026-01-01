Südafrika-Reisetipps vom Spezialisten
Südafrika Ferien vom Spezialisten
Beste Reisezeit: je nach Region unterschiedlich
Südafrika liegt auf der Südhalbkugel – die Jahreszeiten verlaufen entgegengesetzt zu jenen in der Schweiz. Für Kapstadt, die Winelands und die Garden Route sind die Monate November bis März ideal: Dann ist es warm und trocken, während zwischen Juni und August die meisten Regentage fallen. Für Safaris im Nordosten gilt das Umgekehrte: Die trockenen Wintermonate von Mai bis Oktober bieten die besten Bedingungen für Tierbeobachtungen, weil die Vegetation licht ist und sich die Tiere an den Wasserstellen sammeln.
Von etwa Juni bis November ziehen zudem Wale der Kapküste entlang – der Küstenort Hermanus ist dafür ein hervorragender Beobachtungspunkt –, und im August und September verwandelt die Blumenblüte das Namaqualand in ein Farbenmeer. Eine kompakte Klimatabelle und Empfehlungen nach Aktivität finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Südafrika.
Praktische Hinweise für Ihre Südafrika-Reise
Ein grosser Pluspunkt für Reisende aus der Schweiz: Der Zeitunterschied beträgt je nach Jahreszeit höchstens eine Stunde, Jetlag ist damit kein Thema. Die Flugzeit liegt je nach Verbindung bei rund zehn bis zwölf Stunden; wer über Nacht fliegt, startet ausgeruht in den ersten Ferientag. Landeswährung ist der südafrikanische Rand, Karten werden in Städten und touristischen Gebieten weitherum akzeptiert. Englisch ist praktisch überall verständlich. In Südafrika herrscht Linksverkehr; das gut ausgebaute Strassennetz macht das Land zu einem der beliebtesten Ziele für Selbstfahrer-Rundreisen – die Etappen entlang der Garden Route sind angenehm kurz.
Zur Gesundheit: Die Kapregion und die Garden Route sind malariafrei. Im Tiefland des Krüger-Nationalparks besteht vor allem in den Sommermonaten ein gewisses Malariarisiko – lassen Sie sich vor der Abreise ärztlich beraten. Wer ganz darauf verzichten möchte, findet malariafreie Wildreservate, beispielsweise im Eastern Cape. Klären Sie zudem frühzeitig die aktuellen Einreisebestimmungen ab; unsere Spezialisten unterstützen Sie dabei gerne.
Für wen eignet sich Südafrika?
Südafrika ist die ideale Destination für alle, die Afrika zum ersten Mal bereisen: Die touristische Infrastruktur ist ausgezeichnet, die Auswahl an Unterkünften reicht vom charmanten Gästehaus bis zur exklusiven Safari-Lodge, und viele Routen lassen sich individuell per Mietwagen erschliessen. Familien schätzen die malariafreien Regionen am Kap und die kinderfreundlichen Strände, Geniesserinnen und Geniesser die Weingüter und die vielfältige Küche, Aktive die Wander- und Wassersportmöglichkeiten entlang der Küste.
Wer Safari und Badeferien verbinden möchte, kombiniert den Nordosten mit der subtropischen Küste von KwaZulu-Natal, wo sich dank des warmen Indischen Ozeans fast das ganze Jahr über baden lässt. Unsere Beraterinnen und Berater kennen das Land aus eigener Anschauung und stellen Ihre Reise nach Ihren Wünschen zusammen.
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Südafrika ist ab Zürich mit einem Direktflug erreichbar. Mit Emirates ist es möglich, mit einem Zwischenstopp über Dubai zu fliegen.
Schweizer Bürger benötigen für die Einreise nach Südafrika einen gültigen Reisepass, welcher mindestens sechs Monate über das Rückreisedatum gültig ist. Im Pass müssen mindestens zwei freie Seiten vorhanden sein. Bis zu einem Aufenthalt von max. 90 Tagen wird kein Visum benötigt. Ein Rückflugticket ist notwendig.
Die beste Reisezeit für Südafrika ist grundsätzlich ganzjährlich. Die beste Reisezeit für die Garden Route ist September bis April bei mediterranem Klima. Die beste Reisezeit für Tierbeobachtungen im Krüger Nationalpark ist von April bis Oktober.
Während der Schweizer Winterzeit beträgt die Zeitdifferenz +1 Stunde, während der Sommerzeit gibt es keine Zeitverschiebung.
Eine Malariaprophylaxe ist in gewissen Gebieten empfohlen. Konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
Folgende Impfungen sind empfohlen: Hepatitis A, Diphterie, Typhus und Hepatitis B. Bei der Einreise aus einem Gelbfieber-Infektionsgebieten ist eine Gelbfieber-Impfung notwendig. Konsultieren Sie frühzeitig Ihren Arzt oder das Tropeninstitut. Aktuelle Informationen erhalten Sie auch unter: healthytravel.ch
In Südafrika gibt es elf Amtssprachen. In den meisten Landesteilen wird jedoch auch Englisch gesprochen.
Internetanschlüsse sind in vielen Hotels und Lodges vorhanden.
In Südafrika ist Wechselstrom von 220-250V / 50Hz üblich. Die Unterkünfte sind meist mit europäischen und südafrikanischen Steckdosen ausgestattet. Es werden spezielle Adapter benötigt (Typ M). Falls notwendig, erhalten Sie an der Rezeption in den meisten Unterkünften einen Adapter.
Trinkgelder sind im Südlichen Afrika nicht obligatorisch, jedoch sind die Löhne oft niedrig und die Angestellten somit auf Trinkgelder angewiesen.
Die Währung in Südafrika ist der Rand. Die gängigsten Kreditkarten (Master- und Visa Card) werden in den meisten Geschäften und Restaurants akzeptiert.
Ab Zürich erreichen Sie Johannesburg mit einem Direktflug in rund elf Stunden; nach Kapstadt dauert der Nonstop-Flug ähnlich lang. Da die Flüge meist über Nacht gehen und die Zeitverschiebung höchstens eine Stunde beträgt, kommen Sie ausgeruht an und können den ersten Ferientag voll nutzen.
Für die Hochsaison von Dezember bis Februar sowie für Reisen während der Schulferien empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus – beliebte Lodges und Unterkünfte entlang der Garden Route sind früh ausgebucht. Unsere Afrika-Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer Route.
Zwischen Juni und November halten sich Wale zur Paarung und Kalbung in den geschützten Buchten der Kapküste auf. Besonders bekannt ist Hermanus östlich von Kapstadt, wo die Tiere oft direkt vom Ufer aus zu beobachten sind.
Ja – Südafrika gilt als eines der besten Selbstfahrerländer Afrikas. Die Hauptstrassen sind gut ausgebaut und beschildert, gefahren wird links. Klassische Routen wie die Garden Route lassen sich bequem im eigenen Tempo mit dem Mietwagen erkunden.
Südafrika ist ein dankbares Familienziel: kurze Flugzeiten über Nacht, kaum Zeitverschiebung und eine grosse Vielfalt an Aktivitäten. Für Safaris mit Kindern bieten sich malariafreie Wildreservate an. Lassen Sie sich zu Gesundheitsfragen frühzeitig ärztlich beraten.
Beste Reisezeit für Südafrika: alle Regionen im Überblick
Südafrika liegt auf der Südhalbkugel – die Jahreszeiten verlaufen entgegengesetzt zu jenen in der Schweiz. Für die Kapregion mit ihrem mediterranen Klima sind die Monate November bis März ideal: Dann ist es warm und trocken, während im südafrikanischen Winter zwischen Juni und August die meisten Regentage fallen. Wer Kapstadt, die Weinregionen und die Garden Route kombinieren möchte, reist deshalb am besten im europäischen Winterhalbjahr.
Für Safaris im Nordosten des Landes gilt das Umgekehrte: Die trockenen Wintermonate von Mai bis Oktober sind die beste Zeit für Tierbeobachtungen. Die Vegetation ist dann licht, die Tiere sammeln sich an den Wasserstellen, und die Tage sind angenehm mild – kühle Nächte inklusive. An der subtropischen Küste von KwaZulu-Natal lässt sich dank des warmen Indischen Ozeans fast das ganze Jahr über baden.
Zwei Naturschauspiele verdienen eine eigene Reiseplanung: Von etwa Juni bis November ziehen Wale der Kapküste entlang – der Küstenort Hermanus gilt als einer der besten Orte weltweit, um sie vom Land aus zu beobachten. Im August und September verwandelt zudem die Blumenblüte das Namaqualand an der Westküste in ein Farbenmeer. Kurz gesagt: Für Badeferien und Städtereisen wählen Sie den Schweizer Winter, für die grosse Tierwelt die Monate Mai bis Oktober – und wer beides möchte, findet in den Übergangsmonaten einen guten Kompromiss.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Ob Safari im Krüger, Sommer am Kap oder Wale vor Hermanus – der richtige Reisemonat macht den Unterschied. Auf unserer neuen Seite zur besten Reisezeit für Südafrika finden Sie eine kompakte Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität und Antworten auf die häufigsten Fragen unserer Gäste – die ideale Ergänzung zu diesen Reiseinformationen.
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