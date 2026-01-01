Naturerlebnisse der Extraklasse

Zumeist werden Sie Ihre Reise in der Hauptstadt Kuala Lumpur beginnen. Zu den Teeplantagen ist es dann nicht mehr weit. Ein absolutes Muss ist natürlich auch ein Besuch im Regenwald. Die Regenwälder bieten Ihnen ein einmaliges Naturschauspiel, welches Sie mit Sicherheit noch lange in Erinnerung behalten werden. Selbstverständlich verbringen Sie die Nächte in komfortablen Hotels. Einige unserer Ferienangebote sind auch für Familienferien hervorragend geeignet. Lassen Sie sich von der Vielfalt des Landes überzeugen und verbringen Sie erholsame und spannende Tage auf Ihrer Malaysia-Reise!