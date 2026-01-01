Tierbeobachtungen & Safari Reisen vom Spezialisten
Atemberaubende Tierwelten und Landschaften
Was die Safari-Regionen Afrikas auszeichnet
Jede Safari-Region hat ihren eigenen Charakter. Südafrika verbindet Tierbeobachtungen mit guter Infrastruktur: Der Krüger-Nationalpark lässt sich auch als Selbstfahrer erkunden, während private Wildreservate mit offenen Geländewagen und erfahrenen Rangern abseits der Wege unterwegs sind. Botswana steht für ursprüngliche Wildnis und kleine Camps – vor allem im Okavango-Delta, wo Sie neben Pirschfahrten auch im Mokoro, dem traditionellen Einbaumkanu, durch die Wasserläufe gleiten. Namibia kombiniert die Tierwelt rund um den Etosha-Nationalpark mit weiten Wüstenlandschaften.
Und in Ostafrika ziehen in der Serengeti und der Masai Mara riesige Gnu- und Zebraherden auf ihrer jährlichen Wanderung durch die Ebenen. Wer die Big Five – Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn und Büffel – sehen möchte, hat in privaten Reservaten mit Ranger und Fährtenleser die besten Chancen.
Beste Reisezeit für eine Safari
Als Faustregel gilt: Die Trockenzeit ist die beste Safari-Zeit. Im südlichen Afrika dauert sie etwa von Mai bis Oktober – die Vegetation ist licht, und die Tiere sammeln sich an den verbleibenden Wasserstellen, was die Beobachtung deutlich erleichtert. In Kenia und Tansania bieten sich die Monate Juni bis Oktober sowie Januar und Februar an. Die Regenmonate haben ihren eigenen Reiz: Die Landschaft wird grün, viele Tiere bringen ihre Jungen zur Welt, und Zugvögel bevölkern die Feuchtgebiete – dafür verteilen sich die Tiere weiter im Gelände und sind schwieriger zu entdecken.
Praktische Hinweise für Ihre Safari
Safari-Tage beginnen früh: Die erste Pirschfahrt startet kurz nach Sonnenaufgang, wenn die Tiere am aktivsten sind, eine zweite folgt am späten Nachmittag bis in die Dämmerung. Packen Sie deshalb neben leichter Kleidung in gedeckten Farben auch eine warme Jacke ein – morgens und abends kann es im offenen Fahrzeug empfindlich kühl werden. Ein Fernglas gehört ebenso ins Gepäck wie eine Kamera mit ausreichend Speicherplatz.
Viele Safari-Gebiete liegen in Malaria-Regionen; besprechen Sie die passende Prophylaxe frühzeitig mit Ihrem Arzt oder einem reisemedizinischen Zentrum. In Südafrika gibt es zudem malariafreie Wildreservate – eine gute Option für Familien mit kleineren Kindern.
Für wen sich eine Safari-Reise eignet
Safaris passen zu ganz unterschiedlichen Reisestilen. Einsteiger sind in Südafrika gut aufgehoben, wo sich Tierbeobachtungen mit Kapstadt, den Weinregionen und der Garden Route verbinden lassen. Wer möglichst abgeschiedene Wildnis sucht, findet sie in den kleinen Camps Botswanas oder Sambias, wo auch geführte Buschwanderungen zum Programm gehören – ein kleiner Nervenkitzel, bei dem Spuren, Pflanzen und die Details des Buschs in den Blick rücken. Und wer nach den Pirschfahrten Erholung sucht, hängt Badeferien am Indischen Ozean an, etwa auf Sansibar oder Mauritius.
Unsere Afrika-Spezialisten kennen die Lodges und Camps aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Safari individuell zusammen – von der ersten Beratung bis zur fertigen Route.
Safari Reisen
Wie läuft ein typischer Safari-Tag eigentlich ab?
Wir haben den Head-Ranger Sydonea Hlatswayo aus der Lion Sands Ivory Lodge in Südafrika gefragt: "Als ich vor vielen Jahren als Ranger angefangen habe, ging für mich ein Traum in Erfüllung, den ich seitdem jeden Tag neu erleben darf. Denn jeder Safari-Tag ist anders und immer wieder spannend – für uns, erst recht aber natürlich für unsere Gäste.
