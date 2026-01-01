Familienferien vom Spezialisten
Afrika-Reisen für die ganze Familie
Safari mit Kindern: Pirschfahrten, Spurensuche und Tierschutz
Die meisten Nationalparks und Wildreservate bieten familienfreundliche Pirschfahrten an, teils in speziell für Familien ausgestatteten Fahrzeugen, in denen Kinder Elefanten, Löwen, Giraffen und Zebras sicher und bequem beobachten können. Viele Unterkünfte führen zudem ein eigenes kinderfreundliches Safari-Programm. Wichtig zu wissen: Einzelne Unterkünfte kennen ein Mindestalter für die Teilnahme an Pirschfahrten. Die ganz Kleinen gehen dann zum Beispiel in der Nähe der Unterkunft auf Spurensuche – oft ein ebenso grosses Erlebnis. Besuche in Tierrettungszentren und Wildgehegen zeigen Kindern die Tiere aus nächster Nähe und vermitteln nebenbei viel über Lebensräume und Naturschutz.
Wasser, Strand und Abenteuer
Vom Wasser aus zeigt sich die Tierwelt noch einmal anders: Im Okavango-Delta in Botswana gleiten Sie im Mokoro, einem traditionellen Einbaum, beinahe lautlos durch die Wasserwege und beobachten Vögel und Tiere am Ufer. An der Garden Route in Südafrika laden familienfreundliche Strände zum Spielen im Sand, Schwimmen und Schnorcheln ein – die Küstenorte lassen sich gut als Selbstfahrer-Route mit kurzen Etappen verbinden.
Für Familien mit Teenagern bietet die Gegend um die Victoriafälle in Simbabwe Nervenkitzel von Zip-Lining über White-Water-Rafting bis zum Helikopterflug über die Wasserfälle. Wer es ruhiger mag, unternimmt Naturwanderungen durch Wälder und entlang von Flussufern oder geniesst ein Picknick in malerischer Umgebung.
Beste Reisezeit für Familienferien im südlichen Afrika
Ein grosser Trumpf der Region: Die Trockenzeit dauert ungefähr von Mai bis Oktober und überschneidet sich damit ideal mit den Schweizer Sommerferien. In diesen Monaten stehen die Chancen auf Tierbeobachtungen besonders gut, weil sich die Wildtiere an den Wasserstellen sammeln und die Vegetation niedrig ist; zudem ist das Malariarisiko in der trockenen Jahreszeit geringer. Die Kapregion mit Kapstadt und der Garden Route hat dagegen ein mediterran geprägtes Klima: Hier sind die Monate des südafrikanischen Sommers, etwa von November bis März, die angenehmste Zeit für Strand und Ausflüge – interessant für Familien, die über Weihnachten oder in den Sportferien verreisen möchten.
Für wen sich Familienferien in Afrika eignen
Familienferien im südlichen Afrika passen für fast jedes Alter, wenn die Route stimmt. Mit kleineren Kindern empfehlen sich malariafreie Safari-Gebiete, wie es sie etwa in Südafrika gibt, sowie ein gemächliches Reisetempo mit wenigen Ortswechseln. Schulkinder profitieren besonders von der Mischung aus Tierbeobachtung, Strand und kulturellen Begegnungen, etwa bei Workshops mit traditionellem Tanz und Kunsthandwerk. Teenager finden beim Aktivprogramm rund um die Victoriafälle ihre Herausforderung. Bewährt hat sich die Kombination von einigen Safaritagen mit anschliessenden Badeferien an der Küste.
Lassen Sie sich vor der Buchung zu Mindestalter, Gesundheitsvorsorge und passender Reiseroute beraten – unsere Afrika-Spezialisten kennen die kinderfreundlichen Unterkünfte und stellen Ihre Reise individuell zusammen.
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Pirschfahrten:
Die meisten Nationalparks und Wildreservate bieten familienfreundliche Pirschfahrten an, bei denen Sie die Möglichkeit haben, die faszinierende Tierwelt Afrikas zu entdecken. Einige Safari-Fahrzeuge sind speziell für Familien ausgestattet und bieten Kindern die Möglichkeit, sicher und bequem Tiere wie Elefanten, Löwen, Giraffen und Zebras zu beobachten.
Viele Unterkünfte im südlichen Afrika bieten ein kinderfreundliches Safari-Programm.
Wichtig: Einige Unterkünfte kennen ein Mindestalter für Kinder, um an den Pirschfahrten teilzunehmen. Die ganz Kleinen können dann z. B. auf Spurensuche in der Nähe der Unterkunft mitgehen.
Bootsfahrten und Kanutouren:
Entlang der Flüsse und Wasserwege Afrikas können Sie Bootsfahrten und Kanutouren unternehmen, um die natürliche Umgebung und die Tierwelt aus einer anderen Perspektive zu erleben. Insbesondere im Okavango-Delta in Botswana bieten Fahrten im Mokoro, einem etwa 4 m langen Einbaum, eine einzigartige Möglichkeit, die Wasserwege zu erkunden und Vögel und Tiere zu beobachten.
Besuche in Tierrettungszentren und Wildgehegen:
Einige Orte bieten familienfreundliche Besuche in Tierrettungszentren und Wildgehegen an, wo Kinder die Möglichkeit haben, Tiere aus nächster Nähe zu sehen und mehr über ihre Lebensräume und den Naturschutz zu lernen.
Strandaktivitäten:
An den Küstenregionen des südlichen Afrikas gibt es viele familienfreundliche Strände, an denen Kinder im Sand spielen, schwimmen und schnorcheln können. Die Garden Route in Südafrika bietet einige wunderschöne Strände, die ideal für Familienausflüge sind.
Kulturelle Touren und Workshops:
Tauchen Sie in die reiche Kultur und Geschichte des südlichen Afrikas ein, indem Sie an kulturellen Touren und Workshops teilnehmen. Besuchen Sie lokale Dörfer, lernen Sie traditionelle Tänze und Kunsthandwerk kennen und erfahren Sie mehr über die einheimischen Bräuche und Traditionen.
Abenteuerliche Aktivitäten:
Für abenteuerlustige Familien gibt es eine Vielzahl von aufregenden Aktivitäten wie Zip-Lining, Quad-Fahren, Wandern und Reiten. Die Gegend der Victoriafälle in Simbabwe bietet eine Fülle von Abenteuersportarten wie Bungee-Jumping, White-Water-Rafting und Helikopterflüge über die Wasserfälle.
Picknicks und Naturwanderungen:
Geniessen Sie die natürliche Schönheit des südlichen Afrikas bei entspannten Picknicks in malerischer Umgebung oder unternehmen Sie familienfreundliche Naturwanderungen durch Wälder, Berge oder entlang von Flussufern.
Beste Reisezeit und Alterseignung für Familiensafaris
Ein grosser Trumpf Afrikas: Die Trockenzeit im südlichen Afrika dauert ungefähr von Mai bis Oktober und überschneidet sich damit ideal mit den Schweizer Sommerferien. In diesen Monaten stehen die Chancen auf Tierbeobachtungen besonders gut, weil sich die Wildtiere an den Wasserstellen sammeln und die Vegetation niedrig ist. Die Kapregion mit Kapstadt und der Garden Route zeigt sich dagegen von November bis März von ihrer wärmsten Seite – passend zu Weihnachts- und Sportferien. Ein weiterer Vorteil für Familien: Zwischen der Schweiz und dem südlichen wie östlichen Afrika beträgt die Zeitverschiebung höchstens ein bis zwei Stunden.
Jetlag ist damit kein Thema, die Kinder bleiben im gewohnten Rhythmus. Bei der Alterswahl gilt: Manche Lodges kennen ein Mindestalter für Pirschfahrten, andere sind mit eigenen Familienprogrammen speziell auf Kinder eingerichtet. Für Familien mit jüngeren Kindern sind die malariafreien Safarigebiete Südafrikas eine beliebte Wahl; zu Impfungen und Malariaschutz berät Sie Ihre ärztliche Fachperson oder eine reisemedizinische Beratungsstelle. Ideen für passende Reiseziele finden Sie auf unserer Hub-Seite Familienferien sowie auf den Detailseiten Südafrika mit Kindern und Familienferien in Kenia.
Häufige Fragen zu Familienferien in Afrika
Ab welchem Alter eignet sich eine Safari?
