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Reisfeld, Indonesien

Indonesien Gruppenreisen vom Spezialisten

Gemeinsam die vielfältige Inselwelt entdecken

Um das abwechslungsreiche Inselreich Indonesien mit Gleichgesinnten zu erkunden, sind Gruppenrundreisen ideal. Sehr erfahrene Reiseleiter begleiten Sie auf die interessantesten Inseln Indonesiens und stellen Ihnen die beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten vor. Egal, ob Sie daran interessiert sind, Java kennenzulernen oder lieber Sulawesi oder Bali einen Besuch abstatten möchten, Gruppenrundreisen mit einer kompetenten Reiseleitung an Ihrer Seite führen Sie zu vielen verschiedenen, interessanten Orten. Gerade wenn Sie die unterschiedlichen Regionen und Kulturen Indonesiens interessieren, sind Gruppenreisen empfehlenswert. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten und erkunden Sie schon bald Indonesiens Sehenswürdigkeiten gemeinsam mit Gleichgesinnten!

Icon map5 Tage
Bali aktiv erleben
ab CHF 850.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Velotour entlang der Reisterrassen, Einblicke in den Alltag der Balinesen, Wanderung beim Mount Batukaru,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map4 Tage
Bali Kompakt
ab CHF 390.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Anmutiger Tempel Tanah Lot, Beeindruckende Reisterrassen, Spiritueller Besakih Tempel, Traditionelle...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map8 Tage
Höhepunkte Balis
ab CHF 1150.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Imposante Vulkanlandschaften unterwegs, Spiritueller «Muttertempel» Besakih, Einladender Wasserpalast...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map7 Tage
Java-Bali Kompakt
ab CHF 1340.– / pro Person
ab Yogyakarta oder Semarang bis Bali
Highlights: Vulkanisches Dieng Plateau, Idyllischer Telaga Warna See, Weltberühmter Borobudur Tempel, Quirliges...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Indonesiens Vulkane erleben

Die mystische Welt der aktiven Vulkane Indonesiens erforschen

Reiseinformationen

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