Wir sind stolz darauf, ihnen die faszinierenden Tiere und die wunderbaren Landschaften im Südlichen Afrika auf unseren Safaris näherbringen zu dürfen. Und die laufen – mit kleinen Abweichungen je nach Region, Jahreszeit und Lodge – fast überall folgendermassen ab:
06:00 Kleines Frühstück
Wer auf Safari-Reisen viel sehen will, muss früh aufstehen. Kurz nach Sonnenaufgang sind viele Tiere besonders aktiv. Um keine Zeit zu verlieren, servieren wir den Gästen nur ein kleines Frühstück mit Kaffee, Tee und ein paar Kleinigkeiten. Dann geht’s los.
06:30 Pirschfahrt
In unseren offenen Geländewagen fahren wir los auf unsere Pirschsafari. Oft ist es noch kühl, sodass eine Jacke nicht schadet. Morgens ist das Licht besonders schön für Fotos. Und weil viele Tiere dann sehr aktiv sind, gibt es unglaublich viele aufregende Motive. Meistens können wir mit den wendigen Jeeps bis auf wenige Meter an Tiere heranfahren, ohne sie zu stören.
10:00 Frühstück
Gegen 10 Uhr sind wir zurück im Camp, wo ein grosses Frühstück auf unsere Gäste wartet. Danach gehen alle ihren Lieblingsbeschäftigungen nach.
13:00 Mittagessen
Selbst beim Mittagessen kann man Tiere beobachten. Manchmal kommen sie ganz nah an die Lodges.
15:30 Afternoon Tea Safari
Afternoon Tea-Safaris haben immer noch ein bisschen Kolonialstil-Flair – da darf der Afternoon Tea mit ein paar Snacks natürlich nicht fehlen.
16:00 Pirschfahrt
Am späten Nachmittag erwacht wieder das Leben in der Savanne – Zeit für die zweite Pirschfahrt. Zum Sonnenuntergang bieten wir traditionell am Jeep einen Sundowner an, sodass unsere Gäste diese einzigartige Stimmung mit einem Drink und ein paar Snacks stilvoll geniessen können.
19:30 Aperitif und Dinner
Erst im Dunkeln kehren wir gegen 19 Uhr ins Camp zurück. Nachdem sich unsere Gäste frisch gemacht haben, servieren wir den Aperitif und das Dinner.
21:30 Lagerfeuer
Wir lassen den Abend gemütlich am Lagerfeuer unter dem funkelnden afrikanischen Sternenhimmel ausklingen.
Safari ABC
Je nach Gebiet und Jahreszeit bieten die Lodges verschiedene Safari-Aktivitäten an. Jede ist anders, alle sind faszinierend.
Pirschfahrten (Game Drives) sind Fahrten im offenen Allrad-Geländewagen, oft auch abseits von Wegen, um den Tieren möglichst nahe zu kommen.
Buschwanderungen (Game Walks) werden von erfahrenen Rangern begleitet. Sie durchstreifen den Busch, um auch kleine Details zu erforschen, die vom Jeep aus oft verborgen bleiben. Auch wenn die Ranger Sicherheit geben, ist so ein Spaziergang dennoch ein kleiner Nervenkitzel.
Fahrten im Einbaumkanu (Mokoros): Ein Guide steuert den traditionellen Einbaum über Flüsse und Seen, auf denen man hervorragend Vögel und so manches grosses Tier am Ufer beobachten kann.
Bootsfahrten (Boat Rides): Mit Motorbooten kann man perfekt grosse Tiere wie Flusspferde oder Krokodile beobachten.
Naturfahrten (Nature Drives): Hier stehen atemberaubende Landschaften und weniger die Tiere im Vordergrund. Besonders schön sind die Fahrten zum Sonnenuntergang.
Verstecke (Hides): Diverse Lodges haben sogenannte „Hides“, von denen aus man oft Tiere auf Augenhöhe beobachten und fotografieren kann.
Flugsafaris: Mit dem Kleinflugzeug lassen sich verschiedene Camps ideal miteinander kombinieren. Allein der Flugtransfer ist ein Erlebnis für sich. Erst recht, wenn man auf einer Flugsafari regelmässig mit dem Flieger unterwegs ist und so die unterschiedlichsten Landschaften aus der Luft erlebt und auch entlegene Regionen bequem erreicht.
Die Safariarten und was sie unterscheiden
Safari heisst nicht überall dasselbe. Die verbreitetste Form ist die Pirschfahrt im offenen Geländewagen, früh am Morgen und am späten Nachmittag, wenn die Tiere aktiv sind. Sie deckt grosse Flächen ab und ist die Grundlage fast jeder Reise.
