Beste Reisezeit: je nach Region unterschiedlich

Südafrika liegt auf der Südhalbkugel – die Jahreszeiten verlaufen entgegengesetzt zu jenen in der Schweiz. Für Kapstadt, die Winelands und die Garden Route sind die Monate November bis März ideal: Dann ist es warm und trocken, während zwischen Juni und August die meisten Regentage fallen. Für Safaris im Nordosten gilt das Umgekehrte: Die trockenen Wintermonate von Mai bis Oktober bieten die besten Bedingungen für Tierbeobachtungen, weil die Vegetation licht ist und sich die Tiere an den Wasserstellen sammeln.

Von etwa Juni bis November ziehen zudem Wale der Kapküste entlang – der Küstenort Hermanus ist dafür ein hervorragender Beobachtungspunkt –, und im August und September verwandelt die Blumenblüte das Namaqualand in ein Farbenmeer. Eine kompakte Klimatabelle und Empfehlungen nach Aktivität finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Südafrika.

Praktische Hinweise für Ihre Südafrika-Reise

Ein grosser Pluspunkt für Reisende aus der Schweiz: Der Zeitunterschied beträgt je nach Jahreszeit höchstens eine Stunde, Jetlag ist damit kein Thema. Die Flugzeit liegt je nach Verbindung bei rund zehn bis zwölf Stunden; wer über Nacht fliegt, startet ausgeruht in den ersten Ferientag. Landeswährung ist der südafrikanische Rand, Karten werden in Städten und touristischen Gebieten weitherum akzeptiert. Englisch ist praktisch überall verständlich. In Südafrika herrscht Linksverkehr; das gut ausgebaute Strassennetz macht das Land zu einem der beliebtesten Ziele für Selbstfahrer-Rundreisen – die Etappen entlang der Garden Route sind angenehm kurz.

Zur Gesundheit: Die Kapregion und die Garden Route sind malariafrei. Im Tiefland des Krüger-Nationalparks besteht vor allem in den Sommermonaten ein gewisses Malariarisiko – lassen Sie sich vor der Abreise ärztlich beraten. Wer ganz darauf verzichten möchte, findet malariafreie Wildreservate, beispielsweise im Eastern Cape. Klären Sie zudem frühzeitig die aktuellen Einreisebestimmungen ab; unsere Spezialisten unterstützen Sie dabei gerne.

Für wen eignet sich Südafrika?

Südafrika ist die ideale Destination für alle, die Afrika zum ersten Mal bereisen: Die touristische Infrastruktur ist ausgezeichnet, die Auswahl an Unterkünften reicht vom charmanten Gästehaus bis zur exklusiven Safari-Lodge, und viele Routen lassen sich individuell per Mietwagen erschliessen. Familien schätzen die malariafreien Regionen am Kap und die kinderfreundlichen Strände, Geniesserinnen und Geniesser die Weingüter und die vielfältige Küche, Aktive die Wander- und Wassersportmöglichkeiten entlang der Küste.

Wer Safari und Badeferien verbinden möchte, kombiniert den Nordosten mit der subtropischen Küste von KwaZulu-Natal, wo sich dank des warmen Indischen Ozeans fast das ganze Jahr über baden lässt. Unsere Beraterinnen und Berater kennen das Land aus eigener Anschauung und stellen Ihre Reise nach Ihren Wünschen zusammen.