Vietnam Reisen vom Spezialisten
Traumhafte Ferien in Vietnam
Regionen und Orte im Überblick
Vietnam lässt sich grob in drei Regionen gliedern, die zugleich drei Klimazonen entsprechen: den Norden, das Zentrum und den Süden. Im Norden liegt die Hauptstadt Hanoi mit ihren Tempeln, Pagoden und dem kolonialen Erbe – von hier aus erreichen Sie die weltberühmten Kalksteinfelsen der Halong-Bucht ebenso wie die Reisfelder und Wälder rund um Mai Chau. Ein Besuch des Wasserpuppentheaters gehört in Hanoi ebenso dazu wie ein Spaziergang um den Schwertsee. Wer Vietnam von seiner ursprünglichen Seite erleben möchte, beginnt seine Reise am besten hier.
Das Zentrum des Landes vereint Kultur und Strand auf engem Raum: Die geschichtsträchtige Stadt Hue, die lange Strandbucht von Lang Co, die lebhafte Küstenstadt Danang und das stimmungsvolle Hoi An liegen nahe beieinander und lassen sich wunderbar zu einer Route verbinden. Im Süden warten die Badeorte Nha Trang, Cam Ranh und Phan Thiet mit ihren komfortablen Resorts, dazu die Insel Phu Quoc und das ruhige Con-Dao-Archipel für entspannte Tage am Meer.
Eine Übersicht über alle Orte und Unterkünfte finden Sie auf unserer Seite zu Hotels und Resorts in Vietnam. So finden Sie für jede Etappe Ihrer Reise den passenden Ort – vom quirligen Stadtviertel bis zur einsamen Inselbucht.
So planen Sie Ihre Vietnam Reise
Da sich das Land in Form eines „S“ über mehr als 1800 Kilometer von Nord nach Süd erstreckt, lohnt es sich, die Route auf die Jahreszeit abzustimmen: Während in einer Region Regen fällt, herrscht in einer anderen oft bestes Reisewetter. Welche Monate sich für welche Region eignen, zeigt Ihnen unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Vietnam.
Klassisch ist die Reise von Nord nach Süd, von Hanoi über das Zentrum bis nach Ho-Chi-Minh-Stadt und ins Mekong-Delta – ebenso gut lässt sie sich in umgekehrter Richtung oder konzentriert auf eine einzelne Region planen. Unsere Spezialisten kennen die passenden Etappen und stellen Ihnen Ihre Reise individuell zusammen.
Rundreise und Badeferien kombinieren
Besonders beliebt ist die Kombination aus geführter Rundreise und anschliessenden Badeferien: Zuerst entdecken Sie die kulturellen Höhepunkte zwischen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt, danach geniessen Sie einige Tage an einem der Sandstrände des Zentrums oder auf einer Insel im Süden. Auch eine Schiffsreise auf dem Mekong lässt sich gut in die Route einbauen. Reisen Sie mit Kindern, beraten wir Sie gerne zu familienfreundlichen Etappen und Unterkünften, damit Ihre Vietnam Ferien für alle zum Erlebnis werden.
Höhepunkte eines Landes von Nord nach Süd
Nordvietnam Reisen
Das ganze Land zieht sich in der Form eines „S“ mit einer Länge von mehr als 1.800 Kilometern von Nord nach Süd. Die Hauptstadt Hanoi-City befindet sich im Norden und ist durch ihren internationalen Flughafen häufig Start von Reisen durch das Land. Mit ihren etwa sechs Millionen Einwohnern ist Hanoi-City Dreh- und Angelpunkt für alle Vietnam Ferien. Im Stadtbild befinden sich noch heute Einflüsse aus der französischen Kolonialzeit, deren Bauten allgegenwärtig sind.
Hinzu kommen Tempel und Pagoden. Hier können Sie das Thang Long Wasser Puppentheater erleben, das es nur in Vietnam gibt und in dem Szenen vom Land, Fischfang, oder Flötenspieler auf einem Büffel oder ein Bauer dargestellt werden.