Die Fusssafari kehrt das Verhältnis um: Statt Distanz zu machen, geht es um Spuren, Pflanzen und Geräusche. Begleitet wird sie immer von einem bewaffneten Guide. Sie ist in Sambia entstanden und dort bis heute am stärksten ausgeprägt.
Auf dem Wasser wird im Mokoro oder Motorboot beobachtet – im Okavango-Delta, am Chobe oder am Sambesi. Die Flugsafari schliesslich verbindet mehrere entlegene Camps per Kleinflugzeug und spart Fahrtage, die sonst für Transfers draufgehen.
Welche Form passt, hängt weniger vom Land ab als von der Zeit und vom Anspruch. Wer zum ersten Mal reist, kombiniert meist Pirschfahrten mit ein bis zwei anderen Formen.
Ostafrika oder südliches Afrika
Die beiden Safariregionen unterscheiden sich deutlich. In Ostafrika – Kenia und Tansania – dominieren offene Grasebenen mit sehr hoher Tierdichte. Serengeti und Masai Mara bilden ein zusammenhängendes Ökosystem, durch das jährlich die grosse Tierwanderung zieht. Die Landschaft ist weit, die Beobachtungen sind zahlreich, die Fahrzeugdichte an bekannten Stellen allerdings ebenfalls.
Im südlichen Afrika ist das Bild kleinteiliger. Botswana setzt auf wenige Betten in grossen Konzessionen, was Exklusivität schafft. Namibia verbindet Wüste und Wild und lässt sich als einziges dieser Länder bequem selbst fahren. Südafrika bietet die grösste Bandbreite und mit dem Ostkap malariafreie Gebiete.
Für eine erste Safari ist Südafrika oft der einfachste Einstieg, Ostafrika die intensivste Erfahrung und Botswana die exklusivste. Wer die Big Five vollständig sehen möchte, sollte in jedem Fall zwei unterschiedliche Gebiete einplanen.
Beste Reisezeit für eine Safari in Afrika
Eine pauschale Antwort gibt es nicht, aber eine verlässliche Regel: Die Trockenzeit ist überall die bessere Beobachtungszeit. Die Vegetation lichtet sich, das Wild sammelt sich an den verbliebenen Wasserstellen, und die Sicht reicht weiter.
Im südlichen Afrika liegt diese Phase etwa zwischen Mai und Oktober. In Ostafrika gibt es zwei trockene Abschnitte: die langen Trockenmonate von Juni bis Oktober und eine kürzere Phase zu Jahresbeginn, in die auch die Kalbungszeit im südlichen Serengeti fällt.
Die grüne Jahreszeit wird oft unterschätzt. Die Landschaften sind sattgrün, Jungtiere kommen zur Welt, die Vogelwelt ist deutlich reicher, und die Camps sind ruhiger. Der Preis dafür: Die Tiere verteilen sich weiter, und einzelne Pisten können nach Regen schwer passierbar sein.
Wichtig ist die Höhe: Safarigebiete liegen oft über tausend Metern, die Nächte sind entsprechend kühl bis kalt. Warme Kleidung für die Morgenausfahrt gehört auch in der Trockenzeit ins Gepäck.
Wie viele Tage und wie man plant
Zwei Nächte pro Camp sind das Minimum, drei sind besser. Der erste Tag geht meist für Anreise und Ankommen drauf, erst ab der zweiten Ausfahrt stellt sich der Rhythmus ein. Wer jede Nacht das Camp wechselt, verbringt die Reise mit Packen und Transfers.
Als Richtwert gelten sechs bis acht Safaritage in zwei bis drei Gebieten. Weniger lohnt selten, weil der Anteil an Anreise zu gross wird. Mehr ist möglich, sollte dann aber unterschiedliche Landschaftstypen verbinden statt dieselbe Savanne dreimal.
Sehr verbreitet ist die Kombination von Safari und Strand: In Ostafrika bietet sich Sansibar an, im südlichen Afrika Mosambik oder die Küste Südafrikas. Das setzt einen deutlichen Schlusspunkt und gleicht die frühen Aufstehzeiten aus.
Praktische Hinweise vor der Buchung
Viele Safarigebiete liegen in Malariagebieten. Eine Prophylaxe wird häufig empfohlen, die Entscheidung gehört aber in ärztliche Hände – Reisemedizin berät individuell. Wer das vermeiden möchte, findet in Namibia und am südafrikanischen Ostkap malariafreie Alternativen.
