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Kenia Badeferien vom Spezialisten

Entspannt die herrlichen Strände geniessen

Ruhig und entspannt geht es an vielen Stränden des wunderschönen Landes Kenia zu. Wenn Ihnen aber selbst diese Gebiete Kenias noch zu hektisch sind, empfiehlt sich ein Ausflug in das Fischerdorf Shela auf der Inselgruppe Lamu. Besonders reizvoll innerhalb dieses Archipels ist die Insel Lamu, welcher die gesamte Gruppe ihren Namen verdankt. Im Gegensatz zu ihrer Nachbarinsel Manda, über die Sie nach Lamu gelangen können, gibt es dort nämlich keine wilden Tiere, was dafür sorgt, dass ein Aufenthalt auf ihr ein wahrlich erholsames Unterfangen ist.

Lassen Sie sich schon bald persönlich von dem Charme Kenias verzaubern und kontaktieren Sie am besten noch heute unsere Spezialisten für Kenia Reisen.

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Schöner Badeurlaub nach einer abenteuerlichen Safari

Kenias Badeferien Resorts sind Orte mit Stil

Traumstrände sind in Kenia an vielen Orten zu finden. Aber nur wenige von ihnen sind so ruhig und einsam wie die auf der Insel Lamu. Ein Besuch der Insel lohnt sich aber nicht nur wegen der atemberaubend schönen Natur vor Ort, sondern auch wegen so herausragender Sehenswürdigkeiten wie der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Altstadt von Lamu. Wenn Sie während Ihrer ausgedehnten Kenia Reisen von den vielen herrlichen Eindrücken des Landes eine Pause brauchen, ist ein Abstecher auf die Inselwelt rund um Lamu genau die richtige Wahl.

Kenia Safaris - eine schöne Möglichkeit, dieses Land kennenzulernen 

Rund um Mombasa, der Metropole an Kenias Küste, können Sie viele herrliche Strände besuchen. Egal, ob es Sie nach Shanzu, Bamburi, Kenyatta oder Nyali zieht, an den Stränden in diesem Teil Kenias ist immer viel los und eine spannende Zeit erwartet Sie. Denn von hier aus können Sie auch viele Ausflüge zu interessanten Orten unternehmen und zum Beispiel an einer aufregenden Kenia Safari teilnehmen.

Aber auch Ausflüge in den Urwald oder zu den an den Stränden der Region lebenden Meeresschildkröten sind immer eine gute Idee und vermitteln Ihnen einen authentischen Einblick in die abwechslungsreiche Natur von Kenia.

Ein Land für Aktivferien

Der Indische Ozean vor Kenia ist ein Paradies für Wassersportler. Vor den Küsten Kenias ist vieles möglich. So lädt die Region dazu ein, beim Tiefseeangeln eine erholsame Zeit zu haben und zu reflektieren, wie schön die Küsten Kenias sind. Aber auch wenn Sie einen bewegungsintensiveren Sport vorziehen, hat Kenia Ihnen viel zu bieten. Denn vor Kenias Küste können Sie auch Windsurfen und nach Herzenslust tauchen. Vor allem Taucher fühlen sich aufgrund der perfekten Bedingungen vor Kenia sehr wohl.

Unabhängig davon, ob Sie tauchen in Kenia oder schnorcheln in Kenia, zahlreiche Korallenriffe sorgen dafür, dass ein Ausflug in die Unterwasserwelt von Kenia niemals langweilig ist. Authentisch, einladend und sehr locker, so präsentiert sich das schöne Land Kenia.

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