Der Hoam-Kiem-See, auch als Schwertsee bezeichnet ist der bekannteste See der Hauptstadt und trennt auf natürliche Weise Alt-Hanoi und das frühere französische Viertel. Etwa 160 Kilometer von Hanoi-City entfernt befindet sich Mai Chau. In diesem Bezirk liegt ein grosses Naturwaldreservat, mit Wäldern und Reisfeldern und überwiegend mit Angehörigen der ethnischen Minderheit der weissen Thai bewohnt ist. Von der Hauptstadt erreichen Gäste die Vinh Ha Long Bucht, die mit ihren weltberühmten Kalksteinfelsen zu den grössten touristischen Höhepunkten Vietnams zählt.
Ein ebenfalls bekanntes Reiseziel ist Ninh Binh mit der „trockenen Halong Bucht“. Die im Nordwesten gelegene Bergregion Sapa liegt etwa 1.600 Meter über dem Meeresspiegel und begeistert Gäste durch grüne, nebelverhangene Hügel und ein frisches Klima. Die Sapa Bergwelt eignet sich hervorragend für Trekkings in Verbindung mit Besuchen bei den vietnamesischen Bergvölkern.
Zentralvietnam Reisen
Im Landesinneren befindet sich der unter Naturschutz stehende Phong Nah-Ke Nationalpark. Die Son Doong Höhle ist das grösste Höhlensystem der Welt. Die Zitadelle in Hue wurde zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt und der dortige Kaiserpalaste wurde nach dem Vorbild der verbotenen Stadt in Peking erbaut. Südlich von Hue befindet sich die mit etwa einer Million Einwohnern fünftgrösste Stadt des Landes, Danang. Weitere Höhepunkte Zentralvietnams sind der China Beach, der Wolkenpass sowie die Marmor Berge. Die Stadt Hoi An bietet Gästen Charme in Verbindung mit Kultur und Strandferien.
Südvietnam Reisen
Die bedeutendste Metropole im Süden ist das am Saigon-Fluss gelegene frühere Saigon-City, heute Ho-Chi-Minh-City. In der Sieben-Millionen-Stadt befinden sich Hotels, Kulturangebote und zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Derzeit fliegt nur die Schweizer Airline Edelweiss Air direkt nach Ho-Chi-Minh-City.
Ein beliebter Badeort mit einem über sechs Kilometer langen Sandstrand ist Nha Trang. Hier finden Gäste verschiedene Hotels, Bars und ein umfangreiches Unterhaltungsangebot. Abkühlung gibt es im Bergdorf Dalat, wo eine jährliche Durchschnittstemperatur von 18 Grad herrscht. Mui Ne und Phan Thiet sind weitere beliebte Badeorte in Südvietnam.
Nahezu alle Gäste in Vietnam unternehmen eine Schiffsfahrt auf dem Mekong, dessen Delta mit seinen schwimmenden Märkten ein absoluter Höhepunkt ist.
Weiter südwestlich, gelegen an der Grenze zu Kambodscha, befindet sich Phu Quoc. Die Insel hat einen eigenen Flughafen und verwöhnt ihre Gäste mit traumhaften Badeferien, Restaurants und Hotels aller Preiskategorien. Die Inselgruppe Con Dao liegt im südchinesischen Meer und verfügt noch über ihren ursprünglichen Inselcharme.
Informationen über Vietnam
Schweizer Bürger benötigen für eine Einreise nach Vietnam einen mindestens noch sechs Monate über das Rückreisedatum gültigen Reisepass. Ausserdem muss vor Einreise ein Visum beantragt werden. Flugverbindungen werden über Dubai, Doha, Bangkok beziehungsweise Singapur nach Vietnam angeboten. Direktflüge sind nur durch die Edelweiss Air möglich. Vietnam lässt sich gut mit kambodschanischen Zielen oder Zielen in Thailand und Laos verbinden.
