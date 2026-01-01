Kenia Badeferien vom Spezialisten
Entspannt die herrlichen Strände geniessen
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Schöner Badeurlaub nach einer abenteuerlichen Safari
Kenias Badeferien Resorts sind Orte mit Stil
Traumstrände sind in Kenia an vielen Orten zu finden. Aber nur wenige von ihnen sind so ruhig und einsam wie die auf der Insel Lamu. Ein Besuch der Insel lohnt sich aber nicht nur wegen der atemberaubend schönen Natur vor Ort, sondern auch wegen so herausragender Sehenswürdigkeiten wie der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Altstadt von Lamu. Wenn Sie während Ihrer ausgedehnten Kenia Reisen von den vielen herrlichen Eindrücken des Landes eine Pause brauchen, ist ein Abstecher auf die Inselwelt rund um Lamu genau die richtige Wahl.
Kenia Safaris - eine schöne Möglichkeit, dieses Land kennenzulernen
Rund um Mombasa, der Metropole an Kenias Küste, können Sie viele herrliche Strände besuchen. Egal, ob es Sie nach Shanzu, Bamburi, Kenyatta oder Nyali zieht, an den Stränden in diesem Teil Kenias ist immer viel los und eine spannende Zeit erwartet Sie. Denn von hier aus können Sie auch viele Ausflüge zu interessanten Orten unternehmen und zum Beispiel an einer aufregenden Kenia Safari teilnehmen.
Aber auch Ausflüge in den Urwald oder zu den an den Stränden der Region lebenden Meeresschildkröten sind immer eine gute Idee und vermitteln Ihnen einen authentischen Einblick in die abwechslungsreiche Natur von Kenia.
Ein Land für Aktivferien
Der Indische Ozean vor Kenia ist ein Paradies für Wassersportler. Vor den Küsten Kenias ist vieles möglich. So lädt die Region dazu ein, beim Tiefseeangeln eine erholsame Zeit zu haben und zu reflektieren, wie schön die Küsten Kenias sind. Aber auch wenn Sie einen bewegungsintensiveren Sport vorziehen, hat Kenia Ihnen viel zu bieten. Denn vor Kenias Küste können Sie auch Windsurfen und nach Herzenslust tauchen. Vor allem Taucher fühlen sich aufgrund der perfekten Bedingungen vor Kenia sehr wohl.
Unabhängig davon, ob Sie tauchen in Kenia oder schnorcheln in Kenia, zahlreiche Korallenriffe sorgen dafür, dass ein Ausflug in die Unterwasserwelt von Kenia niemals langweilig ist. Authentisch, einladend und sehr locker, so präsentiert sich das schöne Land Kenia.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen