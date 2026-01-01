Die klassische Route von Nord nach Süd

Die meistgereiste Vietnam Rundreise führt einmal der Länge nach durchs Land: Sie starten in Hanoi, fahren weiter zur Halong-Bucht und reisen anschliessend ins Zentrum zur Kaiserstadt Hue und in die Altstadt von Hoi An. Den Abschluss bilden das quirlige Saigon und das Mekong-Delta mit seinen schwimmenden Märkten. Diese Nord-Süd-Route verbindet alle grossen Höhepunkte des Landes in einer logischen Abfolge und lässt sich ebenso gut in umgekehrter Richtung bereisen. Wer in Saigon endet, ist den Stränden des Südens bereits ganz nah – ideal für eine anschliessende Badeverlängerung.

Nord- oder Süd-Schwerpunkt: Was passt zu Ihnen?

Wer weniger Zeit hat, konzentriert sich auf eine Landeshälfte. Der subtropische Norden rund um Hanoi punktet mit der Halong-Bucht, den Reisterrassen von Sapa und viel Kultur; von Dezember bis Februar ist es hier spürbar kühler. Der tropische Süden lockt mit Saigon, dem Mekong-Delta und Stränden, die Trockenzeit dauert von Dezember bis April. Das Zentrum um Hue und Hoi An hat von September bis Dezember eine eigene Regenzeit. Welche Region wann am schönsten ist, zeigt Ihnen unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Vietnam.

Privat geführt oder in der Gruppe reisen?

Bei einer Privatreise sind Sie mit eigenem Fahrer und persönlicher Reiseleitung unterwegs: Sie bestimmen Abreisedatum, Tempo und Programm selbst, und die Route lässt sich ganz auf Ihre Wünsche zuschneiden. Gruppenreisen folgen dagegen fixen Terminen und einem bewährten Programm – ideal, wenn Sie gerne in Gesellschaft reisen und die Organisation komplett abgeben möchten. Für Familien mit Kindern empfiehlt sich meist der private Rahmen, weil sich Etappenlängen und Aktivitäten flexibel an das Alter der Kinder anpassen lassen.

Die ideale Dauer für Ihre Vietnam Rundreise

Für die klassische Nord-Süd-Route empfehlen wir mindestens zwei Wochen – so bleibt an jeder Station genügend Zeit, ohne dass die Reise zur Etappenjagd wird. Konzentrieren Sie sich auf den Norden oder den Süden, genügen acht bis zehn Tage. Mit Badeverlängerung oder einem Abstecher in die Bergwelt von Sapa dürfen es gerne drei Wochen sein. Bedenken Sie zudem die Zeitverschiebung von fünf bis sechs Stunden: Ein bis zwei ruhigere Tage zu Beginn erleichtern die Ankunft.

Rundreise und Badeferien kombinieren

Vietnam eignet sich hervorragend, um Kultur und Strand zu verbinden. Von Saigon erreichen Sie die Insel Phu Quoc mit einem kurzen Inlandflug – während der Trockenzeit von Dezember bis April zeigt sich der Süden von seiner schönsten Seite. Alternativ bieten sich Nha Trang und Phan Thiet an der Küste an; wer die Rundreise im Zentrum beendet, entspannt an den Stränden bei Da Nang und Hoi An. Unsere Spezialisten stimmen Route und Badeort so aufeinander ab, dass Reisezeit und Wetter optimal zusammenpassen.