Die Währung heisst Dong. Jedoch werden fast überall US-Dollar akzeptiert. Die Monate November bis April zählen zu den besten Reisezeiten für eine Reise durch Vietnam. Gäste müssen darauf achten, dass es zwischen dem Süden und Norden klimatische Unterschiede gibt.
Die Sommer sind meist feucht und heiss und im Süden ist dann Regenzeit. Da das Land eine grosse Nord-Süd-Ausdehnung besitzt, sollte es im Rahmen einer geführten Rundreise besucht werden. Reisen Sie mit einem privaten Fahrer oder erfahren Sie von erfahrenen Guides Informationen über Geschichte, Geografie und lokalen Besonderheiten. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten der Schweiz (EDEA) gibt Informationen zu Einreisebestimmungen, Reisezeiten und nennt Reisetipps. Infos erhalten Sie auch bei uns.
Historisches über Vietnam
Vietnam hat eine geschichtsträchtige Vergangenheit. Nach der Kolonialherrschaft von Frankreich im Neunzehnten Jahrhundert wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945 durch Ho Chi Minh ein neuer Staat, die Demokratische Republik Vietnam, gegründet. 1954 wurde auf der Indochinakonferenz die Teilung des Landes in Nord- und Südvietnam besiegelt. Die Vereinigten Staaten von Amerika zogen in den Vietnamkrieg, weil sie befürchteten, dass sich der Kommunismus vom Norden in den Süden verbreiten könne. Am 30. April 1975 endete der Vietnamkrieg und das Land wurde wiedervereinigt. Unsere Spezialisten Spezialisten helfen Ihnen in allen Dingen rund um Vietnam gerne weiter.
Beste Reisezeit für Vietnam
Vietnam erstreckt sich über mehr als 1600 Kilometer von Nord nach Süd – entsprechend unterschiedlich fällt das Klima aus. Eine einzige beste Reisezeit für das ganze Land gibt es deshalb nicht: Entscheidend ist, welche Regionen im Mittelpunkt Ihrer Reise stehen.
Im Norden rund um Hanoi, die Halong Bucht und die Bergregion Sapa sind die Monate Oktober bis April meist angenehm. Von Dezember bis Februar kann es vor allem in den Bergen empfindlich kühl werden – ein warmer Pullover gehört dann ins Gepäck. Der Sommer bringt Hitze und kräftige Regenfälle.
Zentralvietnam mit Hue, Danang und Hoi An zeigt sich etwa von Februar bis August von seiner trockenen, sonnigen Seite. Zwischen September und November muss dagegen mit ergiebigem Regen gerechnet werden, gelegentlich ziehen Taifune über die Küste.
Der Süden mit Ho-Chi-Minh-Stadt, dem Mekong-Delta und der Insel Phu Quoc ist ganzjährig warm. Die Trockenzeit dauert ungefähr von Dezember bis April; in der Regenzeit von Mai bis Oktober fallen die Schauer meist kurz und kräftig aus, oft am Nachmittag.
Für eine klassische Rundreise von Nord nach Süd bieten die Monate Februar bis April in den meisten Landesteilen gute Bedingungen. Mit einer durchdachten Routenplanung lässt sich Vietnam aber fast das ganze Jahr bereisen – unsere Spezialisten legen die Etappen so, dass das Wetter für Sie arbeitet und nicht gegen Sie.
Reisearten: So entdecken Sie Vietnam
Vietnam lässt sich auf viele Arten entdecken – welche Reiseform die richtige ist, hängt von Ihren Interessen, Ihrer Reisedauer und Ihrem Reisestil ab. Auf einer individuellen Vietnam Rundreise mit privatem Fahrer und Guide bestimmen Sie Tempo und Schwerpunkte selbst – vom Klassiker zwischen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt bis zur Route abseits der bekannten Pfade. Wer gerne in Gesellschaft reist, findet bei unseren Vietnam Gruppenreisen geführte Touren mit fixen Terminen und durchdachtem Programm.