Eine allgemeine Altersgrenze gibt es nicht: Einige Lodges legen ein Mindestalter für Pirschfahrten fest, andere heissen schon die Kleinsten willkommen und bieten kindgerechte Aktivitäten rund um die Unterkunft an. Unsere Spezialisten kennen die familienfreundlichen Häuser und stellen die Reise passend zum Alter Ihrer Kinder zusammen.
Wann reisen wir am besten mit Schulkindern?
Für Safaris im südlichen und östlichen Afrika sind die trockenen Monate Juni bis Oktober ideal – also genau während der Sommerferien. Kapstadt und die Garden Route bereisen Sie dagegen am besten in den Schweizer Winter- und Frühlingsmonaten, wenn dort Sommer herrscht.
Wie bereiten wir uns gesundheitlich vor?
Lassen Sie sich frühzeitig ärztlich oder in einer reisemedizinischen Beratungsstelle zu Impfungen und Malariaschutz beraten; Südafrika bietet zudem malariafreie Safarigebiete. Weitere kinderfreundliche Fernziele entdecken Sie auf unserer Übersicht Familienferien – zum Beispiel Asien Familienferien mit badewarmem Meer und kinderfreundlichen Hotels.
Diese Aktivitäten bieten Familien die Möglichkeit, gemeinsam unvergessliche Erlebnisse zu teilen und die Schönheit und Vielfalt des südlichen Afrikas zu entdecken.
Die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober ist ideal: Die Wildtiere sammeln sich an den Wasserstellen, die Vegetation ist niedrig und das Malariarisiko geringer. Sie überschneidet sich zudem mit den Schweizer Sommerferien. Für die Kapregion mit Kapstadt und der Garden Route eignen sich die Monate November bis März – passend zu Weihnachts- und Sportferien.
Eine allgemeine Altersgrenze gibt es nicht. Einzelne Lodges kennen ein Mindestalter für Pirschfahrten, andere bieten eigene kinderfreundliche Familienprogramme an. Die ganz Kleinen gehen dann etwa in der Nähe der Unterkunft auf Spurensuche. Für Familien mit jüngeren Kindern empfehlen sich malariafreie Safarigebiete, wie es sie in Südafrika gibt, sowie ein gemächliches Reisetempo mit wenigen Ortswechseln.
Die Region vereint Tiererlebnis, Strand und Abenteuer auf vergleichsweise kleinem Raum. Ein grosser Vorteil für Familien aus der Schweiz: Die Zeitverschiebung beträgt höchstens ein bis zwei Stunden, Jetlag ist damit kaum ein Thema. Die Kinder bleiben im gewohnten Rhythmus, und schon der erste Ferientag lässt sich voll nutzen.
Für Teenager bietet die Gegend um die Victoriafälle in Simbabwe viel Nervenkitzel: Zip-Lining, White-Water-Rafting, Bungee-Jumping, Quad-Fahren und Helikopterflüge über die Wasserfälle. Wer es ruhiger mag, unternimmt Naturwanderungen entlang von Flussufern oder Bootsfahrten im Okavango-Delta, wo Fahrten im Mokoro-Einbaum die Tierwelt vom Wasser aus zeigen.
Ja, bewährt hat sich die Kombination von einigen Safaritagen mit anschliessenden Badeferien an der Küste. An der Garden Route in Südafrika laden familienfreundliche Strände zum Spielen, Schwimmen und Schnorcheln ein – die Küstenorte lassen sich gut als Selbstfahrer-Route mit kurzen Etappen verbinden. Unsere Afrika-Spezialisten stellen die passende Route individuell zusammen.
Die Zeitverschiebung zwischen der Schweiz und dem südlichen Afrika beträgt maximal eine Stunde. Jetlag ist deshalb kaum ein Thema, und die Kinder bleiben in ihrem gewohnten Rhythmus. Das macht die Region besonders angenehm für Familienferien mit kleineren Kindern.
Teile des südlichen Afrikas gelten als Malariagebiete, es gibt jedoch auch malariafreie Safariregionen, etwa in Südafrika. Welche Vorkehrungen für Ihre Familie sinnvoll sind, hängt von Reiseziel, Reisezeit und Alter der Kinder ab. Lassen Sie sich vor der Abreise reisemedizinisch beraten – unsere Spezialisten helfen zudem bei der Wahl kinderfreundlicher Gebiete.
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