Zwischen den Camps wird oft mit Kleinflugzeugen geflogen. Dort gelten strenge Gepäckgrenzen, meist mit weicher Tasche statt Hartschalenkoffer. Das ist keine Formalität, sondern eine Frage des Laderaums.
Zur Ausrüstung gehören ein Fernglas – eines pro Person, nicht eines fürs Paar –, gedeckte Kleidung in mehreren Schichten und Sonnenschutz. Weitere Angaben zu Einreise und Gesundheit finden Sie in den Reiseinformationen der jeweiligen Destination.
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Als Faustregel gilt die Trockenzeit: im südlichen Afrika etwa Mai bis Oktober, in Kenia und Tansania Juni bis Oktober sowie Januar und Februar. Die Vegetation ist dann licht, und die Tiere sammeln sich an den Wasserstellen, was Beobachtungen erleichtert. Die Regenmonate punkten dafür mit grüner Landschaft, Jungtieren und vielen Zugvögeln – die Tiere sind aber schwieriger zu entdecken.
Die besten Chancen auf die Big Five – Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn und Büffel – haben Sie in privaten Wildreservaten, wo erfahrene Ranger und Fährtenleser mit offenen Geländewagen auch abseits der Wege unterwegs sind. In Südafrika lassen sich solche Reservate gut mit dem Krüger-Nationalpark kombinieren, der sich sogar als Selbstfahrer erkunden lässt.
Ein Safari-Tag beginnt früh: Nach einem kleinen Frühstück startet gegen 6.30 Uhr die erste Pirschfahrt, wenn die Tiere am aktivsten sind. Zurück im Camp folgen grosses Frühstück, Mittagessen und Afternoon Tea. Am späten Nachmittag geht es auf die zweite Pirschfahrt mit Sundowner zum Sonnenuntergang, danach Aperitif, Dinner und ein Ausklang am Lagerfeuer.
Safaris passen zu unterschiedlichen Reisestilen: Einsteiger sind in Südafrika gut aufgehoben, wo sich Tierbeobachtungen mit Kapstadt, Weinregionen und Garden Route verbinden lassen. Abgeschiedene Wildnis bieten kleine Camps in Botswana oder Sambia. Familien mit kleineren Kindern profitieren von malariafreien Wildreservaten in Südafrika, und wer Erholung sucht, hängt Badeferien auf Sansibar oder Mauritius an.
Packen Sie leichte Kleidung in gedeckten Farben sowie eine warme Jacke ein – morgens und abends kann es im offenen Fahrzeug empfindlich kühl werden. Ein Fernglas gehört ebenso ins Gepäck wie eine Kamera mit ausreichend Speicherplatz. Da viele Safari-Gebiete in Malaria-Regionen liegen, sollten Sie die passende Prophylaxe frühzeitig mit Ihrem Arzt besprechen.
Beides hat seine Stärken. Ostafrika bietet offene Ebenen mit sehr hoher Tierdichte und die grosse Tierwanderung. Das südliche Afrika punktet mit kleineren, exklusiveren Konzessionen, mehr Landschaftsvielfalt und malariafreien Gebieten. Für eine erste Safari ist Südafrika der einfachste Einstieg.
Sechs bis acht Safaritage in zwei bis drei Gebieten sind ein guter Richtwert. Pro Camp sollten es mindestens zwei Nächte sein, besser drei – der Ankunftstag geht meist für Anreise drauf. Wer jede Nacht wechselt, verbringt einen grossen Teil der Reise mit Transfers.
Die Pirschfahrt im offenen Fahrzeug deckt grosse Flächen ab und ist die Grundlage fast jeder Safari. Die Fusssafari geht in Begleitung eines bewaffneten Guides zu Fuss und richtet den Blick auf Spuren, Pflanzen und Geräusche statt auf Distanz. Sie ist in Sambia entstanden und dort am stärksten ausgeprägt.
Ja, mit Einschränkungen. Manche Lodges setzen ein Mindestalter für Pirschfahrten oder bieten kürzere Ausfahrten an. Malariafreie Gebiete wie das südafrikanische Ostkap oder Teile Namibias eignen sich besonders. Frühe Aufbruchszeiten und lange Fahrten sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
Ein Fernglas pro Person, gedeckte Kleidung in mehreren Schichten, warme Sachen für die kühlen Morgenausfahrten und Sonnenschutz. Bei Flügen zwischen den Camps gelten strenge Gewichtsgrenzen, meist mit weicher Tasche statt Hartschalenkoffer. Das ist eine Frage des Laderaums der Kleinflugzeuge.
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