Zu den eindrücklichsten Erlebnissen des Landes gehören Schiffsreisen: eine Übernachtung an Bord einer Dschunke zwischen den Kalksteinfelsen der Halong Bucht oder eine Flusskreuzfahrt durch das Mekong-Delta mit seinen schwimmenden Märkten. Aktive Gäste zieht es auf Trekking- und Aktivreisen in die Reisterrassen des Nordens, wo Wanderungen zu den Dörfern der Bergvölker führen.
Auch mit der Familie lässt sich Vietnam gut bereisen: kurze Etappen, kindgerechte Aktivitäten und Strandtage machen Vietnam Ferien mit Kindern zu einem entspannten Erlebnis. Paare verbinden auf Vietnam Hochzeitsreisen Kultur und Romantik – etwa mit einem Laternenabend in Hoi An und ruhigen Strandtagen zum Abschluss. Und wer in erster Linie Erholung sucht, wählt aus unserem Angebot an Hotels und Resorts das passende Haus für reine Badeferien.
Badeferien in Vietnam: Strände und Inseln
Mit über 3000 Kilometern Küste ist Vietnam auch ein lohnendes Ziel für Strandferien – sei es als erholsamer Abschluss einer Rundreise oder als eigenständige Badeferien. In Zentralvietnam laden die langen Sandstrände zwischen Danang und Hoi An zum Entspannen ein; ein Ausflug in die Altstadt von Hoi An mit ihren Laternen und Handwerksläden ist vom Strand aus rasch gemacht.
Weiter südlich liegt Nha Trang mit seiner kilometerlangen Strandpromenade und vorgelagerten Inseln. Rund um Phan Thiet und Mui Ne prägen Sanddünen und stetige Winde das Küstenbild – die Region ist entsprechend beliebt bei Kitesurfern.
Die Insel Phu Quoc im Golf von Thailand verfügt über einen eigenen Flughafen und feine Sandstrände mit Resorts verschiedener Kategorien. Deutlich ruhiger geht es auf dem Con Dao Archipel zu, dessen Inseln zu grossen Teilen als Nationalpark geschützt sind. Bei der Wahl des Badeorts lohnt sich ein Blick auf die regionalen Trockenzeiten – unsere Spezialisten empfehlen Ihnen gerne den Strand, der zu Reisezeit und Reisestil passt.
Praktische Hinweise für Ihre Vietnam Reise
Ab der Schweiz erreichen Sie Vietnam per Direktflug nach Ho-Chi-Minh-Stadt oder mit einem Zwischenstopp, etwa über Bangkok, Singapur, Doha oder Dubai – so lassen sich auch Hanoi im Norden oder Danang in Zentralvietnam bequem anfliegen. Die reine Flugzeit beträgt je nach Verbindung rund zwölf Stunden. Innerhalb des Landes verkürzen Inlandflüge die grossen Distanzen; landschaftlich reizvoll ist auch die Zugfahrt über den Wolkenpass zwischen Hue und Danang. Vietnam ist der Schweiz sechs Stunden voraus, während der europäischen Sommerzeit fünf Stunden – planen Sie nach der Ankunft am besten einen ruhigen ersten Tag ein.
Für die Einreise benötigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger einen Reisepass, der über das Rückreisedatum hinaus noch mindestens sechs Monate gültig ist, sowie ein Visum, das in der Regel vorab elektronisch beantragt wird. Da sich die Bestimmungen ändern können, lohnt sich vor der Abreise ein Blick auf die Hinweise des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) – selbstverständlich kennen auch unsere Spezialisten den aktuellen Stand.
Landessprache ist Vietnamesisch; in Hotels und touristischen Gebieten kommen Sie mit Englisch gut zurecht. Bezahlt wird mit dem Vietnamesischen Dong. In Städten und grösseren Hotels werden Kreditkarten verbreitet akzeptiert, für Märkte und kleinere Restaurants empfiehlt sich Bargeld.
Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert Vietnam mit den Nachbarländern: Die Tempelanlagen von Angkor in Kambodscha oder das beschauliche Laos lassen sich gut in eine Indochina-Route einbauen. Weitere Details zu Einreise, Klima und Verhalten vor Ort finden Sie in unseren Vietnam Reiseinformationen.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Ob Badeferien auf Phu Quoc, Trekking in Sapa oder die klassische Rundreise von Nord nach Süd: Welche Monate sich wofür eignen, hängt in Vietnam stark von der Region ab. Auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Vietnam finden Sie eine übersichtliche Klimatabelle, die idealen Reisemonate nach Aktivität und die regionalen Unterschiede zwischen Norden, Mitte und Süden – kompakt zusammengefasst für Ihre Reiseplanung.
Die klassische Nord-Süd-Route durch Vietnam
Wer Vietnam zum ersten Mal besucht, wählt meist die bewährte Route von Nord nach Süd – sie verbindet die grossen Höhepunkte des Landes zu einer stimmigen Reise. Los geht es in Hanoi: Zwei bis drei Tage reichen, um die quirlige Altstadt, den Hoan-Kiem-See und die französisch geprägten Boulevards zu erleben. Von dort ist es nicht weit in die Halong Bucht, wo Sie idealerweise eine Nacht an Bord einer Dschunke verbringen – der Morgen zwischen den Kalksteinfelsen gehört zu den eindrücklichsten Momenten jeder Vietnam Reise. Wer mehr Zeit hat, hängt vorab ein Trekking in der Bergwelt von Sapa an.
Weiter geht es nach Zentralvietnam: Die alte Kaiserstadt Hue mit ihrer Zitadelle, die Fahrt über den Wolkenpass und die Laternenstadt Hoi An bilden das kulturelle Herzstück der Route – hier lohnen sich drei bis vier Tage, gerne mit Strandpausen zwischendurch. Den Abschluss macht der Süden mit dem lebhaften Ho-Chi-Minh-Stadt und einer Bootsfahrt durch das Mekong-Delta mit seinen schwimmenden Märkten. Wer die Reise entspannt ausklingen lassen möchte, fliegt für einige Badetage weiter auf die Insel Phu Quoc.
Für die klassische Route empfehlen wir mindestens zwei Wochen; mit Sapa, zusätzlichen Strandtagen oder mehr Zeit im Mekong-Delta werden daraus schnell drei. Dank Inlandflügen zwischen den Etappen bleibt die Reise trotz der grossen Distanzen bequem. Passende Routenvorschläge finden Sie bei unseren Vietnam Rundreisen; die günstigsten Monate für die gesamte Strecke verrät unsere Seite zur besten Reisezeit für Vietnam.
Darum lohnt sich die Beratung vom Vietnam Spezialisten
Zwischen Hanoi und dem Mekong-Delta liegen weit über tausend Kilometer, drei Klimazonen und mehr Sehenswürdigkeiten, als in eine einzige Reise passen. Welche Etappen zu Ihrer Reisezeit passen, wo sich ein zusätzlicher Tag lohnt und welches Hotel wirklich zu Ihnen passt – solche Fragen klärt am besten ein persönliches Gespräch. Unsere Asien-Spezialisten beraten Sie individuell und stellen Ihre Vietnam Reise Baustein für Baustein zusammen: Route, Hotels, private Fahrer und Guides, Inlandflüge und besondere Erlebnisse wie eine Nacht auf der Dschunke oder ein Kochkurs in Hoi An.
Massgeschneidert heisst dabei: Ihre Interessen geben den Takt vor. Kulturliebhaber verweilen länger in Hue und Hoi An, Aktive kombinieren die Reise mit Trekking in Sapa, Familien reisen in kürzeren Etappen mit kindgerechten Unterkünften, und Geniesser lassen die Reise am Strand ausklingen. Auch weniger bekannte Ecken – etwa die Karstlandschaft von Ninh Binh oder das ursprüngliche Con Dao Archipel – lassen sich einbauen, wenn Sie abseits der Hauptroute unterwegs sein möchten.
