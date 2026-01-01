Safari mit Kindern: Pirschfahrten, Spurensuche und Tierschutz

Die meisten Nationalparks und Wildreservate bieten familienfreundliche Pirschfahrten an, teils in speziell für Familien ausgestatteten Fahrzeugen, in denen Kinder Elefanten, Löwen, Giraffen und Zebras sicher und bequem beobachten können. Viele Unterkünfte führen zudem ein eigenes kinderfreundliches Safari-Programm. Wichtig zu wissen: Einzelne Unterkünfte kennen ein Mindestalter für die Teilnahme an Pirschfahrten. Die ganz Kleinen gehen dann zum Beispiel in der Nähe der Unterkunft auf Spurensuche – oft ein ebenso grosses Erlebnis. Besuche in Tierrettungszentren und Wildgehegen zeigen Kindern die Tiere aus nächster Nähe und vermitteln nebenbei viel über Lebensräume und Naturschutz.

Wasser, Strand und Abenteuer

Vom Wasser aus zeigt sich die Tierwelt noch einmal anders: Im Okavango-Delta in Botswana gleiten Sie im Mokoro, einem traditionellen Einbaum, beinahe lautlos durch die Wasserwege und beobachten Vögel und Tiere am Ufer. An der Garden Route in Südafrika laden familienfreundliche Strände zum Spielen im Sand, Schwimmen und Schnorcheln ein – die Küstenorte lassen sich gut als Selbstfahrer-Route mit kurzen Etappen verbinden.

Für Familien mit Teenagern bietet die Gegend um die Victoriafälle in Simbabwe Nervenkitzel von Zip-Lining über White-Water-Rafting bis zum Helikopterflug über die Wasserfälle. Wer es ruhiger mag, unternimmt Naturwanderungen durch Wälder und entlang von Flussufern oder geniesst ein Picknick in malerischer Umgebung.

Beste Reisezeit für Familienferien im südlichen Afrika

Ein grosser Trumpf der Region: Die Trockenzeit dauert ungefähr von Mai bis Oktober und überschneidet sich damit ideal mit den Schweizer Sommerferien. In diesen Monaten stehen die Chancen auf Tierbeobachtungen besonders gut, weil sich die Wildtiere an den Wasserstellen sammeln und die Vegetation niedrig ist; zudem ist das Malariarisiko in der trockenen Jahreszeit geringer. Die Kapregion mit Kapstadt und der Garden Route hat dagegen ein mediterran geprägtes Klima: Hier sind die Monate des südafrikanischen Sommers, etwa von November bis März, die angenehmste Zeit für Strand und Ausflüge – interessant für Familien, die über Weihnachten oder in den Sportferien verreisen möchten.

Für wen sich Familienferien in Afrika eignen

Familienferien im südlichen Afrika passen für fast jedes Alter, wenn die Route stimmt. Mit kleineren Kindern empfehlen sich malariafreie Safari-Gebiete, wie es sie etwa in Südafrika gibt, sowie ein gemächliches Reisetempo mit wenigen Ortswechseln. Schulkinder profitieren besonders von der Mischung aus Tierbeobachtung, Strand und kulturellen Begegnungen, etwa bei Workshops mit traditionellem Tanz und Kunsthandwerk. Teenager finden beim Aktivprogramm rund um die Victoriafälle ihre Herausforderung. Bewährt hat sich die Kombination von einigen Safaritagen mit anschliessenden Badeferien an der Küste.

Lassen Sie sich vor der Buchung zu Mindestalter, Gesundheitsvorsorge und passender Reiseroute beraten – unsere Afrika-Spezialisten kennen die kinderfreundlichen Unterkünfte und stellen Ihre Reise individuell zusammen.