Sambia & Simbabwe Reiseinformationen vom Spezialisten
Ferien vom Spezialisten in Zambia und Zimbabwe
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Zambia ist ab Zürich am besten mit einem Flug via Südafrika erreichbar.
Zimbabwe ist ab Zürich am besten mit einem Flug via Südafrika oder Dubai erreichbar.
Schweizer Bürger benötigen für die Einreise nach Zambia einen gültigen Reisepass, welcher mindestens sechs Monate über das Rückreisedatum gültig ist. Im Pass müssen mindestens zwei freie Seiten vorhanden sein.
Schweizer Bürger benötigen für die Einreise nach Zimbabwe einen gültigen Reisepass, welcher mindestens sechs Monate über das Rückreisedatum gültig ist. Im Pass müssen mindestens zwei freie Seiten vorhanden sein. Zudem wird ein Visum benötigt, welches jeweils an der Grenze erteilt wird. Ein Rückflugticket ist notwendig.
Die beste Reisezeit für Sambia und Simbabwe ist von Juni bis Oktober, wenn das Wetter trocken ist und sich ideal für Wildtierbeobachtungen eignet.
Zambia kann das ganze Jahr über bereist werden, es gilt aber zu beachten, dass von November bis März Regenzeit herrscht und oft nur eingeschränktes Reisen möglich ist. Die beste Reisezeit für Tierbeobachtungen ist von August bis Oktober, dies sind die heissen und trockenen Monate. Von April bis Juli herrschen angenehme Temperaturen und die Nächte sind kühl. Ideal für gute Tierbeobachtungen.
Zimbabwe kann das ganze Jahr über bereist werden, es gilt aber zu beachten, dass von November bis März Regenzeit herrscht und oft nur eingeschränktes Reisen möglich ist. Die beste Reisezeit für Tierbeobachtungen ist von August bis Oktober, dies sind die heissen und trockenen Monate. Von April bis Juli herrschen angenehme Temperaturen und die Nächte sind kühl. Ideal für gute Tierbeobachtungen.
Während der Schweizer Winterzeit beträgt die Zeitdifferenz +1 Stunde, während der Sommerzeit gibt es keine Zeitverschiebung.
Eine Malariaprophylaxe ist in allen Gebieten empfohlen. Konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
Folgende Impfungen sind empfohlen: Hepatitis A, Diphterie, Typhus und Hepatitis B. Bei der Einreise aus einem Gelbfieber-Infektionsgebiet ist eine Gelbfieber-Impfung notwendig. Konsultieren Sie frühzeitig Ihren Arzt oder das Tropeninstitut. Aktuelle Informationen erhalten Sie auch unter: healthytravel.ch
Internetanschlüsse sind in einigen Hotels und Lodges vorhanden.
Englisch ist die offizielle Amtssprache. Die Umgangssprachen in der Bevölkerung sind Shona, Fanalago und die Bantu-Sprache Insindebele.
In Zambia ist Wechselstrom von 220V / 50Hz üblich. Es werden spezielle Adapter benötigt (Typ M oder G). Falls notwendig, erhalten Sie an der Rezeption in den meisten Unterkünften einen Adapter.
In Zimbabwe ist Wechselstrom von 220V-240V / 50Hz üblich. Es werden spezielle Adapter benötigt (Typ G). Falls notwendig, erhalten Sie an der Rezeption in den meisten Unterkünften einen Adapter.
Die Währung in Zambia ist Kwacha. Wir empfehlen Ihnen US Dollar mitzuführen, da diese fast überall akzeptiert werden. Kreditkarten sind im Allgemeinen nur beschränkt einsetzbar.
Die Währung in Zimbabwe ist ZiG (Zimbabwe-Gold). Die Währung wird allerdings nur für Einkäufe in lokalen Geschäften genutzt. Wir empfehlen Ihnen US Dollar mitzuführen, da diese fast überall akzeptiert werden. Kreditkarten sind im Allgemeinen nur beschränkt einsetzbar.
Trinkgelder sind im Südlichen Afrika nicht obligatorisch, jedoch sind die Löhne oft niedrig und die Angestellten somit auf Trinkgelder angewiesen.
Wie in Afrika zumeist üblich, wird auch in Zambia & Zimbabwe auf der linken Strassenseite gefahren. Die Überlandstrassen sind gut ausgebaut und befinden sich in einem guten Zustand.
Am meisten Wasser führen die Victoriafälle in den Monaten nach der Regenzeit, etwa von Februar bis Mai – dann ist die Gischt schon von Weitem zu sehen. Gegen Ende des Jahres sinkt der Pegel des Sambesi deutlich; besonders die sambische Seite führt dann wenig Wasser, dafür lohnen sich Aktivitäten am Fluss.
Die Anreise erfolgt in der Regel mit einem Umstieg, beispielsweise über Johannesburg oder Dubai. Je nach Verbindung und Zielflughafen – Lusaka, Livingstone, Victoria Falls oder Harare – sollten Sie mit einer gesamten Reisezeit von rund 14 bis 18 Stunden rechnen.
Die Safari-Camps in beiden Ländern sind klein, entsprechend rasch sind sie in der Hochsaison von Juli bis Oktober ausgebucht. Wir empfehlen eine Buchung mehrere Monate im Voraus. Unsere Afrika-Spezialisten beraten Sie gerne.
Ja, die Kombination ist besonders reizvoll: Bei den Victoriafällen liegen die beiden Länder nur eine Brücke voneinander entfernt, sodass sich beide Seiten der Fälle sowie Nationalparks in Sambia und Simbabwe gut verbinden lassen. Zu den aktuellen Visabestimmungen beraten Sie unsere Spezialisten.
Geführte Safaris und Aufenthalte in den Lodges beider Länder verlaufen in aller Regel unkompliziert. Informieren Sie sich vor der Abreise dennoch über die aktuellen Reisehinweise des EDA und folgen Sie vor Ort den Empfehlungen Ihrer Guides.
Beste Reisezeit für Sambia und Simbabwe: Safari-Monate und Victoriafälle
Für Safaris in Sambia und Simbabwe ist die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober die beste Wahl: Die Vegetation lichtet sich, und die Tiere versammeln sich an den Flüssen und Wasserstellen – ideale Voraussetzungen für Pirschfahrten und die berühmten Walking Safaris im South-Luangwa-Nationalpark. Von Mai bis Juli sind die Temperaturen angenehm und die Nächte kühl; im September und Oktober wird es heiss, dafür sind die Tierbeobachtungen dann am ergiebigsten.
Ein eigenes Kapitel sind die Victoriafälle: Der Wasserstand des Sambesi schwankt im Jahresverlauf stark. Nach der Regenzeit, etwa von Februar bis Mai, stürzen gewaltige Wassermassen in die Tiefe, und die Gischtwolke ist kilometerweit sichtbar. In der zweiten Jahreshälfte sinkt der Pegel deutlich – vor allem auf der sambischen Seite führen die Fälle dann wenig Wasser, dafür ist die Sicht auf die Felswand frei, und Aktivitäten am Fluss haben Hochsaison.
Die Regenzeit von November bis etwa März zeigt beide Länder in üppigem Grün mit reicher Vogelwelt, allerdings sind manche Pisten und Camps dann nur eingeschränkt zugänglich. Unser Rat: Für die erste Safari wählen Sie die Trockenzeit, für die Victoriafälle in voller Kraft die Monate nach der Regenzeit. Unsere Spezialisten kombinieren beides gerne in einer massgeschneiderten Route.
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