Vietnam Rundreisen vom Spezialisten
Die besten Reisetipps für Vietnam
Die klassische Route von Nord nach Süd
Die meistgereiste Vietnam Rundreise führt einmal der Länge nach durchs Land: Sie starten in Hanoi, fahren weiter zur Halong-Bucht und reisen anschliessend ins Zentrum zur Kaiserstadt Hue und in die Altstadt von Hoi An. Den Abschluss bilden das quirlige Saigon und das Mekong-Delta mit seinen schwimmenden Märkten. Diese Nord-Süd-Route verbindet alle grossen Höhepunkte des Landes in einer logischen Abfolge und lässt sich ebenso gut in umgekehrter Richtung bereisen. Wer in Saigon endet, ist den Stränden des Südens bereits ganz nah – ideal für eine anschliessende Badeverlängerung.
Nord- oder Süd-Schwerpunkt: Was passt zu Ihnen?
Wer weniger Zeit hat, konzentriert sich auf eine Landeshälfte. Der subtropische Norden rund um Hanoi punktet mit der Halong-Bucht, den Reisterrassen von Sapa und viel Kultur; von Dezember bis Februar ist es hier spürbar kühler. Der tropische Süden lockt mit Saigon, dem Mekong-Delta und Stränden, die Trockenzeit dauert von Dezember bis April. Das Zentrum um Hue und Hoi An hat von September bis Dezember eine eigene Regenzeit. Welche Region wann am schönsten ist, zeigt Ihnen unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Vietnam.
Privat geführt oder in der Gruppe reisen?
Bei einer Privatreise sind Sie mit eigenem Fahrer und persönlicher Reiseleitung unterwegs: Sie bestimmen Abreisedatum, Tempo und Programm selbst, und die Route lässt sich ganz auf Ihre Wünsche zuschneiden. Gruppenreisen folgen dagegen fixen Terminen und einem bewährten Programm – ideal, wenn Sie gerne in Gesellschaft reisen und die Organisation komplett abgeben möchten. Für Familien mit Kindern empfiehlt sich meist der private Rahmen, weil sich Etappenlängen und Aktivitäten flexibel an das Alter der Kinder anpassen lassen.
Die ideale Dauer für Ihre Vietnam Rundreise
Für die klassische Nord-Süd-Route empfehlen wir mindestens zwei Wochen – so bleibt an jeder Station genügend Zeit, ohne dass die Reise zur Etappenjagd wird. Konzentrieren Sie sich auf den Norden oder den Süden, genügen acht bis zehn Tage. Mit Badeverlängerung oder einem Abstecher in die Bergwelt von Sapa dürfen es gerne drei Wochen sein. Bedenken Sie zudem die Zeitverschiebung von fünf bis sechs Stunden: Ein bis zwei ruhigere Tage zu Beginn erleichtern die Ankunft.
Rundreise und Badeferien kombinieren
Vietnam eignet sich hervorragend, um Kultur und Strand zu verbinden. Von Saigon erreichen Sie die Insel Phu Quoc mit einem kurzen Inlandflug – während der Trockenzeit von Dezember bis April zeigt sich der Süden von seiner schönsten Seite. Alternativ bieten sich Nha Trang und Phan Thiet an der Küste an; wer die Rundreise im Zentrum beendet, entspannt an den Stränden bei Da Nang und Hoi An. Unsere Spezialisten stimmen Route und Badeort so aufeinander ab, dass Reisezeit und Wetter optimal zusammenpassen.
Vietnam Ferien
Alle Highlights
Weitere Reiseziele in Vietnam sind die Millionen- und Hafenstadt Da Nang und die Badeorte Nha Trang und Phan Thiet. In der ehemaligen Hauptstadt Südvietnams Saigon, heute bekannt als Ho Chi Minh Stadt, erhalten einen intensiven Einblick in das vietnamesische Lebensgefühl. Von hier aus reisen Sie weiter zu den schwimmenden Märkten des Mekong Delta. Unsere Vietnam Spezialisten finden für Sie die besten Angebote für Ihre Reise durch Vietnam!
Für die klassische Route von Hanoi über Hue und Hoi An bis nach Saigon sollten Sie rund zwei Wochen einplanen. Wer nur den Norden oder den Süden bereist, kommt mit acht bis zehn Tagen aus. Mit Badeverlängerung auf Phu Quoc oder in Nha Trang empfehlen sich etwa drei Wochen.
Das hängt von Ihren Vorlieben ab: Eine Privatreise bietet maximale Flexibilität bei Abreisedatum, Tempo und Programm, während Gruppenreisen mit fixen Terminen und einem bewährten Ablauf punkten. Familien und Individualisten wählen meist die private Variante, Alleinreisende schätzen oft die Gesellschaft in der Gruppe. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne, welche Reiseform zu Ihnen passt.
Vietnam hat drei Klimazonen: Der subtropische Norden ist von Dezember bis Februar kühler, im tropischen Süden dauert die Trockenzeit von Dezember bis April, und das Zentrum hat von September bis Dezember eine eigene Regenzeit. Für die klassische Nord-Süd-Route gelten die Monate von Februar bis April deshalb als besonders ausgewogen. Je nach Schwerpunkt Ihrer Route kann sich das ideale Zeitfenster verschieben.
Ja, das ist sogar die beliebteste Variante: Nach der Rundreise entspannen Sie auf der Insel Phu Quoc, in Nha Trang oder in Phan Thiet. Von Saigon aus sind die Badeorte des Südens schnell erreicht. Achten Sie bei der Planung auf die Trockenzeit im Süden von Dezember bis April.
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