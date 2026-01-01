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Terengganu Draw Bridge, Malaysia

Malaysia Rundreisen vom Spezialisten

Malaysia – Regenwald und Städte

Malaysia begeistert mit seinen Kontrasten. Auf der einen Seite gibt es natürlich die wunderschönen Nationalparks und auf der anderen Seite locken die einzigartigen Städte. Besonders die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wird Sie überzeugen und begeistern. Von einem Highlight zum nächsten gelangen Sie in hochmodernen und klimatisierten Bussen. An Ihrer Seite selbstverständlich immer ein erfahrener Guide, der Ihnen alle Fragen beantwortet. Ein kleiner Tipp unserer Spezialisten: Reisen nach Malaysia lassen sich perfekt mit Strandferien in Thailand kombinieren! Erfüllen auch Sie sich Ihre Ferienträume in Malaysia.

Halbinsel Malaysia
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Borneo
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Naturerlebnisse der Extraklasse

Zumeist werden Sie Ihre Reise in der Hauptstadt Kuala Lumpur beginnen. Zu den Teeplantagen ist es dann nicht mehr weit. Ein absolutes Muss ist natürlich auch ein Besuch im Regenwald. Die Regenwälder bieten Ihnen ein einmaliges Naturschauspiel, welches Sie mit Sicherheit noch lange in Erinnerung behalten werden. Selbstverständlich verbringen Sie die Nächte in komfortablen Hotels. Einige unserer Ferienangebote sind auch für Familienferien hervorragend geeignet. Lassen Sie sich von der Vielfalt des Landes überzeugen und verbringen Sie erholsame und spannende Tage auf Ihrer Malaysia-Reise!

Ferien mit Kindern

Hier finden Sie alle kinderfreundlichen Reisen nach Malaysia

Tierwelt Malaysias

In Pflegestationen können Sie mit den Orang Utans auf Tuchfühlung gehen

Abenteuer Borneo

Unvergessliche Abenteuerreisen in einer einzigartigen Flora und Fauna

Flitterwochen Malaysia

Alle Angebote für romantische Hochzeitsreisen und exklusive Hotels

Tauchen in Malaysia

Die schönsten Tauchspots Malaysias entdecken

Reiseinformationen

Alle Informationen über Land und Leute für gelungene Ferien in Malaysia

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