Dazu kommt die Sicherheit, vor und während der Reise eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner in der Schweiz zu haben – von der ersten Offerte bis zur Rückkehr. Lassen Sie sich von unseren Vietnam Rundreisen inspirieren und anschliessend Ihre persönliche Route ausarbeiten – auf Wunsch auch als Kombination mit Kambodscha oder Laos.
Vietnam-Highlights
Massgeschneiderte Vietnamreise vom Spezialisten
Wenn Sie sich für eine Vietnam Rundreise entscheiden, werden Sie vielfältige Eindrücke erleben. Die Bergwelt von Sapa bietet Kühle, während das Mekong Delta sich mit einer Schiffsreise erkunden lässt. Lohnend ist auch die Insel Phu Quoc mit einem eigenen Flughafen. Ruhesuchende können hier entspannte Badeferien machen. In der Acht-Millionen-Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt erleben Sie Bauwerke aus der Kolonialzeit, Shops, Märkte, Restaurants und Cafés. Wenden Sie sich an uns und lassen Sie sich von Ihren Spezialisten eine individuelle Reise nach Ihren Wünschen zusammenstellen.
Häufige Fragen zu Vietnam Reisen
Für die klassische Route von Hanoi nach Ho-Chi-Minh-Stadt empfehlen wir mindestens zwei Wochen. Wer zusätzlich die Bergwelt von Sapa besuchen oder die Reise mit Badetagen auf Phu Quoc abschliessen möchte, plant besser drei Wochen ein. Auch kürzere Reisen sind möglich, wenn Sie sich auf eine oder zwei Regionen konzentrieren – passende Vorschläge finden Sie bei unseren Vietnam Rundreisen.
Ja, sehr gut. Der Klassiker ist die Kombination mit Kambodscha: Von Ho-Chi-Minh-Stadt aus sind die Tempel von Angkor rasch erreicht. Auch Laos und Thailand lassen sich gut in eine Indochina-Route einbinden. Unsere Spezialisten stimmen Flüge, Etappen und Grenzübergänge sinnvoll aufeinander ab.
Ja. Mit kurzen Etappen, kindgerechten Aktivitäten und Strandtagen zum Ausklang lässt sich Vietnam sehr gut mit der Familie bereisen – die Einheimischen begegnen Kindern ausgesprochen herzlich. Anregungen und Hinweise für die Planung finden Sie auf unserer Seite Vietnam Reisen mit Kindern.
Eine pauschale beste Reisezeit gibt es nicht: Vietnam erstreckt sich über drei Klimazonen im Norden, im Zentrum und im Süden, die jeweils eigene Trocken- und Regenphasen haben. Dadurch findet sich fast das ganze Jahr über eine Region mit angenehmem Reisewetter. Stimmen Sie Ihre Route deshalb auf die Jahreszeit ab – unsere Spezialisten beraten Sie gerne dazu.
Vietnam ist ein Reiseziel für Aktive und Ruhesuchende gleichermassen: Kulturinteressierte erleben pulsierende Städte wie Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt sowie die bewegende Geschichte des Landes, Erholungssuchende finden an den vielen Sandstränden komfortable Resorts. Auch für Familien mit Kindern und für Hochzeitsreisen ist das Land bestens geeignet.
Ja, das ist sogar die beliebteste Reiseform: Nach einer geführten Rundreise durch das Land entspannen Sie an einem Strand im Zentrum, etwa bei Danang oder Hoi An, oder auf einer Insel im Süden wie Phu Quoc. Auch eine Schiffsreise auf dem Mekong lässt sich gut mit anschliessenden Badeferien verbinden. Unsere Spezialisten kombinieren die Bausteine individuell für Sie.
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