Die beste Reisezeit für Sambia und Simbabwe ist von Juni bis Oktober, wenn das Wetter trocken ist und sich ideal für Wildtierbeobachtungen eignet.

Zambia kann das ganze Jahr über bereist werden, es gilt aber zu beachten, dass von November bis März Regenzeit herrscht und oft nur eingeschränktes Reisen möglich ist. Die beste Reisezeit für Tierbeobachtungen ist von August bis Oktober, dies sind die heissen und trockenen Monate. Von April bis Juli herrschen angenehme Temperaturen und die Nächte sind kühl. Ideal für gute Tierbeobachtungen.

Zimbabwe kann das ganze Jahr über bereist werden, es gilt aber zu beachten, dass von November bis März Regenzeit herrscht und oft nur eingeschränktes Reisen möglich ist. Die beste Reisezeit für Tierbeobachtungen ist von August bis Oktober, dies sind die heissen und trockenen Monate. Von April bis Juli herrschen angenehme Temperaturen und die Nächte sind kühl. Ideal für gute Tierbeobachtungen.